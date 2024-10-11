https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/anne-babasini-oldurup-evine-sakladi-4-yil-boyunca-emekli-maaslarini-aldi-1089126477.html
Anne babasını öldürüp evine sakladı: 4 yıl boyunca emekli maaşlarını aldı
Anne babasını öldürüp evine sakladı: 4 yıl boyunca emekli maaşlarını aldı
Sputnik Türkiye
İngiltere Essex bölgesinde yaşayan Virginia McCullough isimli kadının, anne ve babasını öldürdükten sonra dört yıl boyunca cesetleriyle birlikte yaşayıp... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T22:32+0300
2024-10-11T22:32+0300
2024-10-11T23:23+0300
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Birleşik Krallık'ta yaşayan 36 yaşındaki kadın, annesi ve babasını öldürüp 4 yıl boyunca evinde saklayarak emekli maaşlarını aldı.Virginia McCullough isimli İngiliz kadın babası 70 yaşındaki John McCullough'u ilaçla zehirleyerek, 71 yaşındaki annesi Lois McCullough'u ise bıçaklayarak öldürdü. Evde iki ceseti saklayarak eve gelen misafirlere ebeveynlerinin hasta olduğunu, tatilde ya da uzun seyahatlerde olduklarını söyledi. Cinayet anne babasının gitmediği doktor kontrolleri sonrası açığa çıktı. Polisin eve zorla girmesiyle açığa çıkan cinayeti itiraf eden kadının en az 36 yıl olmak üzere müebbet hapis cezasına çaptırıldığı ifade edildi.4 yıl boyunca maaşlarını aldıMaddi zorluklar yaşadığını açıklayan kadın, anne ve babasının emekli maaşlarından yararlandığını itiraf etti. Savcı, 18 Haziran 2019 ile 15 Eylül 2023 tarihleri arasında kadının 135 bin sterlin (6 milyon Türk Lirası) kadar emeklilik maaşından yaralandığını ifade etti. Evde türbe inşa ettiEbeveynlerini öldürüp dört yıl boyunca cesetleriyle birlikte yaşayan kadın, babasını beton bloklardan yapılmış 'ev yapımı türbeye' gömdü. Annesini ise öldürdükten sonra gardıropta sakladığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/halk-otobusunde-cinayet-isleyen-zanli-tutuklandi-1089072998.html
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cinayet, cinayet büro amirliği, seri cinayet, cinayet masası, katliam, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, ingiltere, türbe
cinayet, cinayet büro amirliği, seri cinayet, cinayet masası, katliam, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, ingiltere, türbe
Anne babasını öldürüp evine sakladı: 4 yıl boyunca emekli maaşlarını aldı
22:32 11.10.2024 (güncellendi: 23:23 11.10.2024)
İngiltere Essex bölgesinde yaşayan Virginia McCullough isimli kadının, anne ve babasını öldürdükten sonra dört yıl boyunca cesetleriyle birlikte yaşayıp onların emekli maaşlarını aldığı öğrenildi. İngiliz Polisi'ne göre, babası John McCullough'u reçeteli ilaçlarla zehirleyerek annesi 71 yaşındaki Lois McCullough'u ise bıçaklayarak öldürdü.
Birleşik Krallık'ta yaşayan 36 yaşındaki kadın, annesi ve babasını öldürüp 4 yıl boyunca evinde saklayarak emekli maaşlarını aldı.
Virginia McCullough isimli İngiliz kadın babası 70 yaşındaki John McCullough'u ilaçla zehirleyerek, 71 yaşındaki annesi Lois McCullough'u ise bıçaklayarak öldürdü. Evde iki ceseti saklayarak eve gelen misafirlere ebeveynlerinin hasta olduğunu, tatilde ya da uzun seyahatlerde olduklarını söyledi. Cinayet anne babasının gitmediği doktor kontrolleri sonrası açığa çıktı. Polisin eve zorla girmesiyle açığa çıkan cinayeti itiraf eden kadının en az 36 yıl olmak üzere müebbet hapis cezasına çaptırıldığı ifade edildi.
4 yıl boyunca maaşlarını aldı
Maddi zorluklar yaşadığını açıklayan kadın, anne ve babasının emekli maaşlarından yararlandığını itiraf etti. Savcı, 18 Haziran 2019 ile 15 Eylül 2023 tarihleri arasında kadının 135 bin sterlin (6 milyon Türk Lirası) kadar emeklilik maaşından yaralandığını ifade etti.
Ebeveynlerini öldürüp dört yıl boyunca cesetleriyle birlikte yaşayan kadın, babasını beton bloklardan yapılmış 'ev yapımı türbeye' gömdü. Annesini ise öldürdükten sonra gardıropta sakladığı açıklandı.