https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/halk-otobusunde-cinayet-isleyen-zanli-tutuklandi-1089072998.html
Halk otobüsünde cinayet işleyen zanlı tutuklandı
Halk otobüsünde cinayet işleyen zanlı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 9 Ekim akşam saat 21.00 sıralarında Karamürsel'den İzmit'e giden özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Enes... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T20:23+0300
2024-10-10T20:23+0300
2024-10-10T20:23+0300
türkiye
cinayet
cinayet büro amirliği
kocaeli il emniyet müdürlüğü asayiş şubesi cinayet bürosu
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Kocaeli Karamürsel ilçesinde otobüste yolculuk yapan Enes Yiğit Toraman'ı defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.Karamürsel'de dün akşam gerçekleşen olayda saat 21.00 sıralarında Karamürsel'den İzmit'e giden özel halk otobüsünde yolculuk yapan Enes Yiğit Toraman, 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen eşinin dayısı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 40'a yakın bıçak darbesi alan Enes Yiğit Toraman hastanede hayatını kaybetti. Otobüse binerek İzmit istikametine giden zanlı ise polis ekipleri tarafından yolda gözaltına alındı. Enes Yiğit Toraman ile eşinin gönüllü olarak kaçarak evlendikleri dayısının ise evliliğe tepkisinin olduğu ifade edildi. Cinayetten önce telefonda tartışan zanlının Enes Yiğit Toraman'ı takip etmesinin ardından cinayetin işlendiği açıklandı. Bir çocuğu olan Enes Yiğit Toraman toprağa verilerek zanlı mahkeme tarafından tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/otobuste-cinayet-yeni-bebegi-olan-yegeninin-esini-oldurdu-1089052964.html
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enes yiğit toraman, karamürsel haber, karamürsel cinayet, otobüs kafa kesme
enes yiğit toraman, karamürsel haber, karamürsel cinayet, otobüs kafa kesme
Halk otobüsünde cinayet işleyen zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 9 Ekim akşam saat 21.00 sıralarında Karamürsel'den İzmit'e giden özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Enes Yiğit Toraman sonradan otobüse binen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ise tutuklandı.
Kocaeli Karamürsel ilçesinde otobüste yolculuk yapan Enes Yiğit Toraman'ı defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.
Karamürsel'de dün akşam gerçekleşen olayda saat 21.00 sıralarında Karamürsel'den İzmit'e giden özel halk otobüsünde yolculuk yapan Enes Yiğit Toraman, 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen eşinin dayısı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 40'a yakın bıçak darbesi alan Enes Yiğit Toraman hastanede hayatını kaybetti. Otobüse binerek İzmit istikametine giden zanlı ise polis ekipleri tarafından yolda gözaltına alındı. Enes Yiğit Toraman ile eşinin gönüllü olarak kaçarak evlendikleri dayısının ise evliliğe tepkisinin olduğu ifade edildi. Cinayetten önce telefonda tartışan zanlının Enes Yiğit Toraman'ı takip etmesinin ardından cinayetin işlendiği açıklandı. Bir çocuğu olan Enes Yiğit Toraman toprağa verilerek zanlı mahkeme tarafından tutuklandı.