https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/panathinaikoslu-futbolcu-evinin-yuzme-havuzunda-olu-bulundu-1089039339.html

Panathinaikos'lu futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu

Panathinaikos'lu futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Eski Sheffield United oyuncusu ve Yunanistan Milli Takımı'nın savunma oyuncusu George Baldock, 31 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybetti. İngiltere... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T08:10+0300

2024-10-10T08:10+0300

2024-10-10T08:10+0300

spor

panathinaikos opap

panathinaikos

futbol

ölüm

şüpheli ölüm

havuz

yüzme havuzu

sheffield united

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1a/1060412172_0:59:2414:1417_1920x0_80_0_0_1fad80b40b867a2f80e16cae590080ca.jpg

Baldock'un ölüm nedeni henüz netleşmedi. Yunan basınına göre, eşi George Baldock ile iletişime geçememesi üzerine endişelenmiş ve arkadaşlarından birini evlerine yollamıştı. Arkadaşı, Baldock'u yüzme havuzunda hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genç futbolcuyu kurtarmak için müdahale etse de ne yazık ki başarılı olamadı.Polis soruşturma başlattıYunan polisi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve Baldock’un ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp incelemelerinin yapılacağını duyurdu. Olay, Yunan futbol camiasında büyük yankı uyandırırken, Baldock’un ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.Futbol kariyeri 1993 yılında İngiltere’nin Buckingham kentinde doğan George Baldock, futbol kariyerinde önemli başarılara imza attı. Sheffield United’da 7 yıl boyunca forma giydikten sonra bu yaz Yunanistan’ın köklü kulüplerinden Panathinaikos’a transfer olmuştu. Baldock, büyükannesi aracılığıyla Yunan vatandaşlığına geçmiş ve Yunanistan Milli Takımı’nda 12 kez forma giymişti.Ailesi ve kulübünden taziye mesajlarıBaldock’un ailesi tarafından yapılan açıklamada, "George’un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle bildiriyoruz. Bu korkunç kayıp nedeniyle şoktayız" ifadeleri yer aldı. Panathinaikos Kulübü de Baldock’un kaybı nedeniyle ailesine başsağlığı dilerken, futbol dünyası genç oyuncunun anısını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.Baldock, Panathinaikos formasıyla dört maça çıkmış ve son olarak Olympiakos’a karşı sahada yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/galatasaraydan-devre-arasi-surpriz-transfer-italyadan-yeni-10-numara-yolda-1089038529.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

panathinaikos opap, panathinaikos, futbol, ölüm, şüpheli ölüm, havuz, yüzme havuzu, sheffield united