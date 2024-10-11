https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/eski-bolivya-baskani-moralesin-insan-ticareti-ve-tecavuz-davasinda-tutuklama-karari-1089087217.html

Eski Bolivya Başkanı Morales'in 'insan ticareti ve tecavüz' davasında tutuklama kararı

Eski Bolivya Başkanı Morales'in 'insan ticareti ve tecavüz' davasında tutuklama kararı

Sputnik Türkiye

Bolivya Savcılığı, eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında 'insan ticareti' ve 'tecavüz' davası nedeniyle tutuklama emri çıkaracağını açıkladı. 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T09:46+0300

2024-10-11T09:46+0300

2024-10-11T09:46+0300

dünya

güney amerika

bolivya

evo morales

luis arce

dava

soruşturma

tutuklama kararı

çocuğa tecavüz

insan kaçakçılığı

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Bolivya Savcılığı, eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında 'insan ticareti' ve 'tecavüz' davasında tutuklama emri çıkaracağını açıkladı.Geçen ay destekçilerini 'Bolivyayı Kurtama Yürüyüşüne' davet ederek 2025 yılında başkanlık seçimlerinde tekrar aday olmak istediğini dile getiren Morales, kendine yönlendiren 'insan kaçakçılığı' ve 'tecavüz' iddiaları ardından açılan davada ifade vermeyi reddediyor. Savcı Sandra Gutiérrez, tutuklama emri çıkarılarak 'Morales'i davada ifade vermeye zorlamak için gerekli bir adım' olduğunu söylüyor.Eski devlet başkanı, reşit olmayan bir kızla ilişkisi olduğu iddiasıyla soruşturuluyor. Ön soruşturmalara göre, 2016 yılında meydana gelen olayda Morales'in,15 yaşındaki bir çocuğa, ebeveynlerinin çıkarları karşılığında tecavüz ettiği iddia ediliyor. Dava dört yıldır askıya alınmasının ardından yakın zamanda tekrardan başlatıldı.Bu suçlamalara ek olarak, Morales iki ayrı tecavüz iddiasıyla daha karşı karşıya olduğu açıklanırken konu ile ilgili detaylar bildirilmedi.Morales ifade vermeyi reddediyor2006 ila 2019 yılları arasında Bolivya Devlet Başkanlığı yapan Evo Morales, kendisine açılan bu davaların, halefi ve eski müttefiki şu anki Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce tarafından düzenlendiğini savunuyor.Morales'in avukatları, eski başkanın 'süreç düzenli hale gelene kadar' ifade vermeyeceğini açıklamıştı. Savunma, 2020 yılında kapanan soruşturmanın tekrardan açılmasının yasadışı olduğunu söylüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/eski-baskan-moralesin-liderlik-ettigi-bolivyayi-kurtarma-yuruyuslerinde-sokaklar-karisti-1088322799.html

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güney amerika, bolivya, evo morales, luis arce, dava, soruşturma, tutuklama kararı, çocuğa tecavüz, insan kaçakçılığı, iddia