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Bakan Şimşek cari açıktaki düşüşe dikkat çekti: 'Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altına geriledi'
Bakan Şimşek cari açıktaki düşüşe dikkat çekti: 'Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altına geriledi'
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünümünün makro finansal istikrarı güçlendirdiğini belirtti. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan cari işlemler verisine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.Bakan Şimşek, "Cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünüm makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor, ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor." dedi. Şimşek, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, cari açık, ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, cari açık, ekonomi

Bakan Şimşek cari açıktaki düşüşe dikkat çekti: 'Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altına geriledi'

11:43 11.10.2024 (güncellendi: 11:44 11.10.2024)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünümünün makro finansal istikrarı güçlendirdiğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan cari işlemler verisine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Şimşek, "Cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünüm makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor, ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor." dedi.
Şimşek, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altına geriledi. Ağustosta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlası verilirken yıllık cari açık 11,3 milyar dolar oldu. Böylece 2023 yılı mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44,4 milyar dolara ulaştı.

Yılın ilk sekiz ayında portföy girişleri 24,9 milyar dolar iken banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 132 seviyesinde gerçekleşti. Cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünüm makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor, ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor."

Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
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