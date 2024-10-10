https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/panathinaikoslu-futbolcu-evinin-yuzme-havuzunda-olu-bulundu-1089039339.html
Panathinaikos'lu futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
Panathinaikos'lu futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Eski Sheffield United oyuncusu ve Yunanistan Milli Takımı'nın savunma oyuncusu George Baldock, 31 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybetti. İngiltere... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T08:10+0300
2024-10-10T08:10+0300
2024-10-10T08:10+0300
spor
panathinaikos opap
panathinaikos
futbol
ölüm
şüpheli ölüm
havuz
yüzme havuzu
sheffield united
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Baldock'un ölüm nedeni henüz netleşmedi. Yunan basınına göre, eşi George Baldock ile iletişime geçememesi üzerine endişelenmiş ve arkadaşlarından birini evlerine yollamıştı. Arkadaşı, Baldock'u yüzme havuzunda hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genç futbolcuyu kurtarmak için müdahale etse de ne yazık ki başarılı olamadı.Polis soruşturma başlattıYunan polisi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve Baldock’un ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp incelemelerinin yapılacağını duyurdu. Olay, Yunan futbol camiasında büyük yankı uyandırırken, Baldock’un ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.Futbol kariyeri 1993 yılında İngiltere’nin Buckingham kentinde doğan George Baldock, futbol kariyerinde önemli başarılara imza attı. Sheffield United’da 7 yıl boyunca forma giydikten sonra bu yaz Yunanistan’ın köklü kulüplerinden Panathinaikos’a transfer olmuştu. Baldock, büyükannesi aracılığıyla Yunan vatandaşlığına geçmiş ve Yunanistan Milli Takımı’nda 12 kez forma giymişti.Ailesi ve kulübünden taziye mesajlarıBaldock’un ailesi tarafından yapılan açıklamada, "George’un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle bildiriyoruz. Bu korkunç kayıp nedeniyle şoktayız" ifadeleri yer aldı. Panathinaikos Kulübü de Baldock’un kaybı nedeniyle ailesine başsağlığı dilerken, futbol dünyası genç oyuncunun anısını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.Baldock, Panathinaikos formasıyla dört maça çıkmış ve son olarak Olympiakos’a karşı sahada yer almıştı.
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panathinaikos opap, panathinaikos, futbol, ölüm, şüpheli ölüm, havuz, yüzme havuzu, sheffield united
panathinaikos opap, panathinaikos, futbol, ölüm, şüpheli ölüm, havuz, yüzme havuzu, sheffield united
Panathinaikos'lu futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
Eski Sheffield United oyuncusu ve Yunanistan Milli Takımı'nın savunma oyuncusu George Baldock, 31 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybetti. İngiltere doğumlu Yunan futbolcunun, Yunanistan'daki evinin yüzme havuzunda ölü bulunması, futbol camiasında ve Yunanistan'da büyük bir şok yarattı.
Baldock'un ölüm nedeni henüz netleşmedi. Yunan basınına göre, eşi George Baldock ile iletişime geçememesi üzerine endişelenmiş ve arkadaşlarından birini evlerine yollamıştı. Arkadaşı, Baldock'u yüzme havuzunda hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genç futbolcuyu kurtarmak için müdahale etse de ne yazık ki başarılı olamadı.
Polis soruşturma başlattı
Yunan polisi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve Baldock’un ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp incelemelerinin yapılacağını duyurdu. Olay, Yunan futbol camiasında büyük yankı uyandırırken, Baldock’un ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.
1993 yılında İngiltere’nin Buckingham kentinde doğan George Baldock, futbol kariyerinde önemli başarılara imza attı. Sheffield United’da 7 yıl boyunca forma giydikten sonra bu yaz Yunanistan’ın köklü kulüplerinden Panathinaikos’a transfer olmuştu. Baldock, büyükannesi aracılığıyla Yunan vatandaşlığına geçmiş ve Yunanistan Milli Takımı’nda 12 kez forma giymişti.
Ailesi ve kulübünden taziye mesajları
Baldock’un ailesi tarafından yapılan açıklamada, "George’un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle bildiriyoruz. Bu korkunç kayıp nedeniyle şoktayız" ifadeleri yer aldı. Panathinaikos Kulübü de Baldock’un kaybı nedeniyle ailesine başsağlığı dilerken, futbol dünyası genç oyuncunun anısını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.
Baldock, Panathinaikos formasıyla dört maça çıkmış ve son olarak Olympiakos’a karşı sahada yer almıştı.