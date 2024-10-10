Kursk’ta yakalanan Ukraynalı asker: Bize sadece sınırı koruyacağımız söylenmişti

Bunda bir sağduyu görmüyorum. Yabancı topraklara girmeye ne gerek var? Asker arkadaşlarımın bu konuda sevindiklerini gördüğümde, onlara aptal olduklarını ve ya gençliklerinden ya da aptallıklarından dolayı henüz hiçbir şey anlamadıklarını söyledim. Eğer o zaman Kursk bölgesine götürüldüğümüzü bilseydim, kesinlikle reddederdim.