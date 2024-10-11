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AFAD duyurdu: Bartın açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Bartın açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'de deprem olduğunu duyurdu. Bartın açıklarındaki depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı. Çevre... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan son dakika deprem duyurusu geldi. AFAD, Karadeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. Amasra Bartın'a 119.64 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 9.33 kilometre olarak ölçüldü. Saat 10.16'da meydana gelen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.9.Amasra Kaymakamı'ndan açıklamaDeprem çevre illerden de hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, "Şu ana kadar gelen bir ihbar yok. Araştırma ve incelemelerimiz sürüyor. Arazide olduğum için hissetmedim ama ilçe merkezinde hissedenler olmuş" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/prof-dr-naci-gorur-burada-muhakkak-deprem-olacak-diyerek-bolgeyi-isaret-etti-olasi-deprem-icin-oran-1089024732.html
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AFAD duyurdu: Bartın açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

10:29 11.10.2024 (güncellendi: 10:55 11.10.2024)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'de deprem olduğunu duyurdu. Bartın açıklarındaki depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı. Çevre illerden de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan son dakika deprem duyurusu geldi. AFAD, Karadeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı.
Amasra Bartın'a 119.64 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 9.33 kilometre olarak ölçüldü. Saat 10.16'da meydana gelen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.9.

Amasra Kaymakamı'ndan açıklama

Deprem çevre illerden de hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, "Şu ana kadar gelen bir ihbar yok. Araştırma ve incelemelerimiz sürüyor. Arazide olduğum için hissetmedim ama ilçe merkezinde hissedenler olmuş" dedi.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
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