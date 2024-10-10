https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/disisleri-bakanligi-israilin-lubnanda-konuslu-birlesmis-milletler-gecici-gorev-gucune-yonelik-1089077335.html
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne yönelik saldırısını kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne yönelik saldırısını kınıyoruz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınadı. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T23:20+0300
2024-10-10T23:20+0300
2024-10-10T23:31+0300
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son dakika, israil, dışişleri bakanlığı, unifil
son dakika, israil, dışişleri bakanlığı, unifil
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne yönelik saldırısını kınıyoruz
23:20 10.10.2024 (güncellendi: 23:31 10.10.2024)
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınadı.