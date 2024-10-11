https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/afad-duyurdu-bartin-aciklarinda-48-buyuklugunde-deprem-1089090737.html

AFAD duyurdu: Bartın açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Bartın açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'de deprem olduğunu duyurdu. Bartın açıklarındaki depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı. Çevre... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T10:29+0300

2024-10-11T10:29+0300

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türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan son dakika deprem duyurusu geldi. AFAD, Karadeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. Amasra Bartın'a 119.64 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 9.33 kilometre olarak ölçüldü. Saat 10.16'da meydana gelen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.9.Amasra Kaymakamı'ndan açıklamaDeprem çevre illerden de hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, "Şu ana kadar gelen bir ihbar yok. Araştırma ve incelemelerimiz sürüyor. Arazide olduğum için hissetmedim ama ilçe merkezinde hissedenler olmuş" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/prof-dr-naci-gorur-burada-muhakkak-deprem-olacak-diyerek-bolgeyi-isaret-etti-olasi-deprem-icin-oran-1089024732.html

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