https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/lubnandan-gelen-gemiden-558-yolcunun-tahliyesi-tamamlandi-turkiye-devleti-vatandaslarini-nerede-1089078269.html

Lübnan'dan gelen gemiden 558 yolcunun tahliyesi tamamlandı: 'Türkiye devleti vatandaşlarını nerede olursa bulur getirir'

Lübnan'dan gelen gemiden 558 yolcunun tahliyesi tamamlandı: 'Türkiye devleti vatandaşlarını nerede olursa bulur getirir'

Sputnik Türkiye

Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan Deniz Kuvvetlerine ait iki gemiden biri olan TCG Bayraktar Mersin Limanı'na 558 yolcusunu indirdi... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T00:05+0300

2024-10-11T00:05+0300

2024-10-11T00:05+0300

israil- filistin çatışması

türkiye

lübnan

israil

tahliye

mersin

mersin limanı

burhanettin duran

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar 558 yolucusuyla Mersin Limanı'na getirdi. Yolcuları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan karşıladı. Yaşlı, hasta ve çocukları önce tahliye edilerek hazır bekleyen ambulans ve midibüslerle konaklayacağı yerlere götürüldü.'Ülkemize güzel bir şekilde geldik, güvendeyiz'Lübnan eşiyle birlikte seyahat gittiklerini belirten tahliye edilen vatandaşlardan Büşra Gülbaba, "Uçuşlarımız iptal edilince orada kaldık. Tahliye talep ettik ülkemizden. Devletimiz de tahliye sağladı. Güzel bir şekilde geldik ülkemize güvendeyiz çok şükür. Yolculuğumuz güzel geçti, ordumuz çok destek oldu bu süreçte. Sağ salim geldik, çok mutluyuz" dedi.Tahliye edilenlerden Adem Bahri, yolculuklarının çok iyi geçtiğini belirterek, "Devletimiz var olsun" ifadelerini kullandı.Bulundukları bölgede yemek, su olamadığını ve hapis gibi kaldıklarını aktaran Sevim Şakir ise, İsrail'in binaları, insanları vurduğunu söyledi. Şakir konuşmasının devamında, "Ülkemize geldik, toprağı öpeceğim. Yolculuğumuz çok güzel geçti bizleri bırakmadılar. Allah razı olsun onlardan" diye konuştu.'Vatandaşlarımızı sağ salim karşılamış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduk'Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların ardından son olarak saldırılarını Lübnan'a yönelttiğini ve bunun endişeli bir dönem getirdiğinin farkında olduklarını söyledi. Duran, "Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından vatandaşlarımızı sağ salim karşılamış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduk. Bugün değerli vatandaşlarımızı ülkemize intikal ettirmiş durumdayız. İşte vatandaşlarımız Lübnan'dan getirildiler. Türkiye devleti vatandaşlarını nerede olursa bulur getirir; bunun bir örneğini yaşadık" dedi.İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların ardından Lübnan'a yönelmesiyle ilgili kurumların güvenlik durumunu değerlendirdiğini ifade eden Duran, şu cümleleri kaydetti:Tahliye gemilerine binlerde yabancı uyruklulara öncelik tanındığına dair haberlerin de gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Duran, tahliye edilen vatandaşların birinci derece yakınları tabiatıyla gemiye kabul edildiğini, Türk vatandaşı olarak toplanma bölgesine gelip, geri çevrilen asla olmadığını, birinci derecede akraba olmayan hiçbir başka ülke vatandaşının da gemiye alınmadığını sözlerine ekledi.TCG Sancaktar'ın 378 yolcusunun ise ilerleyen saatlerde limana ulaştıracağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/lubnandan-gelen-tahliye-gemisi--mersin-limanina-ulasti-1089074875.html

lübnan

israil

mersin

mersin limanı

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türkiye, lübnan, israil, tahliye, mersin, mersin limanı, burhanettin duran