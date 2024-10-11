Lavrov: Rusya, Japonya'nın yeniden silahlanma sürecinden rahatsız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
10 Ekim Ankara Gar Katliamı: ‘Kusurlu olanlar hesap vermedi’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kahverengi kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ayhan Günyıl, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
2 genç kızı katleden Katil Semih Çelik'in annesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka üreten girişimler
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mezhepçilik tartışmaları
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘İsrail, Türkiye’nin güçlü bir şekilde Filistin dosyasında olmasını istemiyor’
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kim bu et baronları
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Meclis’teki kanser eylemiyle gündeme gelen Yontar, Sputnik’e konuştu
19:21
2 dk
TÜRK EDEBİYATININ 'KAPTAN'I
Attila İlhan neden akıl hastanesinde kaldı?
19:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Saatte 45 kadın şiddet bildiriyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Nebil Özgentürk, stüdyo konuğumuz
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Kim bu et baronları? Öztürkmen, Sputnik'te anlattı
19:11
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/lavrov-rusya-japonyanin-yeniden-silahlanma-surecinden-rahatsiz-1089097027.html
Lavrov: Rusya, Japonya'nın yeniden silahlanma sürecinden rahatsız
Lavrov: Rusya, Japonya'nın yeniden silahlanma sürecinden rahatsız
Sputnik Türkiye
19. Doğu Asya Zirvesi'nde basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Japonya'nın silahlanma politikasından duyulan endişeye vurgu yaptı. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T11:48+0300
2024-10-11T11:48+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
doğu asya zirvesi
laos
asean
güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
abd
japonya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0b/1089096266_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82e6b939654daf82dc9956bfb015423d.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Japonya tarafından yürütülen yeniden silahlanma sürecinden rahatsız olduğunu belirtti.Laos'ta gerçekleştirilen 19. Doğu Asya Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "Japonya'nın yeniden silahlandırılmasından ciddi endişe duyuyoruz. Ülkenin barışçıl gelişiminin açıkça reddedilmesi karşısında elbette endişelenmekten başka bir şey yapamazsınız. Bu, genel olarak modern dünya düzeninin tüm sisteminin parçalanmasına ve bunun yerine Japonya Başbakanı'nın (Şigeru İşiba) bugünkü toplantıda uzun uzun anlattığı kurallara dayalı düzenin getirilmesine yol açabilir" dedi.İşiba'nın Asya'da NATO benzeri bir teşkilat ve bölgesel kolektif güvenlik sistemi kurmayı öngören politikasını anımsatan Lavrov, bu tür fikirlerin çatışma riskini beraberinde getirdiği ve bunun sıcak faza geçebileceği uyarısında bulundu.Lavrov, 2. Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri unutan Japon yönetiminin, savunma harcamalarını artırma ve önleyici saldırı başlatma olasılığı kavramını da içeren temel doktrin belgelerini 'modernleştirme' peşinde olduğunu kaydederek “ABD'nin küresel füze savunma sistemi oluşturma planlarına Japonya'nın katılımı, Japon topraklarına orta ve kısa menzilli karadan-havaya füzelerinin konuşlandırılması olasılığıyla birlikte genişliyor. Japonya, genel olarak hem geleneksel alanlardaki hem de siber uzay, uzay gibi yeni alanlarda askeri potansiyelini güçlendirmeye çalışıyor" diye konuştu.'ABD'nin tüm adımları Rusya ve Çin'i tecrit etme amacı taşıyor'Lavrov, ABD ve müttefiklerinin Rusya ve Çin'i Asya-Pasifik Bölgesi'nde tecrit etmek için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.Rus Dışişleri Bakanı, ABD'nin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ndeki (ASEAN) varlığını Rusya ve Çin'in çıkarlarına zarar vermeye odakladığını belirterek "Rusya ise, her zamanki gibi ASEAN ülkelerinin barışı korumayı ve birliğin tüm ortaklarıyla eşit işbirliğini sağlamayı amaçlayan çabaları destekliyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/ortadoguda-gerilim-had-safhada-iran-abdnin-bolgedeki-muttefiklerini-vurmakla-tehdit-etti-1089089627.html
rusya
laos
çin
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0b/1089096266_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_6e11130bfb146f2fab875ae4dc75d0d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, doğu asya zirvesi, laos, asean, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), abd, japonya, çin, asya, nato
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, doğu asya zirvesi, laos, asean, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), abd, japonya, çin, asya, nato

Lavrov: Rusya, Japonya'nın yeniden silahlanma sürecinden rahatsız

11:48 11.10.2024
© AP Photo / Dita AlangkaraГлава МИД России Сергей Лавров на саммите ASEAN в Лаосе
Глава МИД России Сергей Лавров на саммите ASEAN в Лаосе - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Dita Alangkara
Abone ol
19. Doğu Asya Zirvesi'nde basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Japonya'nın silahlanma politikasından duyulan endişeye vurgu yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Japonya tarafından yürütülen yeniden silahlanma sürecinden rahatsız olduğunu belirtti.

Laos'ta gerçekleştirilen 19. Doğu Asya Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "Japonya'nın yeniden silahlandırılmasından ciddi endişe duyuyoruz. Ülkenin barışçıl gelişiminin açıkça reddedilmesi karşısında elbette endişelenmekten başka bir şey yapamazsınız. Bu, genel olarak modern dünya düzeninin tüm sisteminin parçalanmasına ve bunun yerine Japonya Başbakanı'nın (Şigeru İşiba) bugünkü toplantıda uzun uzun anlattığı kurallara dayalı düzenin getirilmesine yol açabilir" dedi.

İşiba'nın Asya'da NATO benzeri bir teşkilat ve bölgesel kolektif güvenlik sistemi kurmayı öngören politikasını anımsatan Lavrov, bu tür fikirlerin çatışma riskini beraberinde getirdiği ve bunun sıcak faza geçebileceği uyarısında bulundu.

Lavrov, 2. Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri unutan Japon yönetiminin, savunma harcamalarını artırma ve önleyici saldırı başlatma olasılığı kavramını da içeren temel doktrin belgelerini 'modernleştirme' peşinde olduğunu kaydederek “ABD'nin küresel füze savunma sistemi oluşturma planlarına Japonya'nın katılımı, Japon topraklarına orta ve kısa menzilli karadan-havaya füzelerinin konuşlandırılması olasılığıyla birlikte genişliyor. Japonya, genel olarak hem geleneksel alanlardaki hem de siber uzay, uzay gibi yeni alanlarda askeri potansiyelini güçlendirmeye çalışıyor" diye konuştu.

'ABD'nin tüm adımları Rusya ve Çin'i tecrit etme amacı taşıyor'

Lavrov, ABD ve müttefiklerinin Rusya ve Çin'i Asya-Pasifik Bölgesi'nde tecrit etmek için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.

Rus Dışişleri Bakanı, ABD'nin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ndeki (ASEAN) varlığını Rusya ve Çin'in çıkarlarına zarar vermeye odakladığını belirterek "Rusya ise, her zamanki gibi ASEAN ülkelerinin barışı korumayı ve birliğin tüm ortaklarıyla eşit işbirliğini sağlamayı amaçlayan çabaları destekliyor" ifadelerini kullandı.
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
DÜNYA
Ortadoğu'da gerilim had safhada: 'İran, ABD'nin bölgedeki müttefiklerini vurmakla tehdit etti'
10:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала