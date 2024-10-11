https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/almanya-onay-verdi-turkiye-eurofighter-savas-ucagi-aliyor-1089123458.html

Almanya onay verdi: Türkiye Eurofighter savaş uçağı alıyor

Almanya onay verdi: Türkiye Eurofighter savaş uçağı alıyor

Sputnik Türkiye

Almanya ile Türkiye arasında yaşanan 40 adet Eurofighter Typoon savaş uçağı alımında teknik görüşmelere onay verildi. Eurofighter konsorsiyumunu oluşturan... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T19:56+0300

2024-10-11T19:56+0300

2024-10-11T20:08+0300

türkiye

savaş uçağı

eurofighter typhoon

eurofighter

almanya

savunma

anlaşma

uçak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064551952_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_004b66d7f86bc917651bbc9b21a83b45.jpg

Almanya, Eurofighter savaş uçaklarının alımına ilişkin teknik görüşmelerin başlamasına onay verdi.Almanya ile yaşanan görüşmelerde sorun çıkan Eurofighter Typhoon savaş uçağı ile ilgili teknik görüşmelerin başlamasına onay çıktı. Türkiye'ye dört Avrupa ülkesinin konsorsiyumuyla ürettiği uçağın satışı ile ilgili Almanya'dan onay çıktı. İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan teknik bir heyet Türkiye'ye gelerek, 3 hafta sürecek görüşmelere başladı. Savaş uçaklarının tedarik sürecinin aşamaları, personel eğitimlerinin nasıl yapılacağı, bakım programlarının nasıl uygulanacağı konularında görüşler alınarak satım gerçekleştirilecek. Milli savaş uçağı KAAN'ın ve F-16 Blok 70 savaş uçaklarının envantere girmesine kadar kullanılması planlanıyor.SU 57 ile Eurofighter Typhoon farkları nedir?Rus yapımı Sukhoi Su-57 ile Avrupa ülkelerinin Eurofighter Typhoon savaş uçakları karşılaştırıldığında Su-57 uçağının önde olduğu ifade edildi.Sukhoi Su-57: 5. nesil, Rusya tarafından üretilen çok rollü bir savaş uçağı olarak üretildi. Bu nesil uçaklar, gelişmiş gizlilik (stealth), yüksek manevra kabiliyeti, ağ merkezli savaş yetenekleri ve füzyon sensörleri gibi modern savaş gereksinimlerine göre tasarlandığı ifade edildi. Su-57, Rusya'nın ilk gerçek 5. nesil savaş uçağı olarak üretildi.Eurofighter Typhoon ise 4++ nesil olarak Avrupa konsorsiyumu tarafından üretildi. 5. nesil savaş uçağı olmayan savaş uçağı, çok rollü bir savaş uçağı olarak ifade ediliyor. Stealth yeteneğinin eksik olduğu belirtilen uçağın 5. nesil savaş uçakları kadar düşük radar görünürlüğü olmadığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/abdli-general-davis-ukraynaya-verilen-f-16lar-rus-savas-ucaklarindan-daha-zayif-1088772665.html

türkiye

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eurofighter typhoon uçağı özellikleri, su 57 uçağı