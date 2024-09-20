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Mahkemeden emsal karar: Makas atarak beş kişinin ölümüne neden olan sürücüye 'bilinçli taksirden' 18 yıl hapis cezası
Mahkemeden emsal karar: Makas atarak beş kişinin ölümüne neden olan sürücüye 'bilinçli taksirden' 18 yıl hapis cezası
Sputnik Türkiye
İzmir'de trafikte makas atarak ilerlerken yaşanan kazada 5 kişinin ölümüne, 20 kişinin yaralanmasına neden olan 19 yaşındaki sürücü 18 yıl hapis cezasına... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T16:03+0300
2024-09-20T16:05+0300
türkiye
izmir
trafik kazası
taksirle öldürme
ceza indirimi
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İzmir'de 20 Haziran 2023'de meydana gelen kazada, Özcan Özer yönetimindeki otomobil, 'makas atarak' trafikte şerit ihlalleri yaparak ilerleyen Y.İ.K. (18) idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp refüjü aşmış ve karşı yönden gelen minibüsle çarpışmıştı.Dördü aynı aileden beş kişi ölmüştüKazada sürücülerden Özcan Özer, eşi Sibel Özer, oğlu Ali Alperen Özer, Özcan Özer'in ablası Şengül Akbaş ile minibüsteki yolcu Mustafa Kemal Karaca ölmüş, araçlardaki 20 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası sürücü tutuklanırken, hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.Savcı üstü sınırdan ceza talep etti7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklayarak sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasını, cezada alt sınırdan uzaklaşılmasını talep etti.Sanık avukatı, olay tarihinde sanığın 18 yaşında olduğunu, kaza sonrası kendisinin teslim olduğunu belirterek, "İddia edildiği gibi makas atma yok. Yaşı küçük ve 1 yıldır ehliyeti var. Ağır kusurlu olduğunu kendisi de bunu kabul ediyor. Basit taksirden cezalandırılmasını ve alt sınırdan ceza tayin edilmesini istiyoruz." dedi.Sanık Koçak, son savunmasında ise beraatini talep etti.Mahkeme bilinçli taksir dedi, takdir indirimi uygulamadıMahkeme başkanı, sanığa 'taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi, suçun 'bilinçli taksirle' işlenmesi nedeniyle cezanın yarı oranında artırılarak 18 yıl olarak belirlenmesine hükmetti.Ayrıca, sanığa takdir indirim uygulanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/is-makinesi-park-halindeki-araclara-carpti-operator-arkasina-bile-bakmadan-kacti-1088240253.html
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izmir, trafik kazası, taksirle öldürme, ceza indirimi
izmir, trafik kazası, taksirle öldürme, ceza indirimi

Mahkemeden emsal karar: Makas atarak beş kişinin ölümüne neden olan sürücüye 'bilinçli taksirden' 18 yıl hapis cezası

16:03 20.09.2024 (güncellendi: 16:05 20.09.2024)
© AATrafik kazalarının nedenleri arasında 'sürücü kusuru' açık ara ilk sırada
Trafik kazalarının nedenleri arasında 'sürücü kusuru' açık ara ilk sırada - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AA
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İzmir'de trafikte makas atarak ilerlerken yaşanan kazada 5 kişinin ölümüne, 20 kişinin yaralanmasına neden olan 19 yaşındaki sürücü 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 'bilinçli taksir' kararı verdi, cezada hiçbir indirime gitmedi.
İzmir'de 20 Haziran 2023'de meydana gelen kazada, Özcan Özer yönetimindeki otomobil, 'makas atarak' trafikte şerit ihlalleri yaparak ilerleyen Y.İ.K. (18) idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp refüjü aşmış ve karşı yönden gelen minibüsle çarpışmıştı.

Dördü aynı aileden beş kişi ölmüştü

Kazada sürücülerden Özcan Özer, eşi Sibel Özer, oğlu Ali Alperen Özer, Özcan Özer'in ablası Şengül Akbaş ile minibüsteki yolcu Mustafa Kemal Karaca ölmüş, araçlardaki 20 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası sürücü tutuklanırken, hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Savcı üstü sınırdan ceza talep etti

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklayarak sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasını, cezada alt sınırdan uzaklaşılmasını talep etti.
Sanık avukatı, olay tarihinde sanığın 18 yaşında olduğunu, kaza sonrası kendisinin teslim olduğunu belirterek, "İddia edildiği gibi makas atma yok. Yaşı küçük ve 1 yıldır ehliyeti var. Ağır kusurlu olduğunu kendisi de bunu kabul ediyor. Basit taksirden cezalandırılmasını ve alt sınırdan ceza tayin edilmesini istiyoruz." dedi.
Sanık Koçak, son savunmasında ise beraatini talep etti.

Mahkeme bilinçli taksir dedi, takdir indirimi uygulamadı

Mahkeme başkanı, sanığa 'taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi, suçun 'bilinçli taksirle' işlenmesi nedeniyle cezanın yarı oranında artırılarak 18 yıl olarak belirlenmesine hükmetti.
Ayrıca, sanığa takdir indirim uygulanmadı.
Hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
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