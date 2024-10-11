Cumhurbaşkanı Erdoğan Belgrad'da: Sırbistan ile ilişkilerimizde altın çağı yaşıyoruz

2 senenin ardından tekrar Belgrad'da sizle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum, Sayın Dostum Sırbistan Başbakanı Vucic'e tekrar teşekkür ediyorum. 2 senenin ardından tekrar Belgrad'da sizle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum, Sayın Dostum Sırbistan Başbakanı Vucic'e tekrar teşekkür ediyorum.

İkili ilişkilerimizi tekrardan ele aldık, iştişarelerimiz geleceğe yönelik önemi gelişmelerinin olabileceğinin bize izlenimini verdi. İkili ilişkilerimizi tekrardan ele aldık, iştişarelerimiz geleceğe yönelik önemi gelişmelerinin olabileceğinin bize izlenimini verdi.

11 anlaşmaya imzayı attık ve küresel, bölgesel meselelerde görüş alışverişlerinde de bulunduk. 11 anlaşmaya imzayı attık ve küresel, bölgesel meselelerde görüş alışverişlerinde de bulunduk.

Sırbistan ile ilişkilerimizle altın çağı yaşıyoruz. Belgrad Büyükelçiliğimiz ve Yeni Pazar'da Başkonsolosluk, Niş'te de konsolosluk bürosu açtık. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste 2 milyar doları aştı. . Belgrad Büyükelçiliğimiz ve Yeni Pazar'da Başkonsolosluk, Niş'te de konsolosluk bürosu açtık. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste 2 milyar doları aştı.

Bu sene Sırbistan'dan ülkemize rekor sayıda turizm bekliyoruz. Bu sene Sırbistan'dan ülkemize rekor sayıda turizm bekliyoruz.

Yatırımlarımız 405 milyon dolara çıktı. Sırbistan'da 9 bin 600 kişiye şirketlerimiz istihdam sağlıyor ve 1 milyar dolarlık iş hacmimiz bulunuyor. Özellikle de 10 bini aşkın inşaat işçimiz, Sırbistan ekonomisine katkıda bulunuyor. Yatırımlarımız 405 milyon dolara çıktı. Sırbistan'da 9 bin 600 kişiye şirketlerimiz istihdam sağlıyor ve 1 milyar dolarlık iş hacmimiz bulunuyor. Özellikle de 10 bini aşkın inşaat işçimiz, Sırbistan ekonomisine katkıda bulunuyor.

Balkanların huzur ve istikrarının öneminin altını birkez daha çizdik, Kosova - Sırbistan arasındaki gelirimlere sağ duyu ile yaklaşılması aşikardır. Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılmasında Sırbistan'ın yaklaşımı önemlidir. Balkanların huzur ve istikrarının öneminin altını birkez daha çizdik, Kosova - Sırbistan arasındaki gelirimlere sağ duyu ile yaklaşılması aşikardır. Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılmasında Sırbistan'ın yaklaşımı önemlidir.

Gazze de gündemimizde yer aldı ve İsrail yönetiminin saldırılarına artık dur demek gerekiyor. 1967 sınırlarıyla bağımsız bir Filistin devletinin vücut bulması gerekiyor. 7 Ekim'den bu yana 9 devlet Filistin'i tanımıştır, tüm ülkeleri Filistin'i tanımaya çağrıyoruz. Gazze de gündemimizde yer aldı ve İsrail yönetiminin saldırılarına artık dur demek gerekiyor. 1967 sınırlarıyla bağımsız bir Filistin devletinin vücut bulması gerekiyor. 7

Değerli dostum Vuciç'in dediği gibi, el ele bir adım atmalıyız. Ama bu adım barışın korunmasını temine dayalı bir savunma sanayinin aramızda teşkilidir. Buna yönelik olarak, ikili görüşmemizde el ele verdik ve arkadaşlarımızı görevlendirdik. Kimse Türkiye - Sırbistan'ın savunma sanayisinde ne olur ne olmaz bunu belirleyemez. Biz Türkiye'yiz, biz Sırbistan'ız. Bizde olan ve Sırbistan'da olan imkanlar var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle ilerleyeceğiz. Değerli dostum Vuciç'in dediği gibi, el ele bir adım atmalıyız. Ama bu adım barışın korunmasını temine dayalı bir. Buna yönelik olarak, ikili görüşmemizde el ele verdik ve arkadaşlarımızı görevlendirdik.ilerleyeceğiz.