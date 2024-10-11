https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/egitim-sen-genel-baskani-yeni-meslek-kanununda-ogretmenler-arasinda-itibarsizlastirmayi-1089120787.html

Eğitim-Sen Genel Başkanı: Yeni meslek kanununda öğretmenler arasında itibarsızlaştırmayı derinleştiren hükümler var

Eğitim-Sen Genel Başkanı: Yeni meslek kanununda öğretmenler arasında itibarsızlaştırmayı derinleştiren hükümler var

Sputnik Türkiye

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yasada en çok dikkat çeken noktaysa eleştirilere neden olan 34. madde... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T19:15+0300

2024-10-11T19:15+0300

2024-10-11T19:15+0300

görüş

eğitim

eğitim sen

eğitim-sen

öğretmenlik

öğretmenlik mesleği kanunu

eğitim-sen genel başkanı kemal irmak

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‘Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen kanuna göre görevleri arasında derse katılmak, nöbet tutmak, merkezi veya yerel sınavlarda görev almak, kurul ve komisyonlarda yer almak, etkinlikler ve kulüp faaliyetlerine katılmak, öğrencilere rehberlik yapmak ve eğitim süreçleriyle ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek bulunmakta. Buna göre öğretmenlerin hak, görev ve sorumluluklarına dair usul ve esaslar, eğitim kurumlarının tür ve kademelerine göre belirlenecek; ayrıca yöneticilerin ödevleri de aynı şekilde düzenlenecektir. Ayrıca bu yasa ile birlikte, özel alan eğitimi ile öğretmenlik meslek bilgisi açısından uzmanlık gerektiren bir alan olduğunu vurgulamakta. Yasada en çok dikkat çeken noktaysa eleştirilere neden olan 34. madde oldu. Bu madde öğretmenler arasında rekabeti artıracağın öngörülerek yasadan çıkarıldı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun detayları neler? Öğretmenler bu kanundan memnun mu? Tartışmalı 34. madde neleri içeriyordu? Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak Sputnik'e anlattı. 'Öğretmenlik meslek kanunu eğitim emekçilerinin kadrolu güvenceli çalışmasını garanti eden bir kanun içeriği taşımıyor'Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun neredeyse tamamının "tartışmalı" olduğunu belirterek konuya ilişkin şunları söyledi: "Öğretmenlik meslek kanunu neredeyse tamamı tartışmalı. Kanunun bazı maddelerini Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırı buldu. Fakat yeni meslek kanununda itirazlarımız şu, eğitim emekçilerini öğretmenlerin hemen hemen karşı karşıya kaldığı hiçbir sorunla çözüm bulmadığı için bizler bu meslek kanununa karşıyız. Ama bütün bunlara rağmen parlamentodaki itirazlara rağmen parmak sayısı çoğunluğuyla maalesef geçirildi. Özet olarak neyine tam olarak karşıyız diye ifade etmek gerekirse mevcut öğretmenlik meslek kanunu eğitim emekçilerinin bir kere kadrolu güvenceli çalışmasını garanti eden bir kanun içeriği taşımıyor. Bu önemli bir mesele bizim için."'Öğretmenler arasında itibarsızlaştırmayı ve rekabeti derinleştiren hükümler var'Irmak, kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmenler arasında itibarsızlaştırmayı ve rekabeti derinleştirdiğini belirtti: 'Madde 34'ün geri çekilmiş olması kötünün içinde iyimser bir durum'Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, kabul edilen kanunda madde 34'ün geri çekilmesine ilişkin "kötünün içinde iyimser bir durum" olduğunu söyledi:"Maddenin oradan çıkarılması gene de olumlu bulduğumuz bir şey. Buna da sendikamız olarak çok ciddi başından beri itirazda bulunduk. 34.maddenin geri çekilmesi konusunda muhalefet partilerine komisyonda görev alan üyelerine bu maddeyle ilgili bilgilendirme yaptık. Onlar da bu bilgilendirme doğrultusunda itirazlarını komisyonlarda ve mecliste yaptılar. Bunun geri çekilmiş olması, kötümün içinde iyimser bir durum olarak tanımlıyoruz, öyle bakıyoruz."'Bu kanunun bizim için hiç hayırlı bir yanı yok'Irmak, meslek kanununu doğru bulmadığını belirtirken konuya ilişkin şunları aktardı: Tartışma yaratan 34. Madde neydi?Madde, "Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, Akademi tarafından eğitime alınır. Bunlar, düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetimde görev almayan Bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye alınır. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanır" düzenlemesini içeriyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/ogretmenlik-meslegi-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edilerek-yasalasti--1089074212.html

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