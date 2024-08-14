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'Tarih öncesi kiralık ilanı', takas usulüne döndü: Aylık 100 litre mazota dükkanını kiralığa verdi
'Tarih öncesi kiralık ilanı', takas usulüne döndü: Aylık 100 litre mazota dükkanını kiralığa verdi
Sputnik Türkiye
Elazığ'da 40 metrekare dükkanı bulunan bir kişi geçtiğimiz yıl dükkanını takas usulü ile 400 ekmek karşılığında kiraya verdi. Bu yıl boşalan dükkanını altın... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
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Elazığ'da 40 metrekare dükkanı bulunan Fethi Ahmet Taş, boşalan dükkanının kirası için üç seçenek sundu. Geçen yıl 400 adet ekmek karşılığında kiraladığı dükkanını bu yıl üç seçenek sunarak 2 gram 24 ayar altın, 100 litre mazot ya da 50 bin lira peşin seçenekleriyle takas sistemine geri döndü. 'Takas usülüne geri döndüm' Dükkanını kiraya vermek isteyen Taş, geçen yıl 400 ekmek bedeline kiraya verdiğini belirterek, "400 ekmek her zaman 400 ekmektir ve gramajı bellidir. Şimdi bu şekilde kiraya vermeyi düşünüyorum" dedi. Daha önceleri takas usulü ticaret yapıldığını hatırlatırken yeni neslin takas usulü bilmediğini dile getirdi. 'Elimi sürmek isterim' Kağıt para, mazot, altın veya ekmek arasında bir fark olmadığını söyleyen Taş, "Aslında takas en iyi sistemdir. Dükkan yaklaşık 40 metrekaredir. Dükkanın duvarlarına nasıl elini sürebiliyorsa ben de takas usulü bir malzemeye elimi sürmek isterim. Kendimi kullanmak için 100 litre mazot bedeli istedim. Türkiye'nin her yerinde 100 litre mazot fiyatı aynı. Ya bir lira oynar oynamaz. Fakat sonuçta dükkanın da mazotun da kullanım amacı var. Takas bu bakımından bana mantıklı geldi. Mazot veya altın düşerse kira da düşer" diye konuştu.
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kira 400 ekmek, kira takas usulü, kira, kirası mazot olan dükkan
kira 400 ekmek, kira takas usulü, kira, kirası mazot olan dükkan

'Tarih öncesi kiralık ilanı', takas usulüne döndü: Aylık 100 litre mazota dükkanını kiralığa verdi

11:40 14.08.2024
© İHA / KAMİL CANKILIÇ - RIDVAN YEŞİLIRMAK-AW266864Kira bedeli takasla
Kira bedeli takasla - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© İHA / KAMİL CANKILIÇ - RIDVAN YEŞİLIRMAK-AW266864
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Elazığ'da 40 metrekare dükkanı bulunan bir kişi geçtiğimiz yıl dükkanını takas usulü ile 400 ekmek karşılığında kiraya verdi. Bu yıl boşalan dükkanını altın, mazot ya da nakit seçenekleriyle kira ilanı verdi.
Elazığ'da 40 metrekare dükkanı bulunan Fethi Ahmet Taş, boşalan dükkanının kirası için üç seçenek sundu. Geçen yıl 400 adet ekmek karşılığında kiraladığı dükkanını bu yıl üç seçenek sunarak 2 gram 24 ayar altın, 100 litre mazot ya da 50 bin lira peşin seçenekleriyle takas sistemine geri döndü.

'Takas usülüne geri döndüm'

Dükkanını kiraya vermek isteyen Taş, geçen yıl 400 ekmek bedeline kiraya verdiğini belirterek, "400 ekmek her zaman 400 ekmektir ve gramajı bellidir. Şimdi bu şekilde kiraya vermeyi düşünüyorum" dedi. Daha önceleri takas usulü ticaret yapıldığını hatırlatırken yeni neslin takas usulü bilmediğini dile getirdi.

'Elimi sürmek isterim'

Kağıt para, mazot, altın veya ekmek arasında bir fark olmadığını söyleyen Taş, "Aslında takas en iyi sistemdir. Dükkan yaklaşık 40 metrekaredir. Dükkanın duvarlarına nasıl elini sürebiliyorsa ben de takas usulü bir malzemeye elimi sürmek isterim. Kendimi kullanmak için 100 litre mazot bedeli istedim. Türkiye'nin her yerinde 100 litre mazot fiyatı aynı. Ya bir lira oynar oynamaz. Fakat sonuçta dükkanın da mazotun da kullanım amacı var. Takas bu bakımından bana mantıklı geldi. Mazot veya altın düşerse kira da düşer" diye konuştu.
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