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Ahmet Hakan: AK Parti’de 'tevazu yarışması' yapılsın
Ahmet Hakan: AK Parti’de 'tevazu yarışması' yapılsın
Sputnik Türkiye
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “AK Parti’de ‘tevazu yarışması' yapılsın” dedi. 22.04.2024, Sputnik Türkiye
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “AK Parti’de ‘tevazu yarışması' yapılsın” başlıklı bir yazı kaleme aldı.Ahmet Hakan, söz konusu gündeme ilişkin olarak bugün kaleme aldığı "AK Parti’de 'tevazu yarışması' yapılsın" başlıklı yazısında şunları kaydetti:
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ak parti, ahmet hakan, lüks, ak parti mkyk, recep tayyip erdoğan

Ahmet Hakan: AK Parti’de 'tevazu yarışması' yapılsın

09:37 22.04.2024
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
© AA
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “AK Parti’de ‘tevazu yarışması' yapılsın” dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “AK Parti’de ‘tevazu yarışması' yapılsın” başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Ahmet Hakan, söz konusu gündeme ilişkin olarak bugün kaleme aldığı "AK Parti’de 'tevazu yarışması' yapılsın" başlıklı yazısında şunları kaydetti:
“Kimin arabası daha küçük, daha gösterişsiz, daha eski model, daha ucuz, daha az konforlu ise onun ‘ayın mütevazısı’ seçildiği bir yarışma yapılsın. Kim bir makama kendisini değil de daha liyakatli olduğunu düşündüğü bir arkadaşını öneriyor ise onun ‘son 20 yılın mütevazısı’ seçildiği bir yarışma yapılsın. Kim oğlunu, kızını, yakınlarını, akrabalarını bulunduğu makamın kıyısından bile geçirmiyorsa onun ‘yılın mütevazısı’ seçildiği bir yarışma yapılsın. Kim tavuk döner yemeyi tercih ediyorsa, Casio saat takıyorsa, tatil için Yozgat’ın Çamlık’ına çıkıyorsa onun ‘günün mütevazısı’ seçildiği bir yarışma yapılsın.”
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