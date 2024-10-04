Çorum’da hırsızlık suçundan aranan kadın, polis operasyonunda buzdolabında yakalandı.Çorum’da hırsızlık suçundan aranan N.T. isimli kadın, buzdolabında yakalandı. Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık ve kapkaç şüphelilerine kentte çalışma başlatıldı. Operasyonda hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T.'nin (20) bir evde saklandığı tespit edildi. Eve yapılan baskında polis ekipleri, kadını buzdolabının içerisine saklanmış halde buldu. Buzdolabından çıkan N.T. gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.

Kadın hırsız buzdolabında yakalandı

© İHA Buzdolabı © İHA

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık ve kapkaç şüphelilerine karşı yürüttüğü operasyonda hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T.'nin bir evde saklandığını tespit etti. Eve yapılan baskında polis kadını buzdolabının içerisine saklanmış halde buldu. Buzdolabından çıkan N.T. tutuklandı.