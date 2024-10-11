https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/cocuklari-istismar-eden-prof-salih-zoroglu-davasinda-ifadeler-verildi-annemin-ciplak-fotograflarini-1089090053.html

Çocukları istismar eden Prof. Salih Zoroğlu davasında ifadeler verildi: 'Annemin çıplak fotoğraflarını çekmemi istedi'

Çocukları istismar eden Prof. Salih Zoroğlu davasında ifadeler verildi: 'Annemin çıplak fotoğraflarını çekmemi istedi'

Sputnik Türkiye

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, çocuk hastalara uyuşturucu ilaç vererek ailelerinin cinsel istismarına uğradıklarına inandırdığı ve suç uydurduğu iddia... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T10:29+0300

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türkiye

uyuşturucu

cinsel istismar

cinsel taciz

çocuklara yönelik cinsel istismar

cinsel saldırı

çocuklara cinsel taciz

cinsel şiddet

salih zoroğlu

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Duruşmada, mağdur çocuklardan D.A., tanık olarak dinlendi. D.A., doktorun kendisine ilaç verdiğini ve "Baban seni taciz etti diyeceksin" dediğini belirtti. İfadesinde, "Bir keresinde meyve suyuma ilaç kattı. Pipetle toz ilaç çektiriyordu. Üşüyordum, ışıkları kapatıyordu. Ne dediğimi bilemiyordum, kendimi hissedemiyordum" dedi. Çocuğun yaşadığı baskıyı vurgulayan D.A., "Mecbur kaldım babama suç atmaya. Benim arada yiyeceğime, içeceğime ilaç katıyordu" şeklinde ekledi.Duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman Salih Zoroğlu'nun yanı sıra tutuksuz yargılanan eşi Özgül Zoroğlu da katıldı. Özgül Zoroğlu, "Bu dava tamamen insanlık sorgulaması. Biz başka bir çocuk için kendisini vakfetmekle suçlanıyoruz" diyerek durumu savundu. Zoroğlu, ketaminin faydalı bir ilaç olduğunu iddia ederek, sağlık sorunları nedeniyle ev hapsine alınmasını talep etti.Mahkeme, sürecin ilerlemesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Bu dava, toplumda büyük yankı uyandırırken, çocuk istismarı ve sağlık uygulamaları üzerine derinlemesine tartışmalara neden olmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/okula-bicak-goturen-7-yasindaki-1-sinif-ogrencisi-olan-cocuk-arkadaslarini-tehdit-etti-1089083251.html

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uyuşturucu, cinsel istismar, cinsel taciz, çocuklara yönelik cinsel istismar, cinsel saldırı, çocuklara cinsel taciz, cinsel şiddet, salih zoroğlu