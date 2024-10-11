https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/is-insani-tartistigi-adamin-arabasina-luks-cipiyle-onlarca-kez-carpip-kacti--1089112377.html

İş insanı tartıştığı adamın arabasına lüks cipiyle onlarca kez çarpıp kaçtı

İş insanı tartıştığı adamın arabasına lüks cipiyle onlarca kez çarpıp kaçtı

Sputnik Türkiye

Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Onurlu, tartıştığı Boluspor Yönetim Kurulu üyesi Halil İbrahim Yavaş’ın otomobiline defalarca lüks cipiyle çarptı... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T16:19+0300

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Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onurlu, otelin önünde bir dönem başkanlığını da yaptığı Bolu Belediyespor’un yönetim kurulu üyesi Halil İbrahim Yavaş ile önce tartıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle lüks cipine binen Abdullah Onurlu, park halinde bulunan Yavaş’ın otomobiline çarptı. Çarpmanın ardından geri gelen Onurlu, ciple defalarca otomobile çarpmaya devam etti.Yavaş ise otomobiliyle cip arasında ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı. Onurlu, daha sonra Yavaş’ın aracına hasar verdikten sonra olay yerinden ayrıldı. Onurlu’nun Yavaş’ın aracının zararını da karşılamadığı ve kendisi hakkında şikayetçi olacağı öğrenildi.

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