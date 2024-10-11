https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/diyarbakir-valisinden-narin-aciklamasi-cok-aceleci-davranmamak-lazim-1089094511.html
Diyarbakır Valisi'nden Narin açıklaması: 'Çok aceleci davranmamak lazım'
Diyarbakır Valisi'nden Narin açıklaması: 'Çok aceleci davranmamak lazım'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran cinayetiyle ilgili konuştu. Vali Zorluoğlu, adli sürecin devam ettiğini ve herkesin sabırla saygı göstermesini... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T11:22+0300
2024-10-11T11:22+0300
2024-10-11T11:22+0300
türkiye
narin güran
çocuk cinayeti
diyarbakır
diyarbakır valiliği
murat zorluoğlu
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma hakkında bilgi veren Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, adli sürecin devam ettiğini dile getirdi. Bir savcı vekili ve dört savcı çalışıyorVali Zorluoğlu şu bilgileri paylaştı: Cinayete ilişkin anne, ağabey ve amcaların da olduğu 12 şüphelinin tutukluluk hali devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/narin-guran-cinayetinde-balkondaki-halilarin-sirri-cozuldu-1089061998.html
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narin güran, çocuk cinayeti, diyarbakır, diyarbakır valiliği, murat zorluoğlu
narin güran, çocuk cinayeti, diyarbakır, diyarbakır valiliği, murat zorluoğlu
Diyarbakır Valisi'nden Narin açıklaması: 'Çok aceleci davranmamak lazım'
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran cinayetiyle ilgili konuştu. Vali Zorluoğlu, adli sürecin devam ettiğini ve herkesin sabırla saygı göstermesini istedi.
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma hakkında bilgi veren Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, adli sürecin devam ettiğini dile getirdi.
Bir savcı vekili ve dört savcı çalışıyor
Vali Zorluoğlu şu bilgileri paylaştı:
"Dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda bir başsavcı vekili ve dört tane savcımızın çalıştığı, yoğun gayret gösterdiği, il jandarmamızın ve emniyet güçlerimizin destek verdiği bir adli süreç devam ediyor. Bu adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerekiyor. Titiz bir çalışma yürütülüyor. Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. Dolayısıyla burada çok aceleci davranmamak lazım. Sağlıklı bir şekilde bu adli sürecin tamamlanmasını da beklemek lazım. Konu adli bir konudur, adli sürecin devam ettiği bir konuyla ilgili çok fazla bir şey söylememiz doğru olmaz."
Cinayete ilişkin anne, ağabey ve amcaların da olduğu 12 şüphelinin tutukluluk hali devam ediyor.