https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/halk-otobusunde-cinayet-isleyen-zanli-tutuklandi-1089072998.html

Halk otobüsünde cinayet işleyen zanlı tutuklandı

Halk otobüsünde cinayet işleyen zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 9 Ekim akşam saat 21.00 sıralarında Karamürsel'den İzmit'e giden özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Enes... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T20:23+0300

2024-10-10T20:23+0300

2024-10-10T20:23+0300

türkiye

cinayet

cinayet büro amirliği

kocaeli il emniyet müdürlüğü asayiş şubesi cinayet bürosu

karamürsel

kocaeli

kocaeli valiliği

otobüs

bıçaklı saldırı

bıçaklı saldırgan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089072826_0:0:2622:1475_1920x0_80_0_0_ea6f11a8a62918443613a665c8e79bba.png

Kocaeli Karamürsel ilçesinde otobüste yolculuk yapan Enes Yiğit Toraman'ı defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.Karamürsel'de dün akşam gerçekleşen olayda saat 21.00 sıralarında Karamürsel'den İzmit'e giden özel halk otobüsünde yolculuk yapan Enes Yiğit Toraman, 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen eşinin dayısı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 40'a yakın bıçak darbesi alan Enes Yiğit Toraman hastanede hayatını kaybetti. Otobüse binerek İzmit istikametine giden zanlı ise polis ekipleri tarafından yolda gözaltına alındı. Enes Yiğit Toraman ile eşinin gönüllü olarak kaçarak evlendikleri dayısının ise evliliğe tepkisinin olduğu ifade edildi. Cinayetten önce telefonda tartışan zanlının Enes Yiğit Toraman'ı takip etmesinin ardından cinayetin işlendiği açıklandı. Bir çocuğu olan Enes Yiğit Toraman toprağa verilerek zanlı mahkeme tarafından tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/otobuste-cinayet-yeni-bebegi-olan-yegeninin-esini-oldurdu-1089052964.html

türkiye

karamürsel

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enes yiğit toraman, karamürsel haber, karamürsel cinayet, otobüs kafa kesme