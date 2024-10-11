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Düşük ayarlı altınla kuyumcu dolandırdılar: 3 tutuklama
Düşük ayarlı altınla kuyumcu dolandırdılar: 3 tutuklama
Sputnik Türkiye
Kırıkkale'de bir kuyumcuyu dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan biri kadın 3 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin bozdurmak istediği altınların ayarını yüksek... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
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Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giden S.K. (28) isimli kadın, 149 gramlık 15 bileziği 413 bin 260 lira karşılığında bozdurduktan sonra iş yerinden ayrıldı.Kuyumcu dolandırıldığını fark ettiBir süre sonra bileziklerin ayarının söylenilenin altında olduğunu görüp dolandırıldığını fark eden kuyumcu O.K, polise başvurdu.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, S.K. ile 2 şüphelinin, otomobille Ankara'nın Gölbaşı ilçesine gittiğini tespit etti.İlçede bir otelde kaldıkları belirlenen S.K, R.Ö. (24) ve E.A. (26), Hırsızlık Büro Amirliği ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.Zanlıların kullandığı otomobil ve otel odasında yapılan aramada 5 telefon ve 1415 lira ele geçirildi.Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/kadin-hirsiz-buzdolabinda-yakalandi-1088835366.html
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kuyumcu, tutuklama, tutuklama kararı
kuyumcu, tutuklama, tutuklama kararı

Düşük ayarlı altınla kuyumcu dolandırdılar: 3 tutuklama

11:08 11.10.2024
© İHATürkiye'de bir ilk: Diyarbakır’da turist yoğunluğundan 'nöbetçi kuyumcu' sistemine geçildi
Türkiye'de bir ilk: Diyarbakır’da turist yoğunluğundan 'nöbetçi kuyumcu' sistemine geçildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© İHA
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Kırıkkale'de bir kuyumcuyu dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan biri kadın 3 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin bozdurmak istediği altınların ayarını yüksek söylediği öğrenildi.
Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giden S.K. (28) isimli kadın, 149 gramlık 15 bileziği 413 bin 260 lira karşılığında bozdurduktan sonra iş yerinden ayrıldı.

Kuyumcu dolandırıldığını fark etti

Bir süre sonra bileziklerin ayarının söylenilenin altında olduğunu görüp dolandırıldığını fark eden kuyumcu O.K, polise başvurdu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, S.K. ile 2 şüphelinin, otomobille Ankara'nın Gölbaşı ilçesine gittiğini tespit etti.
İlçede bir otelde kaldıkları belirlenen S.K, R.Ö. (24) ve E.A. (26), Hırsızlık Büro Amirliği ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Zanlıların kullandığı otomobil ve otel odasında yapılan aramada 5 telefon ve 1415 lira ele geçirildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.
Buzdolabı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
TÜRKİYE
Kadın hırsız buzdolabında yakalandı
4 Ekim, 19:21
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