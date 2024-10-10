https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/lubnandan-gelen-tahliye-gemisi--mersin-limanina-ulasti-1089074875.html
Lübnan'dan gelen tahliye gemisi Mersin Limanı'na ulaştı
Lübnan'dan gelen tahliye gemisi Mersin Limanı'na ulaştı
Sputnik Türkiye
Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan Deniz Kuvvetleri'ne ait iki gemiden biri Mersin Limanı'na ulaştı. İlk gemiyle 558 kişi tahliye edildi. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T21:27+0300
2024-10-10T21:27+0300
2024-10-10T21:36+0300
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lübnan, mersin limanı, son dakika
lübnan, mersin limanı, son dakika
Lübnan'dan gelen tahliye gemisi Mersin Limanı'na ulaştı
21:27 10.10.2024 (güncellendi: 21:36 10.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan Deniz Kuvvetleri'ne ait iki gemiden biri Mersin Limanı'na ulaştı. İlk gemiyle 558 kişi tahliye edildi.