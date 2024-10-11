https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/brezilyali-uzmanlar-turkiye-kuzey-ile-guney-arasinda-kopru-olabilir-1089127429.html

Brezilyalı uzmanlar: Türkiye Kuzey ile Güney arasında köprü olabilir

Brezilyalı uzmanlar: Türkiye Kuzey ile Güney arasında köprü olabilir

Sputnik Türkiye

Türkiye Latin Amerika ile ilişkilerini geliştiriyor. Yalnızca Brezilya ile 2002'de 950 milyon dolar olan ikili ticaret, 2023'te neredeyse 14 kat artışla 13.9... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T23:55+0300

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Brezilyalı uzmanlar Türkiye-Latin Amerika ilişkilerini değerlendirdi.Rio de Janeiro Federal Üniversitesi'nde (UFRJ) uluslararası ilişkiler öğretim görevlisi Dominique Marques, iki kutuplu sistemin sona ermesi ve çok kutupluluğa doğru eğilimin artığı koşullarda gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini iyileştirmek için yeni ortaklıklar arayışına girdiklerini belirtti.Marques, "Brezilya ve Türkiye örneğinde olduğu gibi, ABD ile yakın işbirliği içinde çalışırken yeni ortaklıklar aradığımızda, diğer oyuncularla bu tür yakınlıklar Washington tarafından saldırganlık veya ihanet olarak değerlendiriliyor. Ancak gelişmekte olan ülkelerin ekonomik koşullarını iyileştirmek için yeni ortaklıklar aramasıyla, iki kutuplu sistemin sonu ve çok kutupluluğa doğru artan bir eğilim söz konusu” dedi.Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın tüm ülkelerle ilişkilerini sürdürmeye kararlı olduğunu vurgulayan uzman, “Başkan Lula, ABD'deki büyük ortaklarımız ne düşünürse düşünsün tüm liderlerle iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor. Türkiye'nin talebi üzerine ek diplomatik temsilcilikler açtık. Artık Türkiye ile Brezilya arasında direkt uçuşlar da var” ifadelerini kullandı.Sao Paulo Üniversitesi'nden (USP) gazeteci, sosyolog ve siyasal bilimler doktoru Fabio Metzger ise, Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında olduğu gibi Kuzey ile Güney arasında da bir köprü olabileceğini belirttti.Brezilyalı uzman, “Türkiye uzun yıllardır AB'ye kabul edilmeyi bekliyor. Avrupa kapılarını kapatırken Türkiye, Ortadoğu ve Rusya'ya yöneldi. Aynı zamanda yönünü hem Batı kültürünü hem de Küresel Güney'i ifade eden Latin Amerika'ya çeviriyor. Türkiye Doğu ile Batı arasında bir köprü ise neden Kuzey ile Güney arasında da bir köprü olmasın?” değerlendirmesinde bulundu.

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