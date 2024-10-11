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Balıkesir'de şaşırtan ticaret: Son model telefonuyla 98 model Toros'u takasladı
Balıkesir'de şaşırtan ticaret: Son model telefonuyla 98 model Toros'u takasladı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'de iki kişi, Iphone 16 Pro Max ile 98 model toros arabasını takas etti. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
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iphone 13
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Balıkesir'de iki genç, ilginç bir takas gerçekleştirdi. Ümit Macan, yeni aldığı iPhone 16 Pro Max ile arkadaşının 98 model Renault Toros aracını değiştirdi.Ümit Macan, iPhone 16 Pro Max'ı edinmek için uzun bir süre araştırma yaptıklarını belirtirken, "Bu telefon o kadar yeni ki bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Her yere baktık, başka illere bile sorduk ama hiçbir yerde bulamadık. Sonunda arkadaşım, aracını satma kararı aldı. Hem tanıdık hem de aramızda bir güven var. Biz de telefonla aracı takas ettik" dedi.Arkadaşının aracının bakımını da yaptığını belirten Ümit, "Araba ortalama 150 bin civarında değerinde, telefon ise 120 bin lira. Aramızda herhangi bir sıkıntı olmaz diye düşündük ve takas yapmaya karar verdik. Zaten arkadaşımın yıllardır bu araca emek verdiğini biliyorum. Bakımları da eksiksiz yapılmış" diye ekledi.İlerleyen yıllarda yeni takaslar gerçekleştirmeyi planlıyorlarMücahit Demirer ise, "Telefonu gerçekten istiyordum, bu benim hayalimdi. Pazar günü olduğundan piyasada yoktu. Ben de arabayı verip telefonu almak istedim, o da kabul etti. Yarın inşallah aracı üstüme alacağım" şeklinde konuştu.Bu takas, sadece iki gencin hayallerine kavuşmasını sağlamakla kalmadı; aynı zamanda dostluklarının da pekişmesine vesile oldu. İki arkadaş, ilerleyen dönemlerde yeni takaslar gerçekleştirmeyi planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/tarih-oncesi-kiralik-ilani-takas-usulune-dondu-aylik-100-litre-mazota-dukkanini-kiraliga-verdi-1086825138.html
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takas, iphone, iphone 13, araba, tofaş, balıkesir
takas, iphone, iphone 13, araba, tofaş, balıkesir

Balıkesir'de şaşırtan ticaret: Son model telefonuyla 98 model Toros'u takasladı

09:52 11.10.2024
© HAKAN KÜÇÜKAKMAN-AW305815Takas
Takas - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© HAKAN KÜÇÜKAKMAN-AW305815
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Balıkesir'de iki kişi, Iphone 16 Pro Max ile 98 model toros arabasını takas etti.
Balıkesir'de iki genç, ilginç bir takas gerçekleştirdi. Ümit Macan, yeni aldığı iPhone 16 Pro Max ile arkadaşının 98 model Renault Toros aracını değiştirdi.
Ümit Macan, iPhone 16 Pro Max'ı edinmek için uzun bir süre araştırma yaptıklarını belirtirken, "Bu telefon o kadar yeni ki bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Her yere baktık, başka illere bile sorduk ama hiçbir yerde bulamadık. Sonunda arkadaşım, aracını satma kararı aldı. Hem tanıdık hem de aramızda bir güven var. Biz de telefonla aracı takas ettik" dedi.
Arkadaşının aracının bakımını da yaptığını belirten Ümit, "Araba ortalama 150 bin civarında değerinde, telefon ise 120 bin lira. Aramızda herhangi bir sıkıntı olmaz diye düşündük ve takas yapmaya karar verdik. Zaten arkadaşımın yıllardır bu araca emek verdiğini biliyorum. Bakımları da eksiksiz yapılmış" diye ekledi.

İlerleyen yıllarda yeni takaslar gerçekleştirmeyi planlıyorlar

Mücahit Demirer ise, "Telefonu gerçekten istiyordum, bu benim hayalimdi. Pazar günü olduğundan piyasada yoktu. Ben de arabayı verip telefonu almak istedim, o da kabul etti. Yarın inşallah aracı üstüme alacağım" şeklinde konuştu.
Bu takas, sadece iki gencin hayallerine kavuşmasını sağlamakla kalmadı; aynı zamanda dostluklarının da pekişmesine vesile oldu. İki arkadaş, ilerleyen dönemlerde yeni takaslar gerçekleştirmeyi planlıyor.
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