https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/kadin-hirsiz-buzdolabinda-yakalandi-1088835366.html
Kadın hırsız buzdolabında yakalandı
Kadın hırsız buzdolabında yakalandı
Sputnik Türkiye
Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık ve kapkaç şüphelilerine karşı yürüttüğü operasyonda hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T.'nin... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T19:21+0300
2024-10-04T19:21+0300
2024-10-04T19:28+0300
türkiye
hırsız
hırsızlık
polis
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mahkeme
ceza
yakalama
yakalama kararı
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Çorum’da hırsızlık suçundan aranan kadın, polis operasyonunda buzdolabında yakalandı.Çorum’da hırsızlık suçundan aranan N.T. isimli kadın, buzdolabında yakalandı. Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık ve kapkaç şüphelilerine kentte çalışma başlatıldı. Operasyonda hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T.'nin (20) bir evde saklandığı tespit edildi. Eve yapılan baskında polis ekipleri, kadını buzdolabının içerisine saklanmış halde buldu. Buzdolabından çıkan N.T. gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/nazik-hirsiz-girdigi-evde-yemek-yapti-bulasiklari-ve-camasirlari-yikayip-katladi-1087527750.html
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hırsız, hırsızlık, polis, arama, arama kararı, mahkeme, ceza, yakalama, yakalama kararı, yakalama emri, yakalamak, çorum, çorum valiliği
Kadın hırsız buzdolabında yakalandı
19:21 04.10.2024 (güncellendi: 19:28 04.10.2024)
Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık ve kapkaç şüphelilerine karşı yürüttüğü operasyonda hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T.'nin bir evde saklandığını tespit etti. Eve yapılan baskında polis kadını buzdolabının içerisine saklanmış halde buldu. Buzdolabından çıkan N.T. tutuklandı.
Çorum’da hırsızlık suçundan aranan kadın, polis operasyonunda buzdolabında yakalandı.
Çorum’da hırsızlık suçundan aranan N.T. isimli kadın, buzdolabında yakalandı. Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık ve kapkaç şüphelilerine kentte çalışma başlatıldı. Operasyonda hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T.'nin (20) bir evde saklandığı tespit edildi. Eve yapılan baskında polis ekipleri, kadını buzdolabının içerisine saklanmış halde buldu. Buzdolabından çıkan N.T. gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.