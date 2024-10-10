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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/kurskta-yakalanan-ukraynali-asker-bize-sadece-siniri-koruyacagimiz-soylenmisti-1089049841.html
Kursk’ta yakalanan Ukraynalı asker: Bize sadece sınırı koruyacağımız söylenmişti
Kursk’ta yakalanan Ukraynalı asker: Bize sadece sınırı koruyacağımız söylenmişti
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun Kursk Bölgesi’nde esir aldığı Ukraynalı asker, orduya henüz yeni alındığını ve ülkenin doğusundaki Sumı Bölgesi’ne getirildiğinde komutanların... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu askeri Viktor İsayev’in sorgusundan görüntüleri paylaştı.İsayev, “Sumı'ye getirildiğimizde ilk bilgi Belgorod Bölgesi’yle sınıra yerleştirileceğimiz yönündeydi. Ama bunun bir yalan olduğu ortaya çıktı” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ne girdiği haberi gelince şok olduğunu söyleyen esir, sözlerini şöyle sürdürdü:İsayev, “Başlarda olanları destekleyenler bile artık bundan bıkmış durumda ve sakin bir hayat ve huzur istiyorlar” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/rusyanin-abd-buyukelciligi-kiev-rejimi-kimyasal-silah-provokasyonu-planliyor-1089045409.html
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Kursk’ta yakalanan Ukraynalı asker: Bize sadece sınırı koruyacağımız söylenmişti

11:22 10.10.2024 (güncellendi: 11:24 10.10.2024)
© Sputnik / Павел ЛисицынEsir takası
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Rus ordusunun Kursk Bölgesi’nde esir aldığı Ukraynalı asker, orduya henüz yeni alındığını ve ülkenin doğusundaki Sumı Bölgesi’ne getirildiğinde komutanların onlara Rusya sınırında görev yapacakları sözünü verdiğini, ama aldatılarak Kursk Bölgesi’ne gönderildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu askeri Viktor İsayev’in sorgusundan görüntüleri paylaştı.
İsayev, “Sumı'ye getirildiğimizde ilk bilgi Belgorod Bölgesi’yle sınıra yerleştirileceğimiz yönündeydi. Ama bunun bir yalan olduğu ortaya çıktı” ifadesini kullandı.
Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ne girdiği haberi gelince şok olduğunu söyleyen esir, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bunda bir sağduyu görmüyorum. Yabancı topraklara girmeye ne gerek var? Asker arkadaşlarımın bu konuda sevindiklerini gördüğümde, onlara aptal olduklarını ve ya gençliklerinden ya da aptallıklarından dolayı henüz hiçbir şey anlamadıklarını söyledim. Eğer o zaman Kursk bölgesine götürüldüğümüzü bilseydim, kesinlikle reddederdim.
İsayev, “Başlarda olanları destekleyenler bile artık bundan bıkmış durumda ve sakin bir hayat ve huzur istiyorlar” diye ekledi.
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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