https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/kirsehir-belediyesi-binasi-tapu-sorgusunda-kerpic-ev-cikti-1089127222.html
Kırşehir Belediyesi binası tapu sorgusunda 'kerpiç ev' çıktı
Kırşehir Belediyesi binası tapu sorgusunda 'kerpiç ev' çıktı
Sputnik Türkiye
Kırşehir Belediyesi kaçak yapılaşma ile mücadele ederken, belediye binası alanının tapuda ‘kerpiç ev' olarak göründüğü ortaya çıktı. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T23:37+0300
2024-10-11T23:37+0300
2024-10-11T23:37+0300
türkiye
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kerpiç ev
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bina
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Yapı kullanım izin belgesinin olmadığının iddia edildiği ve tapu dairesine müracaat edilmediği gerçeğiyle karşılaşılan alanda cins değişikliğinin yapılmadığı, Kırşehir Belediyesi binası alanının tapu sorgulama kayıtlarında 'kerpiç ev' olduğu belirlendi.Vatandaşların yaptıkları parsel sorgulaması kayıtlarında ‘ana taşınmaz' ve ‘kerpiç ev' olarak görülen binanın akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor. Öte yandan bölgede yer alan Kırşehir Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi Okulu ise kayıtlarda ‘kargir cephane deposu ve arsası' olarak görülüyor. Kırşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz dönem otopark alanına çevirdiği bölge ise kayıtlarda 'kerpiç ev' ve 'arsa' olarak yer alıyor.Belediye alanının kerpiç ev olduğunu öğrenen vatandaşlar ise şaşırdı. Metin Polat isimli vatandaş, "Böyle bir şeyin olma imkanı yok. Yılların binası, inanamadım böyle bir olaya, çok şaşırdım. Kırşehir için söylenecek bir şey yok" dedi. Nusrettin Kılıç ise, eski yapıların kerpiç olduğunu ama böyle bir binanın nasıl o halde kaldığını anlamadığını ve şaşırdığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/gebze-belediye-baskani-buyukgozden-sokak-hayvanlari-rehabilitasyon-merkezindeki-goruntulere-iliskin-1089126885.html
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kırşehir, kırşehir belediyesi, kerpiç ev, tapu, bina
kırşehir, kırşehir belediyesi, kerpiç ev, tapu, bina
Kırşehir Belediyesi binası tapu sorgusunda 'kerpiç ev' çıktı
Kırşehir Belediyesi kaçak yapılaşma ile mücadele ederken, belediye binası alanının tapuda ‘kerpiç ev' olarak göründüğü ortaya çıktı.
Yapı kullanım izin belgesinin olmadığının iddia edildiği ve tapu dairesine müracaat edilmediği gerçeğiyle karşılaşılan alanda cins değişikliğinin yapılmadığı, Kırşehir Belediyesi binası alanının tapu sorgulama kayıtlarında 'kerpiç ev' olduğu belirlendi.
Vatandaşların yaptıkları parsel sorgulaması kayıtlarında ‘ana taşınmaz' ve ‘kerpiç ev' olarak görülen binanın akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor. Öte yandan bölgede yer alan Kırşehir Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi Okulu ise kayıtlarda ‘kargir cephane deposu ve arsası' olarak görülüyor. Kırşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz dönem otopark alanına çevirdiği bölge ise kayıtlarda 'kerpiç ev' ve 'arsa' olarak yer alıyor.
Belediye alanının kerpiç ev olduğunu öğrenen vatandaşlar ise şaşırdı. Metin Polat isimli vatandaş, "Böyle bir şeyin olma imkanı yok. Yılların binası, inanamadım böyle bir olaya, çok şaşırdım. Kırşehir için söylenecek bir şey yok" dedi. Nusrettin Kılıç ise, eski yapıların kerpiç olduğunu ama böyle bir binanın nasıl o halde kaldığını anlamadığını ve şaşırdığını söyledi.