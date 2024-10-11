https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/gereksiz-yere-yogun-bakima-yatirilan-12-bebegin-ihmalden-oldugu-iddia-edildi-1089119550.html
Gereksiz yere yoğun bakıma yatırılan 12 bebeğin 'ihmalden' öldüğü iddia edildi
Gereksiz yere yoğun bakıma yatırılan 12 bebeğin 'ihmalden' öldüğü iddia edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine gereksiz yere yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddia edildi. 25 sağlık çalışanın... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T18:09+0300
2024-10-11T18:09+0300
2024-10-11T18:11+0300
yaşam
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İstanbul merkezli bir hastane çetesinin haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olduğu iddia edildi. Tekirdağ Çorlu'da İstanbul'da ise Bağcılar, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki özel hastanelerde boş yere yoğun bakım ünitesinde yatırılan ve ihmal edilen 12 bebeğin öldüğü öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çalışmada, özel hastanede dünyaya gelen ya da başka hastanelerden buralara sevk edilen yenidoğan bebeklerin gereksiz yere yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı tespit edildi. Yoğun bakım ünitelerinin dolu gözükmesi için hastanede kalması bile gerekmeyen bebeklerin hayatının hiçe sayıldığı öne sürüldü. Bebeklerin 14 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tutulduğu, buradaki işlemlerin de SGK'ya fatura edildiği tespit edildi. Bu süre içinde ihmal edilen ve yeterli bakım göremeyen bebeklerin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Doktor bile bulunmayan hastanelere yönlendirildilerTam donanımlı hastanelerin yoğun bakım üniteleri bomboş olduğu halde bebeklerin doktor bile bulunmayan hastanelere yönlendirildiği tespit edildi. Sağlık çalışanlarının 1 milyar TL'lik vurgu yaptığı iddia edildi. Akademisyenlerden oluşan heyetin konuyla ilgili raporu tamamladığı ve iddianame dosyasına girdiği öğrenilirken 25 sağlık çalışanın tutuklandığı, soruşturmanın da genişletilerek sürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/tekirdagda-cinsel-istismar-ve-siddete-ugrayan-sila-bebek-hayatini-kaybetti-1088914042.html
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bebek, bebek ölümü, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, istanbul cumhuriyet savcılığı, yoğun bakım
bebek, bebek ölümü, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, istanbul cumhuriyet savcılığı, yoğun bakım
Gereksiz yere yoğun bakıma yatırılan 12 bebeğin 'ihmalden' öldüğü iddia edildi
18:09 11.10.2024 (güncellendi: 18:11 11.10.2024)
İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine gereksiz yere yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddia edildi. 25 sağlık çalışanın tutuklandığını soruşturmada, 1 milyar TL'lik vurgun yapıldığı öne sürüldü.
İstanbul merkezli bir hastane çetesinin haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olduğu iddia edildi.
Tekirdağ Çorlu'da İstanbul'da ise Bağcılar, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki özel hastanelerde boş yere yoğun bakım ünitesinde yatırılan ve ihmal edilen 12 bebeğin öldüğü öne sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çalışmada, özel hastanede dünyaya gelen ya da başka hastanelerden buralara sevk edilen yenidoğan bebeklerin gereksiz yere yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı tespit edildi.
Yoğun bakım ünitelerinin dolu gözükmesi için hastanede kalması bile gerekmeyen bebeklerin hayatının hiçe sayıldığı öne sürüldü. Bebeklerin 14 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tutulduğu, buradaki işlemlerin de SGK'ya fatura edildiği tespit edildi. Bu süre içinde ihmal edilen ve yeterli bakım göremeyen bebeklerin hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Doktor bile bulunmayan hastanelere yönlendirildiler
Tam donanımlı hastanelerin yoğun bakım üniteleri bomboş olduğu halde bebeklerin doktor bile bulunmayan hastanelere yönlendirildiği tespit edildi. Sağlık çalışanlarının 1 milyar TL'lik vurgu yaptığı iddia edildi. Akademisyenlerden oluşan heyetin konuyla ilgili raporu tamamladığı ve iddianame dosyasına girdiği öğrenilirken 25 sağlık çalışanın tutuklandığı, soruşturmanın da genişletilerek sürdüğü kaydedildi.