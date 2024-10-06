Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna-Hersek'teki sel felaketine ilişkin paylaşım: 'Yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz'
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarErdoğan
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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Bosna-Hersek'te 18 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'dost ve kardeş Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar' diledi.
Erdoğan, AFAD, Kızılay ve TİKA'nın ülkenin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlere uzattığını belirterek şunları kaydetti:
"18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. İlk etapta 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti, 1050 battaniye, 1130 gıda kolisi ve kumanya, 2 ton un, 10 su tahliye pompası, 2 su paleti, hijyen seti, klima, buzdolabı ve içme suyu tedarikiyle bu zor günlerinde kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Selden etkilenen tüm Bosna-Hersekli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."
Dost ve kardeş Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 6, 2024
AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve TİKA'mızla ülkemizin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlerimize uzatıyoruz. 🇹🇷🇧🇦… pic.twitter.com/IfwVbRUMJd
Erdoğan ayrıca paylaşımda, Bosna- Hersek'teki sel felaketine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.