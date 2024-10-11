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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/lubnandan-gelen-gemiden-558-yolcunun-tahliyesi-tamamlandi-turkiye-devleti-vatandaslarini-nerede-1089078269.html
Lübnan'dan gelen gemiden 558 yolcunun tahliyesi tamamlandı: 'Türkiye devleti vatandaşlarını nerede olursa bulur getirir'
Lübnan'dan gelen gemiden 558 yolcunun tahliyesi tamamlandı: 'Türkiye devleti vatandaşlarını nerede olursa bulur getirir'
Sputnik Türkiye
Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan Deniz Kuvvetlerine ait iki gemiden biri olan TCG Bayraktar Mersin Limanı'na 558 yolcusunu indirdi... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T00:05+0300
2024-10-11T00:05+0300
israil- filistin çatışması
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lübnan
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar 558 yolucusuyla Mersin Limanı'na getirdi. Yolcuları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan karşıladı. Yaşlı, hasta ve çocukları önce tahliye edilerek hazır bekleyen ambulans ve midibüslerle konaklayacağı yerlere götürüldü.'Ülkemize güzel bir şekilde geldik, güvendeyiz'Lübnan eşiyle birlikte seyahat gittiklerini belirten tahliye edilen vatandaşlardan Büşra Gülbaba, "Uçuşlarımız iptal edilince orada kaldık. Tahliye talep ettik ülkemizden. Devletimiz de tahliye sağladı. Güzel bir şekilde geldik ülkemize güvendeyiz çok şükür. Yolculuğumuz güzel geçti, ordumuz çok destek oldu bu süreçte. Sağ salim geldik, çok mutluyuz" dedi.Tahliye edilenlerden Adem Bahri, yolculuklarının çok iyi geçtiğini belirterek, "Devletimiz var olsun" ifadelerini kullandı.Bulundukları bölgede yemek, su olamadığını ve hapis gibi kaldıklarını aktaran Sevim Şakir ise, İsrail'in binaları, insanları vurduğunu söyledi. Şakir konuşmasının devamında, "Ülkemize geldik, toprağı öpeceğim. Yolculuğumuz çok güzel geçti bizleri bırakmadılar. Allah razı olsun onlardan" diye konuştu.'Vatandaşlarımızı sağ salim karşılamış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduk'Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların ardından son olarak saldırılarını Lübnan'a yönelttiğini ve bunun endişeli bir dönem getirdiğinin farkında olduklarını söyledi. Duran, "Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından vatandaşlarımızı sağ salim karşılamış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduk. Bugün değerli vatandaşlarımızı ülkemize intikal ettirmiş durumdayız. İşte vatandaşlarımız Lübnan'dan getirildiler. Türkiye devleti vatandaşlarını nerede olursa bulur getirir; bunun bir örneğini yaşadık" dedi.İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların ardından Lübnan'a yönelmesiyle ilgili kurumların güvenlik durumunu değerlendirdiğini ifade eden Duran, şu cümleleri kaydetti:Tahliye gemilerine binlerde yabancı uyruklulara öncelik tanındığına dair haberlerin de gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Duran, tahliye edilen vatandaşların birinci derece yakınları tabiatıyla gemiye kabul edildiğini, Türk vatandaşı olarak toplanma bölgesine gelip, geri çevrilen asla olmadığını, birinci derecede akraba olmayan hiçbir başka ülke vatandaşının da gemiye alınmadığını sözlerine ekledi.TCG Sancaktar'ın 378 yolcusunun ise ilerleyen saatlerde limana ulaştıracağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/lubnandan-gelen-tahliye-gemisi--mersin-limanina-ulasti-1089074875.html
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türkiye, lübnan, israil, tahliye, mersin, mersin limanı, burhanettin duran

Lübnan'dan gelen gemiden 558 yolcunun tahliyesi tamamlandı: 'Türkiye devleti vatandaşlarını nerede olursa bulur getirir'

00:05 11.10.2024
© AA / Sezgin Pancarİsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na ulaştı. Gemideki 588 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından TCG Bayraktar'dan indirildi.
İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na ulaştı. Gemideki 588 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından TCG Bayraktar'dan indirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AA / Sezgin Pancar
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Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan Deniz Kuvvetlerine ait iki gemiden biri olan TCG Bayraktar Mersin Limanı'na 558 yolcusunu indirdi. Tahliye edilenler, duygularını dile getirirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran da "Türkiye devleti vatandaşlarını nerede olursa bulur getirir, bunun bir örneğini yaşadık" dedi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar 558 yolucusuyla Mersin Limanı'na getirdi.
Yolcuları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan karşıladı.
Yaşlı, hasta ve çocukları önce tahliye edilerek hazır bekleyen ambulans ve midibüslerle konaklayacağı yerlere götürüldü.

