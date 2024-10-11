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Lübnan ordusu: Kafra'daki askeri merkeze saldırıda 2 ölü var
Lübnan ordusu: Kafra'daki askeri merkeze saldırıda 2 ölü var
Sputnik Türkiye
Lübnan ordusu, bugün sosyal medya hesabından "Düşman İsrail'in Kafra'daki askeri bir merkeze yapılan saldırıda 2 kişinin şehit olduğunu, 3 kişinin... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
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Lübnan ordusunun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:İsrail ordusunun, Lübnan ordusuna ait bir mevziyi hedef alması sonucu 2 Lübnan askeri öldü, 3'ü de yaralandı. Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Kafra kasabasında Lübnan ordusuna ait bir mevzinin İsrail tarafından hedef alınması sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı açıklamasını yaptı.
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Lübnan ordusu: Kafra'daki askeri merkeze saldırıda 2 ölü var

17:57 11.10.2024 (güncellendi: 18:27 11.10.2024)
© FotoğrafLübnan ordusu, ülkeyi savunmaya hazır olduklarını açıkladı
Lübnan ordusu, ülkeyi savunmaya hazır olduklarını açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
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Lübnan ordusu, bugün sosyal medya hesabından "Düşman İsrail'in Kafra'daki askeri bir merkeze yapılan saldırıda 2 kişinin şehit olduğunu, 3 kişinin yaralandığını" duyurdu.
Lübnan ordusunun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Düşman İsrail güneydeki Kafra kasabasındaki askeri merkezini hedef alması sonucu 2 kişi şehit oldu, 3 kişi yaralandı."

İsrail ordusunun, Lübnan ordusuna ait bir mevziyi hedef alması sonucu 2 Lübnan askeri öldü, 3'ü de yaralandı. Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Kafra kasabasında Lübnan ordusuna ait bir mevzinin İsrail tarafından hedef alınması sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı açıklamasını yaptı.
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