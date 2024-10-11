https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/altin-madenine-turistik-gezide-asansor-arizasi-1-olu-4-yarali-1089098583.html

Altın madenine turistik gezide asansör arızası: 1 ölü, 4 yaralı

Altın madenine turistik gezide asansör arızası: 1 ölü, 4 yaralı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Colorado eyaletinde bir altın madenine yapılan turistik gezi sırasında turist grubu mahsur kaldı. 12 kişinin madenin içinde, diğer 12'nin de asansörde... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

abd

colorado

altın madeni

turistik merkez

gezi

asansör

mahsur kalma

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ABD’nin Colorado eyaletinde altın madeni turizm sahasında asansörde mahsur kalan 12 kişinin kurtarıldığı, 1 kişinin öldüğü açıklandı.Cripple Creek kasabası yakınlarındaki Mollie Kathleen Altın Madeni'ne düzenlenen turistik gezi sırasında madene inen asansörün yüzeyin yaklaşık 150 metre altında arıza yapması üzerine madenin içinde 12, asansörde ise 12 kişinin 6 saat boyunca mahsur kaldıkları bildirildi.Colorado polisleri, yerin altında mahsur kalan 12 kişi ve aşağı inmeye çalışan diğer grubu oluşturan 12 kişinin 6 saat sonra kurtarıldığını, olayda bir kişinin öldüğünü ve dört kişinin hafif yaralandığını açıkladı.Yetkililerin ölüm ve yaralanma nedenlerinin açıklamadığı olayda, sağ kurtarılan turist grubunun 'neşeli bir ruh hali içinde oldukları ve madenden çıktıktan sonra ikram edilen pizzaları yedikleri' söylendi.Asansördeki arızanın neden kaynaklandığı hakkında henüz bir bilginin olmadığı ve konu hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.Madende en son 1980'lere mahsur kalan küçük bir grubun kurtarıldığı ve olayda ölüm yaşanmadığı belirtildi.

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abd, colorado, altın madeni, turistik merkez, gezi, asansör, mahsur kalma