'Ülkemize güzel bir şekilde geldik, güvendeyiz'

Lübnan eşiyle birlikte seyahat gittiklerini belirten tahliye edilen vatandaşlardan Büşra Gülbaba, "Uçuşlarımız iptal edilince orada kaldık. Tahliye talep ettik ülkemizden. Devletimiz de tahliye sağladı. Güzel bir şekilde geldik ülkemize güvendeyiz çok şükür. Yolculuğumuz güzel geçti, ordumuz çok destek oldu bu süreçte. Sağ salim geldik, çok mutluyuz" dedi.
Tahliye edilenlerden Adem Bahri, yolculuklarının çok iyi geçtiğini belirterek, "Devletimiz var olsun" ifadelerini kullandı.
Bulundukları bölgede yemek, su olamadığını ve hapis gibi kaldıklarını aktaran Sevim Şakir ise, İsrail'in binaları, insanları vurduğunu söyledi.
Şakir konuşmasının devamında, "Ülkemize geldik, toprağı öpeceğim. Yolculuğumuz çok güzel geçti bizleri bırakmadılar. Allah razı olsun onlardan" diye konuştu.

'Vatandaşlarımızı sağ salim karşılamış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduk'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların ardından son olarak saldırılarını Lübnan'a yönelttiğini ve bunun endişeli bir dönem getirdiğinin farkında olduklarını söyledi.
Duran, "Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından vatandaşlarımızı sağ salim karşılamış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduk. Bugün değerli vatandaşlarımızı ülkemize intikal ettirmiş durumdayız. İşte vatandaşlarımız Lübnan'dan getirildiler. Türkiye devleti vatandaşlarını nerede olursa bulur getirir; bunun bir örneğini yaşadık" dedi.
İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların ardından Lübnan'a yönelmesiyle ilgili kurumların güvenlik durumunu değerlendirdiğini ifade eden Duran, şu cümleleri kaydetti:

Bu çerçevede başta Beyrut olmak üzere Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızı en güvenli şekilde ülkemize getirmek için ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımız, bir araya gelerek eşgüdüm yaptılar. Her ihtimali göz önünde bulunduran planlar hazırlandı. Bakanlığımız bünyesindeki Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi Acil Kriz Merkezi olarak sürecin eşgüdümünde rol oynadı. Aynı şekilde 7/24 görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezimizde tahliyeye dahil edilmek isteyen vatandaşlarımızın başvurularını kayıt altına aldı. Lübnan makamlarından gerekli izinlerin alınmasının ardından vatandaşlarımızı en hızlı ve güvenli şekilde ülkemize getirebilmek için süratle hareket ettik. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Lübnan'a intikal eden Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimizle bugün 966 vatandaşımız salimen ülkemize geliyor. Onların ailelerine Türkiye'mize kavuşmuş olmasından dolayı ne kadar mutlu olduğumuz aşikardır.

Tahliye gemilerine binlerde yabancı uyruklulara öncelik tanındığına dair haberlerin de gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Duran, tahliye edilen vatandaşların birinci derece yakınları tabiatıyla gemiye kabul edildiğini, Türk vatandaşı olarak toplanma bölgesine gelip, geri çevrilen asla olmadığını, birinci derecede akraba olmayan hiçbir başka ülke vatandaşının da gemiye alınmadığını sözlerine ekledi.
TCG Sancaktar'ın 378 yolcusunun ise ilerleyen saatlerde limana ulaştıracağı belirtildi.
Beyrut - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
TÜRKİYE
Lübnan'dan gelen tahliye gemisi Mersin Limanı'na ulaştı
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