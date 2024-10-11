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İş insanı tartıştığı adamın arabasına lüks cipiyle onlarca kez çarpıp kaçtı
İş insanı tartıştığı adamın arabasına lüks cipiyle onlarca kez çarpıp kaçtı
Sputnik Türkiye
Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Onurlu, tartıştığı Boluspor Yönetim Kurulu üyesi Halil İbrahim Yavaş’ın otomobiline defalarca lüks cipiyle çarptı... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
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Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onurlu, otelin önünde bir dönem başkanlığını da yaptığı Bolu Belediyespor’un yönetim kurulu üyesi Halil İbrahim Yavaş ile önce tartıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle lüks cipine binen Abdullah Onurlu, park halinde bulunan Yavaş’ın otomobiline çarptı. Çarpmanın ardından geri gelen Onurlu, ciple defalarca otomobile çarpmaya devam etti.Yavaş ise otomobiliyle cip arasında ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı. Onurlu, daha sonra Yavaş’ın aracına hasar verdikten sonra olay yerinden ayrıldı. Onurlu’nun Yavaş’ın aracının zararını da karşılamadığı ve kendisi hakkında şikayetçi olacağı öğrenildi.
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araba, araba kazası, iş insanı, bolu, bolu belediyesi

İş insanı tartıştığı adamın arabasına lüks cipiyle onlarca kez çarpıp kaçtı

16:19 11.10.2024
© ENES ÖZKAN-AW306255Kaza
Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© ENES ÖZKAN-AW306255
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Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Onurlu, tartıştığı Boluspor Yönetim Kurulu üyesi Halil İbrahim Yavaş’ın otomobiline defalarca lüks cipiyle çarptı. Korku dolu anlar saniye saniye güvelik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onurlu, otelin önünde bir dönem başkanlığını da yaptığı Bolu Belediyespor’un yönetim kurulu üyesi Halil İbrahim Yavaş ile önce tartıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle lüks cipine binen Abdullah Onurlu, park halinde bulunan Yavaş’ın otomobiline çarptı. Çarpmanın ardından geri gelen Onurlu, ciple defalarca otomobile çarpmaya devam etti.
Yavaş ise otomobiliyle cip arasında ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı. Onurlu, daha sonra Yavaş’ın aracına hasar verdikten sonra olay yerinden ayrıldı.
Onurlu’nun Yavaş’ın aracının zararını da karşılamadığı ve kendisi hakkında şikayetçi olacağı öğrenildi.
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