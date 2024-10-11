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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/eski-bolivya-baskani-moralesin-insan-ticareti-ve-tecavuz-davasinda-tutuklama-karari-1089087217.html
Eski Bolivya Başkanı Morales'in 'insan ticareti ve tecavüz' davasında tutuklama kararı
Eski Bolivya Başkanı Morales'in 'insan ticareti ve tecavüz' davasında tutuklama kararı
Sputnik Türkiye
Bolivya Savcılığı, eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında 'insan ticareti' ve 'tecavüz' davası nedeniyle tutuklama emri çıkaracağını açıkladı. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T09:46+0300
2024-10-11T09:46+0300
dünya
güney amerika
bolivya
evo morales
luis arce
dava
soruşturma
tutuklama kararı
çocuğa tecavüz
insan kaçakçılığı
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Bolivya Savcılığı, eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında 'insan ticareti' ve 'tecavüz' davasında tutuklama emri çıkaracağını açıkladı.Geçen ay destekçilerini 'Bolivyayı Kurtama Yürüyüşüne' davet ederek 2025 yılında başkanlık seçimlerinde tekrar aday olmak istediğini dile getiren Morales, kendine yönlendiren 'insan kaçakçılığı' ve 'tecavüz' iddiaları ardından açılan davada ifade vermeyi reddediyor. Savcı Sandra Gutiérrez, tutuklama emri çıkarılarak 'Morales'i davada ifade vermeye zorlamak için gerekli bir adım' olduğunu söylüyor.Eski devlet başkanı, reşit olmayan bir kızla ilişkisi olduğu iddiasıyla soruşturuluyor. Ön soruşturmalara göre, 2016 yılında meydana gelen olayda Morales'in,15 yaşındaki bir çocuğa, ebeveynlerinin çıkarları karşılığında tecavüz ettiği iddia ediliyor. Dava dört yıldır askıya alınmasının ardından yakın zamanda tekrardan başlatıldı.Bu suçlamalara ek olarak, Morales iki ayrı tecavüz iddiasıyla daha karşı karşıya olduğu açıklanırken konu ile ilgili detaylar bildirilmedi.Morales ifade vermeyi reddediyor2006 ila 2019 yılları arasında Bolivya Devlet Başkanlığı yapan Evo Morales, kendisine açılan bu davaların, halefi ve eski müttefiki şu anki Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce tarafından düzenlendiğini savunuyor.Morales'in avukatları, eski başkanın 'süreç düzenli hale gelene kadar' ifade vermeyeceğini açıklamıştı. Savunma, 2020 yılında kapanan soruşturmanın tekrardan açılmasının yasadışı olduğunu söylüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/eski-baskan-moralesin-liderlik-ettigi-bolivyayi-kurtarma-yuruyuslerinde-sokaklar-karisti-1088322799.html
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güney amerika, bolivya, evo morales, luis arce, dava, soruşturma, tutuklama kararı, çocuğa tecavüz, insan kaçakçılığı, iddia
güney amerika, bolivya, evo morales, luis arce, dava, soruşturma, tutuklama kararı, çocuğa tecavüz, insan kaçakçılığı, iddia

Eski Bolivya Başkanı Morales'in 'insan ticareti ve tecavüz' davasında tutuklama kararı

09:46 11.10.2024
© AFP 2023 / CLAUDIO CRUZEvo Morales
Evo Morales - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AFP 2023 / CLAUDIO CRUZ
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Bolivya Savcılığı, eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında 'insan ticareti' ve 'tecavüz' davası nedeniyle tutuklama emri çıkaracağını açıkladı.
Bolivya Savcılığı, eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında 'insan ticareti' ve 'tecavüz' davasında tutuklama emri çıkaracağını açıkladı.
Geçen ay destekçilerini 'Bolivyayı Kurtama Yürüyüşüne' davet ederek 2025 yılında başkanlık seçimlerinde tekrar aday olmak istediğini dile getiren Morales, kendine yönlendiren 'insan kaçakçılığı' ve 'tecavüz' iddiaları ardından açılan davada ifade vermeyi reddediyor. Savcı Sandra Gutiérrez, tutuklama emri çıkarılarak 'Morales'i davada ifade vermeye zorlamak için gerekli bir adım' olduğunu söylüyor.
Eski devlet başkanı, reşit olmayan bir kızla ilişkisi olduğu iddiasıyla soruşturuluyor. Ön soruşturmalara göre, 2016 yılında meydana gelen olayda Morales'in,15 yaşındaki bir çocuğa, ebeveynlerinin çıkarları karşılığında tecavüz ettiği iddia ediliyor. Dava dört yıldır askıya alınmasının ardından yakın zamanda tekrardan başlatıldı.
Bu suçlamalara ek olarak, Morales iki ayrı tecavüz iddiasıyla daha karşı karşıya olduğu açıklanırken konu ile ilgili detaylar bildirilmedi.

Morales ifade vermeyi reddediyor

2006 ila 2019 yılları arasında Bolivya Devlet Başkanlığı yapan Evo Morales, kendisine açılan bu davaların, halefi ve eski müttefiki şu anki Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce tarafından düzenlendiğini savunuyor.
Morales'in avukatları, eski başkanın 'süreç düzenli hale gelene kadar' ifade vermeyeceğini açıklamıştı. Savunma, 2020 yılında kapanan soruşturmanın tekrardan açılmasının yasadışı olduğunu söylüyor.
Evo Morales - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
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