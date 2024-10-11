https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-sirbistan-is-forumunda-konustu-1089118705.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu: 'Hedefimiz 5 milyar dolar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu: 'Hedefimiz 5 milyar dolar'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyareti kapsamında Belgrad’da 'Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu. Türkiye ile Sırbistan arasında ekonomik... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T17:40+0300

2024-10-11T17:40+0300

2024-10-11T17:49+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda değerlendirmelerde bulundu.Türkiye Sırbistan İş Formu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Sırbistan, ekonomide ciddi reformları hayata geçiriyor. Sırbistan ile ekonomik ve ticari iş birliği, ilişkilerimizin lokomotifi olacak. İki ülke olarak kısa sürede çok önemli mesafe aldık. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı. Hedefimiz 5 milyar dolar'' ifadesinde bulundu.'9 bin 600 kişiye istihdam'Türk şirketlerinin Sırbistan'daki faaliyetlerinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımları her geçen gün artıyor. Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut. Firmalarımız 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. İş dünyamıza daha fazla katkıda bulunmayı enine boyuna konuştuk. Savunma sanayiinde de önemli adımları birlikte atmak menfaatimize. Farklı alanlarda 11 yeni anlaşma imzaladık. Anlaşmalarla, ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirdik. Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere kapımız açıktır'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/sirbistan-basbakani-vucic-dunyanin-en-etkili-devlet-adamlarindan-biri-olan-erdoganin-ziyareti-buyuk-1089106026.html

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