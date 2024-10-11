https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/dunyanin-en-yakisikli-10-erkegi-belli-oldu-antik-yunan-guzellik-olcutlerine-gore-secildiler-1089085925.html
Dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu: Antik Yunan güzellik ölçütlerine göre seçildiler
Dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu: Antik Yunan güzellik ölçütlerine göre seçildiler
Sputnik Türkiye
Geleceğin James Bond'u olabileceği konuşulan Aaron Taylor-Johnson, altın oran ölçümleriyle yapılan bir araştırmada dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi. İşte... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T09:29+0300
2024-10-11T09:29+0300
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Antik Yunan güzellik ölçütlerine dayanan bir araştırmaya göre, geleceğin James Bond'u olmaya aday gösterilen oyuncu Aaron Taylor-Johnson dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi.Eski Bond yıldızları James Pryce, Pierce Brosnan ve George Lazenby, Taylor-Johnson'ın 'mükemmel bir Bond adayı' olacağını belirterek ona tam destek verdi. Bir gala sırasında "Bond hakkında sürekli sorular sorulmasından bıkmadınız mı" sorusuyla karşılaşan oyuncu, zekice bir yanıt vererek "Siz bu soruyu sormaktan bıktınız mı?" diyerek hayranlarına gizem dolu bir mesaj bırakmıştı.İstanbul’a gizemli çekimler için gelmiştiTaylor-Johnson geçtiğimiz ay 'Fuze' adlı filmin çekimleri için İstanbul’a geldi. Kaptan Amerika ve Yenilmezler filmlerindeki başarılı performansıyla tanınan oyuncu, İstanbul sokaklarında Bond’a yakışan karizmatik bir duruş sergiledi.Yakışıklılar sıralamasında zirvedeAltın oran hesaplarına göre dünyanın en yakışıklı erkeği seçilen Taylor-Johnson'ın ardından gelen isimler de oldukça dikkat çekici. İşte dünyanın en yakışıklı 10 erkeği:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/futbol-efsanesi-ronaldinho-yesil-sahalara-geri-sonuyor-1089082185.html
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yakışıklı, dünyanın en yakışıklı erkeği, liste, hollywood, hollywood, magazin, magazin
yakışıklı, dünyanın en yakışıklı erkeği, liste, hollywood, hollywood, magazin, magazin
Dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu: Antik Yunan güzellik ölçütlerine göre seçildiler
Geleceğin James Bond'u olabileceği konuşulan Aaron Taylor-Johnson, altın oran ölçümleriyle yapılan bir araştırmada dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi. İşte dünyanın en yakışıklı 10 erkeği listesi...
Antik Yunan güzellik ölçütlerine dayanan bir araştırmaya göre, geleceğin James Bond'u olmaya aday gösterilen oyuncu Aaron Taylor-Johnson dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi.
Eski Bond yıldızları James Pryce, Pierce Brosnan ve George Lazenby, Taylor-Johnson'ın 'mükemmel bir Bond adayı' olacağını belirterek ona tam destek verdi. Bir gala sırasında "Bond hakkında sürekli sorular sorulmasından bıkmadınız mı" sorusuyla karşılaşan oyuncu, zekice bir yanıt vererek "Siz bu soruyu sormaktan bıktınız mı?" diyerek hayranlarına gizem dolu bir mesaj bırakmıştı.
İstanbul’a gizemli çekimler için gelmişti
Taylor-Johnson geçtiğimiz ay 'Fuze' adlı filmin çekimleri için İstanbul’a geldi. Kaptan Amerika ve Yenilmezler filmlerindeki başarılı performansıyla tanınan oyuncu, İstanbul sokaklarında Bond’a yakışan karizmatik bir duruş sergiledi.
Yakışıklılar sıralamasında zirvede
Altın oran hesaplarına göre dünyanın en yakışıklı erkeği seçilen Taylor-Johnson'ın ardından gelen isimler de oldukça dikkat çekici. İşte dünyanın en yakışıklı 10 erkeği: