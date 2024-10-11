https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/cecen-komutan-alaudinov-kursk-bolgesinde-15-yerlesim-yeri-kurtarildi-1089122533.html

Çeçen Komutan Alaudinov: Kursk bölgesinde 15 yerleşim yeri kurtarıldı

Çeçen Komutan Alaudinov: Kursk bölgesinde 15 yerleşim yeri kurtarıldı

Sputnik Türkiye

'Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Alaudinov, Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin işgal ettiği 15 yerleşim yerinin kurtarıldığını belirtti. 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T19:30+0300

2024-10-11T19:30+0300

2024-10-11T19:29+0300

ukrayna krizi

abdi alaudinov

kursk bölgesi

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

yerleşim yeri

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belgorod

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Rusya Savunma Bakanlığı Ana Askeri-Siyasi İdaresi Başkan Yardımcısı ve ‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Tümgeneral Apti Alaudinov, Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği demeçte Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilen Kursk bölgesindeki 15 yerleşim birimini kurtardığını söyledi.Alaudinov, “Düşman tarafından işgal edilen Kursk’taki yerleşim yerlerinden 15'i kurtarıldı" dedi.Rus birliklerinin Donetsk yönünde de ilerleyişini sürdürdüğünü belirten Çeçen komutan, savaşçıların her gün bir veya iki yerleşim birimini özgürleştirdiğini kaydetti.Alaudinov, “Sırtımızı dönüp bu dört bölgeyi terk etmeyi kabul etmemiz pek mümkün değil” diye konuştu.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişi durdurulmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Rus lider düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/rus-ordusu-donetskte-bir-koyu-ele-gecirdi-ukraynanin-bir-haftalik-zayiati-14-binin-uzerinde-1089108408.html

kursk bölgesi

donetsk

belgorod

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abdi alaudinov, kursk bölgesi, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, yerleşim yeri, işgal, donetsk, vladimir putin, belgorod, bryansk, komsomolskaya pravda