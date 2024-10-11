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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/cecen-komutan-alaudinov-kursk-yonundeki-ukrayna-birlikleri-panik-icinde-1089079194.html
Çeçen komutan Alaudinov: Kursk yönündeki Ukrayna birlikleri panik içinde
Çeçen komutan Alaudinov: Kursk yönündeki Ukrayna birlikleri panik içinde
Sputnik Türkiye
‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Alaudinov, Kursk yönündeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin panik içinde olduğunu belirtti. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı Ana Askeri-Siyasi İdaresi Başkan Yardımcısı ve ‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Tümgeneral Apti Alaudinov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Kursk yönündeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin korku ve panik içinde olduğunu söyledi.Alaudinov, “Düşman her gün gerçekten çok ciddi alanlar kaybediyor. Bugün, çok büyük bir düşman teçhizat grubunun Kursk bölgesi topraklarından kaçtığı, sınırı geçtiği, hareket halindeyken yakılan tanklarının bir kısmını kaybettiği bir tablo gözlemledik” dedi.Rus ordusunun bir taburun karargahının tamamı ve komutanını imha ettiğini, düşmanın cenaze ve yaralılarını tahliye bile edemediğini kaydeden Alaudinov, “Şu anda düşmanımızın burada bir tür çaresizlik içinde olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten panikliyor ve biz de bunu kaydediyoruz. Bu gidişle muhtemelen yakın zamanda Kursk bölgesinin özgürleştirildiğini duyuracağımızı belirtmek isterim” diye konuştu.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişi durdurulmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Rus lider düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/kurskta-yakalanan-ukraynali-asker-bize-sadece-siniri-koruyacagimiz-soylenmisti-1089049841.html
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abdi alaudinov, rus ordusu, kursk, ukrayna silahlı kuvvetleri, panik, kaçış, rossiya 1 televizyonu, vladimir putin, belgorod, bryansk
abdi alaudinov, rus ordusu, kursk, ukrayna silahlı kuvvetleri, panik, kaçış, rossiya 1 televizyonu, vladimir putin, belgorod, bryansk

Çeçen komutan Alaudinov: Kursk yönündeki Ukrayna birlikleri panik içinde

01:22 11.10.2024
© SputnikApti Alaudinov
Apti Alaudinov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
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‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Alaudinov, Kursk yönündeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin panik içinde olduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Ana Askeri-Siyasi İdaresi Başkan Yardımcısı ve ‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Tümgeneral Apti Alaudinov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Kursk yönündeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin korku ve panik içinde olduğunu söyledi.
Alaudinov, “Düşman her gün gerçekten çok ciddi alanlar kaybediyor. Bugün, çok büyük bir düşman teçhizat grubunun Kursk bölgesi topraklarından kaçtığı, sınırı geçtiği, hareket halindeyken yakılan tanklarının bir kısmını kaybettiği bir tablo gözlemledik” dedi.
Rus ordusunun bir taburun karargahının tamamı ve komutanını imha ettiğini, düşmanın cenaze ve yaralılarını tahliye bile edemediğini kaydeden Alaudinov, “Şu anda düşmanımızın burada bir tür çaresizlik içinde olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten panikliyor ve biz de bunu kaydediyoruz. Bu gidişle muhtemelen yakın zamanda Kursk bölgesinin özgürleştirildiğini duyuracağımızı belirtmek isterim” diye konuştu.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişi durdurulmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Rus lider düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
Esir takası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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