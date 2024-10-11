https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/iran-israil-lubnan-suriye-sinirinda-iran-kizilayina-ait-sahra-hastanesini-vurdu-1089078625.html
İran: İsrail Lübnan-Suriye sınırında İran Kızılayı'na ait sahra hastanesini vurdu
İran: İsrail Lübnan-Suriye sınırında İran Kızılayı'na ait sahra hastanesini vurdu
Sputnik Türkiye
İran Kızılayı, İsrail'in Lübnan-Suriye sınırında İran'a ait bir sahra hastanesini vurduğunu duyurdu. Saldırıda can kaybı olmadığı, hastanenin tamamen yandığı... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T00:58+0300
2024-10-11T00:58+0300
2024-10-11T00:58+0300
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İran Kızılayı'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Lübnan-Suriye sınırında kurulu 56 yatak ve ilaç deposundan oluşan sahra hastanesinin İsrail'in düzenlediği saldırıda tamamen yandığı belirtildi.Dün gece gerçekleşen saldırıda vurulan hastanenin İsrail saldırıları sırasında yaralanan Lübnanlılara tıbbi yardım sağlamak amacıyla İran Kızılayı tarafından kısa süre önce kurulduğu bilgisi verildi.İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, saldırıda can kaybı olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/disisleri-bakanligi-israilin-lubnanda-konuslu-birlesmis-milletler-gecici-gorev-gucune-yonelik-1089077335.html
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israil-filistin, israil, lübnan, iran, saldırı
israil-filistin, israil, lübnan, iran, saldırı
İran: İsrail Lübnan-Suriye sınırında İran Kızılayı'na ait sahra hastanesini vurdu
İran Kızılayı, İsrail'in Lübnan-Suriye sınırında İran'a ait bir sahra hastanesini vurduğunu duyurdu. Saldırıda can kaybı olmadığı, hastanenin tamamen yandığı bildirildi.
İran Kızılayı'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Lübnan-Suriye sınırında kurulu 56 yatak ve ilaç deposundan oluşan sahra hastanesinin İsrail'in düzenlediği saldırıda tamamen yandığı belirtildi.
Dün gece gerçekleşen saldırıda vurulan hastanenin İsrail saldırıları sırasında yaralanan Lübnanlılara tıbbi yardım sağlamak amacıyla İran Kızılayı tarafından kısa süre önce kurulduğu bilgisi verildi.
İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, saldırıda can kaybı olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Tüm sağlık ekibimiz güvende ancak hastanenin ambulansları, sağlık ekipmanları ve malzemeleri imha edildi."