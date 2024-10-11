https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/guler-sabanci-turkiye-ekonomisinin-parlak-bir-gelecege-dogru-ilerledigine-yurekten-inaniyoruz-1089103857.html

Güler Sabancı: Türkiye ekonomisinin parlak bir geleceğe doğru ilerlediğine yürekten inanıyoruz

Güler Sabancı: Türkiye ekonomisinin parlak bir geleceğe doğru ilerlediğine yürekten inanıyoruz

Sputnik Türkiye

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı:- "Ülke olarak zorlu bir dönemi geride bırakırken, atılan doğru adımlarla birlikte Türkiye ekonomisinin... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T13:26+0300

2024-10-11T13:26+0300

2024-10-11T13:26+0300

ekonomi

sabancı holding

güler sabancı

ekonomi

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Sabancı Topluluğu, 2024-2029 arasını kapsayan 5 yıllık yol haritasını Londra'da düzenlenen konferansta yabancı yatırımcılarla paylaştı.Güler Sabancı, Türkiye ekonomisine ve geleceğine güven duyduğunu belirtti.Sabancı, "Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip, güçlü bir amaca hizmet eden birtopluluğuz. Kurulduğumuz günden bu yana insan kaynağının en değerli varlığımız olduğuna inanıyoruz. Nitelikli insan kaynağımız ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımız, Sabancı'nın yüzyıllık mirasının ve geleceğinin temel taşlarıdır. Ülke olarak zorlu bir dönemi geride bırakırken, atılan doğru adımlarla birlikte Türkiye ekonomisinin parlak bir geleceğe doğru ilerlediğine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin potansiyeline olan güvenlerinin artarak devam ettiğine değinen Sabancı, ekonomi yönetimi tarafından enflasyonun birincil öncelik olarak ele alınmasının iş dünyası olarak kendilerini de son derece memnun ettiğinin altını çizdi.Sabancı, "Diğer yandan, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelerden biri olduğunu unutmamak gerekir. Gelişmekte olan bir ülke olmak, mevcut küresel konjonktürde bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Ama tüm bunların yanında Türkiye'nin muazzam bir de potansiyeli vardır. Yaklaşık 100 yıldır Türkiye Cumhuriyeti ile özdeşleşmiş bir Topluluk olarak, bu potansiyeli ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Dünyanın Sabancısı vizyonumuzla, hep ülkemizin hem de Topluluğumuzun, küresel ölçekte güç kazanması için sorumluluk almaya devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

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