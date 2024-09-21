https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/fransiz-somurgelerinde-karisikliklar-bitmiyor-martinikte-gosteri-yasagi-ilan-edildi-1088288271.html
Fransız sömürgelerinde karışıklıklar bitmiyor: Martinik'te gösteri yasağı ilan edildi
Fransız sömürgelerinde karışıklıklar bitmiyor: Martinik'te gösteri yasağı ilan edildi
Sputnik Türkiye
Fransa'nın Karayipler’deki sömürgesi Martinik'te hayat pahalılığına karşı tepkiler sürerken adadaki 4 bölgede 23 Eylül’e kadar gösteri yasağı getirildi. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T16:23+0300
2024-09-21T16:23+0300
2024-09-21T16:23+0300
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martinik
eylem ve gösteri yasağı
toplu gösteri yasağı
gözaltı
enflasyon
pahalılaşma
sokağa çıkma yasağı
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Martinik Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Fort-de-France, Le Lamentin, Ducos ve Le Robert kentlerinde kamusal alanda gösteri düzenlemek ve toplanmak 23 Eylül’e kadar yasaklandı.Valiliğe düzenli bildirilerek gerçekleştirilen gösteriler, bu yasaktan muaf tutuldu.Fransız basındaki haberlere göre, adadaki olaylarda şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı 31’e ulaştı.Martinik Valiliği, adadaki hayat pahalılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında gelecek günlerde konuyla ilgili bir toplantı daha düzenleneceğini duyurdu.Martinik'te halk, eylül başından bu yana hayat pahalılığını protesto ediyor. Adanın Fort-de-France ve Lamentin kentlerindeki bazı mahallelerinde 23 Eylül’e kadar 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsünün (INSEE) 2022 verilerine göre Martinik'teki gıda fiyatları, Fransa'nın ana karasına kıyasla yüzde 40 daha fazla.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/fransa-somurgesi-yeni-kaledonyada-sokaga-cikma-yasagini-uzatti-1086989267.html
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fransa, karayipler, martinik, eylem ve gösteri yasağı, toplu gösteri yasağı, gözaltı, enflasyon, pahalılaşma, sokağa çıkma yasağı
fransa, karayipler, martinik, eylem ve gösteri yasağı, toplu gösteri yasağı, gözaltı, enflasyon, pahalılaşma, sokağa çıkma yasağı
Fransız sömürgelerinde karışıklıklar bitmiyor: Martinik'te gösteri yasağı ilan edildi
Fransa'nın Karayipler’deki sömürgesi Martinik'te hayat pahalılığına karşı tepkiler sürerken adadaki 4 bölgede 23 Eylül’e kadar gösteri yasağı getirildi.
Martinik Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Fort-de-France, Le Lamentin, Ducos ve Le Robert kentlerinde kamusal alanda gösteri düzenlemek ve toplanmak 23 Eylül’e kadar yasaklandı.
Valiliğe düzenli bildirilerek gerçekleştirilen gösteriler, bu yasaktan muaf tutuldu.
Fransız basındaki haberlere göre, adadaki olaylarda şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı 31’e ulaştı.
Martinik Valiliği, adadaki hayat pahalılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında gelecek günlerde konuyla ilgili bir toplantı daha düzenleneceğini duyurdu.
Martinik'te halk, eylül başından bu yana hayat pahalılığını protesto ediyor. Adanın Fort-de-France ve Lamentin kentlerindeki bazı mahallelerinde 23 Eylül’e kadar 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsünün (INSEE) 2022 verilerine göre Martinik'teki gıda fiyatları, Fransa'nın ana karasına kıyasla yüzde 40 daha fazla.