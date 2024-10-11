Gereksiz yere yoğun bakıma yatırılan 12 bebeğin 'ihmalden' öldüğü iddia edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
10 Ekim Ankara Gar Katliamı: ‘Kusurlu olanlar hesap vermedi’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kahverengi kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ayhan Günyıl, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
2 genç kızı katleden Katil Semih Çelik'in annesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka üreten girişimler
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mezhepçilik tartışmaları
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘İsrail, Türkiye’nin güçlü bir şekilde Filistin dosyasında olmasını istemiyor’
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kim bu et baronları
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Meclis’teki kanser eylemiyle gündeme gelen Yontar, Sputnik’e konuştu
19:21
2 dk
TÜRK EDEBİYATININ 'KAPTAN'I
Attila İlhan neden akıl hastanesinde kaldı?
19:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Antalya’da ormanlık alanlar ihale ile kiralanıyor: ‘Ormanlarımız turizmcilere peşkeş çekilecek’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yönetmen Nebil Özgentürk, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son yıllarda cinayetlerde ciddi oranda artış var
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Incel dosyası: ‘Psikolojik destek ve tedavi önemli’
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
CIA’de taciz skandalı: CIA mensuplarının yüzde 7’si
15:14
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
ÖZEL HABER
Tarihi belgelerde Arap- İsrail savaşı: Türkiye’nin faaliyetleri vurgulandı
15:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Tüm dünya bir araya gelse bile İsrail barış istemiyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Gebze'de hayvan katliamı
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
ÖZEL HABER
Kim bu et baronları? Öztürkmen, Sputnik'te anlattı
19:24
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:32
18 dk
ÖZEL HABER
Kış saatine geçilmesini savunan Prof. Dr. Dökmen: Karanlık sokaklar depresif duygular uyandırır
19:55
2 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan dünya liderlerine ne hediye etti?
20:05
5 dk
ÖZEL HABER
Asgari ücret 2025 zammı için son tahminler paylaşıldı
20:17
6 dk
ÖZEL HABER
Uzmanları anlattı: Umutsuzluk, karamsarlık, mutsuzluk ruhsal hastalıkları artırıyor
22:22
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/gereksiz-yere-yogun-bakima-yatirilan-12-bebegin-ihmalden-oldugu-iddia-edildi-1089119550.html
Gereksiz yere yoğun bakıma yatırılan 12 bebeğin 'ihmalden' öldüğü iddia edildi
Gereksiz yere yoğun bakıma yatırılan 12 bebeğin 'ihmalden' öldüğü iddia edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine gereksiz yere yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddia edildi. 25 sağlık çalışanın... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T18:09+0300
2024-10-11T18:11+0300
yaşam
bebek
bebek ölümü
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
istanbul cumhuriyet savcılığı
yoğun bakım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0b/1058588121_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fe7e2cb065f224457ac1d094cacc1751.jpg
İstanbul merkezli bir hastane çetesinin haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olduğu iddia edildi. Tekirdağ Çorlu'da İstanbul'da ise Bağcılar, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki özel hastanelerde boş yere yoğun bakım ünitesinde yatırılan ve ihmal edilen 12 bebeğin öldüğü öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çalışmada, özel hastanede dünyaya gelen ya da başka hastanelerden buralara sevk edilen yenidoğan bebeklerin gereksiz yere yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı tespit edildi. Yoğun bakım ünitelerinin dolu gözükmesi için hastanede kalması bile gerekmeyen bebeklerin hayatının hiçe sayıldığı öne sürüldü. Bebeklerin 14 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tutulduğu, buradaki işlemlerin de SGK'ya fatura edildiği tespit edildi. Bu süre içinde ihmal edilen ve yeterli bakım göremeyen bebeklerin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Doktor bile bulunmayan hastanelere yönlendirildilerTam donanımlı hastanelerin yoğun bakım üniteleri bomboş olduğu halde bebeklerin doktor bile bulunmayan hastanelere yönlendirildiği tespit edildi. Sağlık çalışanlarının 1 milyar TL'lik vurgu yaptığı iddia edildi. Akademisyenlerden oluşan heyetin konuyla ilgili raporu tamamladığı ve iddianame dosyasına girdiği öğrenilirken 25 sağlık çalışanın tutuklandığı, soruşturmanın da genişletilerek sürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/tekirdagda-cinsel-istismar-ve-siddete-ugrayan-sila-bebek-hayatini-kaybetti-1088914042.html
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0b/1058588121_99:0:747:486_1920x0_80_0_0_bd423db57713f1c4d1e1adf328592f38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bebek, bebek ölümü, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, istanbul cumhuriyet savcılığı, yoğun bakım
bebek, bebek ölümü, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, istanbul cumhuriyet savcılığı, yoğun bakım

Gereksiz yere yoğun bakıma yatırılan 12 bebeğin 'ihmalden' öldüğü iddia edildi

18:09 11.10.2024 (güncellendi: 18:11 11.10.2024)
© AABebek ayağı
Bebek ayağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AA
Abone ol
İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine gereksiz yere yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddia edildi. 25 sağlık çalışanın tutuklandığını soruşturmada, 1 milyar TL'lik vurgun yapıldığı öne sürüldü.
İstanbul merkezli bir hastane çetesinin haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olduğu iddia edildi.
Tekirdağ Çorlu'da İstanbul'da ise Bağcılar, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki özel hastanelerde boş yere yoğun bakım ünitesinde yatırılan ve ihmal edilen 12 bebeğin öldüğü öne sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çalışmada, özel hastanede dünyaya gelen ya da başka hastanelerden buralara sevk edilen yenidoğan bebeklerin gereksiz yere yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı tespit edildi.
Yoğun bakım ünitelerinin dolu gözükmesi için hastanede kalması bile gerekmeyen bebeklerin hayatının hiçe sayıldığı öne sürüldü. Bebeklerin 14 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tutulduğu, buradaki işlemlerin de SGK'ya fatura edildiği tespit edildi. Bu süre içinde ihmal edilen ve yeterli bakım göremeyen bebeklerin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Doktor bile bulunmayan hastanelere yönlendirildiler

Tam donanımlı hastanelerin yoğun bakım üniteleri bomboş olduğu halde bebeklerin doktor bile bulunmayan hastanelere yönlendirildiği tespit edildi. Sağlık çalışanlarının 1 milyar TL'lik vurgu yaptığı iddia edildi. Akademisyenlerden oluşan heyetin konuyla ilgili raporu tamamladığı ve iddianame dosyasına girdiği öğrenilirken 25 sağlık çalışanın tutuklandığı, soruşturmanın da genişletilerek sürdüğü kaydedildi.
Sıla bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
TÜRKİYE
Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddete uğrayan Sıla bebek hayatını kaybetti
7 Ekim, 13:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала