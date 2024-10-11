https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/balikesirde-sasirtan-ticaret-son-model-telefonuyla-98-model-torosu-takasladi--1089087736.html
Balıkesir'de şaşırtan ticaret: Son model telefonuyla 98 model Toros'u takasladı
Balıkesir'de şaşırtan ticaret: Son model telefonuyla 98 model Toros'u takasladı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'de iki kişi, Iphone 16 Pro Max ile 98 model toros arabasını takas etti. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T09:52+0300
2024-10-11T09:52+0300
2024-10-11T09:52+0300
türkiye
takas
iphone
iphone 13
araba
tofaş
balıkesir
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Balıkesir'de iki genç, ilginç bir takas gerçekleştirdi. Ümit Macan, yeni aldığı iPhone 16 Pro Max ile arkadaşının 98 model Renault Toros aracını değiştirdi.Ümit Macan, iPhone 16 Pro Max'ı edinmek için uzun bir süre araştırma yaptıklarını belirtirken, "Bu telefon o kadar yeni ki bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Her yere baktık, başka illere bile sorduk ama hiçbir yerde bulamadık. Sonunda arkadaşım, aracını satma kararı aldı. Hem tanıdık hem de aramızda bir güven var. Biz de telefonla aracı takas ettik" dedi.Arkadaşının aracının bakımını da yaptığını belirten Ümit, "Araba ortalama 150 bin civarında değerinde, telefon ise 120 bin lira. Aramızda herhangi bir sıkıntı olmaz diye düşündük ve takas yapmaya karar verdik. Zaten arkadaşımın yıllardır bu araca emek verdiğini biliyorum. Bakımları da eksiksiz yapılmış" diye ekledi.İlerleyen yıllarda yeni takaslar gerçekleştirmeyi planlıyorlarMücahit Demirer ise, "Telefonu gerçekten istiyordum, bu benim hayalimdi. Pazar günü olduğundan piyasada yoktu. Ben de arabayı verip telefonu almak istedim, o da kabul etti. Yarın inşallah aracı üstüme alacağım" şeklinde konuştu.Bu takas, sadece iki gencin hayallerine kavuşmasını sağlamakla kalmadı; aynı zamanda dostluklarının da pekişmesine vesile oldu. İki arkadaş, ilerleyen dönemlerde yeni takaslar gerçekleştirmeyi planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/tarih-oncesi-kiralik-ilani-takas-usulune-dondu-aylik-100-litre-mazota-dukkanini-kiraliga-verdi-1086825138.html
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takas, iphone, iphone 13, araba, tofaş, balıkesir
takas, iphone, iphone 13, araba, tofaş, balıkesir
Balıkesir'de şaşırtan ticaret: Son model telefonuyla 98 model Toros'u takasladı
Balıkesir'de iki kişi, Iphone 16 Pro Max ile 98 model toros arabasını takas etti.
Balıkesir'de iki genç, ilginç bir takas gerçekleştirdi. Ümit Macan, yeni aldığı iPhone 16 Pro Max ile arkadaşının 98 model Renault Toros aracını değiştirdi.
Ümit Macan, iPhone 16 Pro Max'ı edinmek için uzun bir süre araştırma yaptıklarını belirtirken, "Bu telefon o kadar yeni ki bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Her yere baktık, başka illere bile sorduk ama hiçbir yerde bulamadık. Sonunda arkadaşım, aracını satma kararı aldı. Hem tanıdık hem de aramızda bir güven var. Biz de telefonla aracı takas ettik" dedi.
Arkadaşının aracının bakımını da yaptığını belirten Ümit, "Araba ortalama 150 bin civarında değerinde, telefon ise 120 bin lira. Aramızda herhangi bir sıkıntı olmaz diye düşündük ve takas yapmaya karar verdik. Zaten arkadaşımın yıllardır bu araca emek verdiğini biliyorum. Bakımları da eksiksiz yapılmış" diye ekledi.
İlerleyen yıllarda yeni takaslar gerçekleştirmeyi planlıyorlar
Mücahit Demirer ise, "Telefonu gerçekten istiyordum, bu benim hayalimdi. Pazar günü olduğundan piyasada yoktu. Ben de arabayı verip telefonu almak istedim, o da kabul etti. Yarın inşallah aracı üstüme alacağım" şeklinde konuştu.
Bu takas, sadece iki gencin hayallerine kavuşmasını sağlamakla kalmadı; aynı zamanda dostluklarının da pekişmesine vesile oldu. İki arkadaş, ilerleyen dönemlerde yeni takaslar gerçekleştirmeyi planlıyor.