https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/lavrov-rusya-japonyanin-yeniden-silahlanma-surecinden-rahatsiz-1089097027.html

Lavrov: Rusya, Japonya'nın yeniden silahlanma sürecinden rahatsız

Lavrov: Rusya, Japonya'nın yeniden silahlanma sürecinden rahatsız

Sputnik Türkiye

19. Doğu Asya Zirvesi'nde basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Japonya'nın silahlanma politikasından duyulan endişeye vurgu yaptı. 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T11:48+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Japonya tarafından yürütülen yeniden silahlanma sürecinden rahatsız olduğunu belirtti.Laos'ta gerçekleştirilen 19. Doğu Asya Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "Japonya'nın yeniden silahlandırılmasından ciddi endişe duyuyoruz. Ülkenin barışçıl gelişiminin açıkça reddedilmesi karşısında elbette endişelenmekten başka bir şey yapamazsınız. Bu, genel olarak modern dünya düzeninin tüm sisteminin parçalanmasına ve bunun yerine Japonya Başbakanı'nın (Şigeru İşiba) bugünkü toplantıda uzun uzun anlattığı kurallara dayalı düzenin getirilmesine yol açabilir" dedi.İşiba'nın Asya'da NATO benzeri bir teşkilat ve bölgesel kolektif güvenlik sistemi kurmayı öngören politikasını anımsatan Lavrov, bu tür fikirlerin çatışma riskini beraberinde getirdiği ve bunun sıcak faza geçebileceği uyarısında bulundu.Lavrov, 2. Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri unutan Japon yönetiminin, savunma harcamalarını artırma ve önleyici saldırı başlatma olasılığı kavramını da içeren temel doktrin belgelerini 'modernleştirme' peşinde olduğunu kaydederek “ABD'nin küresel füze savunma sistemi oluşturma planlarına Japonya'nın katılımı, Japon topraklarına orta ve kısa menzilli karadan-havaya füzelerinin konuşlandırılması olasılığıyla birlikte genişliyor. Japonya, genel olarak hem geleneksel alanlardaki hem de siber uzay, uzay gibi yeni alanlarda askeri potansiyelini güçlendirmeye çalışıyor" diye konuştu.'ABD'nin tüm adımları Rusya ve Çin'i tecrit etme amacı taşıyor'Lavrov, ABD ve müttefiklerinin Rusya ve Çin'i Asya-Pasifik Bölgesi'nde tecrit etmek için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.Rus Dışişleri Bakanı, ABD'nin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ndeki (ASEAN) varlığını Rusya ve Çin'in çıkarlarına zarar vermeye odakladığını belirterek "Rusya ise, her zamanki gibi ASEAN ülkelerinin barışı korumayı ve birliğin tüm ortaklarıyla eşit işbirliğini sağlamayı amaçlayan çabaları destekliyor" ifadelerini kullandı.

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