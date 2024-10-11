https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-sirbistan-is-forumunda-konustu-1089118705.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu: 'Hedefimiz 5 milyar dolar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu: 'Hedefimiz 5 milyar dolar'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyareti kapsamında Belgrad’da 'Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu. Türkiye ile Sırbistan arasında ekonomik... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T17:40+0300
2024-10-11T17:40+0300
2024-10-11T17:49+0300
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recep tayyip erdoğan
sırbistan
iş
türk-iş
iş dünyası
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda değerlendirmelerde bulundu.Türkiye Sırbistan İş Formu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Sırbistan, ekonomide ciddi reformları hayata geçiriyor. Sırbistan ile ekonomik ve ticari iş birliği, ilişkilerimizin lokomotifi olacak. İki ülke olarak kısa sürede çok önemli mesafe aldık. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı. Hedefimiz 5 milyar dolar'' ifadesinde bulundu.'9 bin 600 kişiye istihdam'Türk şirketlerinin Sırbistan'daki faaliyetlerinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımları her geçen gün artıyor. Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut. Firmalarımız 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. İş dünyamıza daha fazla katkıda bulunmayı enine boyuna konuştuk. Savunma sanayiinde de önemli adımları birlikte atmak menfaatimize. Farklı alanlarda 11 yeni anlaşma imzaladık. Anlaşmalarla, ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirdik. Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere kapımız açıktır'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/sirbistan-basbakani-vucic-dunyanin-en-etkili-devlet-adamlarindan-biri-olan-erdoganin-ziyareti-buyuk-1089106026.html
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recep tayyip erdoğan, sırbistan, iş, türk-iş, iş dünyası
recep tayyip erdoğan, sırbistan, iş, türk-iş, iş dünyası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu: 'Hedefimiz 5 milyar dolar'
17:40 11.10.2024 (güncellendi: 17:49 11.10.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyareti kapsamında Belgrad’da 'Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu. Türkiye ile Sırbistan arasında ekonomik ve ticari iş birliğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk şirketlerinde 9 bin 600 Sırp istihdam edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Sırbistan İş Formu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Sırbistan, ekonomide ciddi reformları hayata geçiriyor. Sırbistan ile ekonomik ve ticari iş birliği, ilişkilerimizin lokomotifi olacak. İki ülke olarak kısa sürede çok önemli mesafe aldık. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı. Hedefimiz 5 milyar dolar'' ifadesinde bulundu.
'9 bin 600 kişiye istihdam'
Türk şirketlerinin Sırbistan'daki faaliyetlerinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımları her geçen gün artıyor. Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut. Firmalarımız 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. İş dünyamıza daha fazla katkıda bulunmayı enine boyuna konuştuk. Savunma sanayiinde de önemli adımları birlikte atmak menfaatimize. Farklı alanlarda 11 yeni anlaşma imzaladık. Anlaşmalarla, ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirdik. Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere kapımız açıktır'' dedi.