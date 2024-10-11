https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/lubnan-ordusu-kafradaki-askeri-merkeze-saldirida-2-sehit-var-1089119406.html

Lübnan ordusu: Kafra'daki askeri merkeze saldırıda 2 ölü var

Lübnan ordusu: Kafra'daki askeri merkeze saldırıda 2 ölü var

Sputnik Türkiye

Lübnan ordusu, bugün sosyal medya hesabından "Düşman İsrail'in Kafra'daki askeri bir merkeze yapılan saldırıda 2 kişinin şehit olduğunu, 3 kişinin... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T17:57+0300

2024-10-11T17:57+0300

2024-10-11T18:27+0300

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Lübnan ordusunun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:İsrail ordusunun, Lübnan ordusuna ait bir mevziyi hedef alması sonucu 2 Lübnan askeri öldü, 3'ü de yaralandı. Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Kafra kasabasında Lübnan ordusuna ait bir mevzinin İsrail tarafından hedef alınması sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/iran-israil-lubnan-suriye-sinirinda-iran-kizilayina-ait-sahra-hastanesini-vurdu-1089078625.html

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