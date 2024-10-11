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Almanya onay verdi: Türkiye Eurofighter savaş uçağı alıyor
Almanya onay verdi: Türkiye Eurofighter savaş uçağı alıyor
Sputnik Türkiye
Almanya ile Türkiye arasında yaşanan 40 adet Eurofighter Typoon savaş uçağı alımında teknik görüşmelere onay verildi. Eurofighter konsorsiyumunu oluşturan... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
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Almanya, Eurofighter savaş uçaklarının alımına ilişkin teknik görüşmelerin başlamasına onay verdi.Almanya ile yaşanan görüşmelerde sorun çıkan Eurofighter Typhoon savaş uçağı ile ilgili teknik görüşmelerin başlamasına onay çıktı. Türkiye'ye dört Avrupa ülkesinin konsorsiyumuyla ürettiği uçağın satışı ile ilgili Almanya'dan onay çıktı. İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan teknik bir heyet Türkiye'ye gelerek, 3 hafta sürecek görüşmelere başladı. Savaş uçaklarının tedarik sürecinin aşamaları, personel eğitimlerinin nasıl yapılacağı, bakım programlarının nasıl uygulanacağı konularında görüşler alınarak satım gerçekleştirilecek. Milli savaş uçağı KAAN'ın ve F-16 Blok 70 savaş uçaklarının envantere girmesine kadar kullanılması planlanıyor.SU 57 ile Eurofighter Typhoon farkları nedir?Rus yapımı Sukhoi Su-57 ile Avrupa ülkelerinin Eurofighter Typhoon savaş uçakları karşılaştırıldığında Su-57 uçağının önde olduğu ifade edildi.Sukhoi Su-57: 5. nesil, Rusya tarafından üretilen çok rollü bir savaş uçağı olarak üretildi. Bu nesil uçaklar, gelişmiş gizlilik (stealth), yüksek manevra kabiliyeti, ağ merkezli savaş yetenekleri ve füzyon sensörleri gibi modern savaş gereksinimlerine göre tasarlandığı ifade edildi. Su-57, Rusya'nın ilk gerçek 5. nesil savaş uçağı olarak üretildi.Eurofighter Typhoon ise 4++ nesil olarak Avrupa konsorsiyumu tarafından üretildi. 5. nesil savaş uçağı olmayan savaş uçağı, çok rollü bir savaş uçağı olarak ifade ediliyor. Stealth yeteneğinin eksik olduğu belirtilen uçağın 5. nesil savaş uçakları kadar düşük radar görünürlüğü olmadığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/abdli-general-davis-ukraynaya-verilen-f-16lar-rus-savas-ucaklarindan-daha-zayif-1088772665.html
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eurofighter typhoon uçağı özellikleri, su 57 uçağı
eurofighter typhoon uçağı özellikleri, su 57 uçağı

Almanya onay verdi: Türkiye Eurofighter savaş uçağı alıyor

19:56 11.10.2024 (güncellendi: 20:08 11.10.2024)
© AP Photo / Donato Fasanoİtalyan Hava Kuvvetleri'ne (Aeronautica Militare) ait bir Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının Sicilya Adası'nın batısında denize düştüğü bildirildi.
İtalyan Hava Kuvvetleri'ne (Aeronautica Militare) ait bir Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının Sicilya Adası'nın batısında denize düştüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Donato Fasano
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Almanya ile Türkiye arasında yaşanan 40 adet Eurofighter Typoon savaş uçağı alımında teknik görüşmelere onay verildi. Eurofighter konsorsiyumunu oluşturan İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan teknik bir heyet Türkiye'ye gelerek, 3 hafta sürecek görüşmelere başladı.
Almanya, Eurofighter savaş uçaklarının alımına ilişkin teknik görüşmelerin başlamasına onay verdi.
Almanya ile yaşanan görüşmelerde sorun çıkan Eurofighter Typhoon savaş uçağı ile ilgili teknik görüşmelerin başlamasına onay çıktı. Türkiye'ye dört Avrupa ülkesinin konsorsiyumuyla ürettiği uçağın satışı ile ilgili Almanya'dan onay çıktı. İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan teknik bir heyet Türkiye'ye gelerek, 3 hafta sürecek görüşmelere başladı. Savaş uçaklarının tedarik sürecinin aşamaları, personel eğitimlerinin nasıl yapılacağı, bakım programlarının nasıl uygulanacağı konularında görüşler alınarak satım gerçekleştirilecek. Milli savaş uçağı KAAN'ın ve F-16 Blok 70 savaş uçaklarının envantere girmesine kadar kullanılması planlanıyor.

SU 57 ile Eurofighter Typhoon farkları nedir?

Rus yapımı Sukhoi Su-57 ile Avrupa ülkelerinin Eurofighter Typhoon savaş uçakları karşılaştırıldığında Su-57 uçağının önde olduğu ifade edildi.
Sukhoi Su-57: 5. nesil, Rusya tarafından üretilen çok rollü bir savaş uçağı olarak üretildi. Bu nesil uçaklar, gelişmiş gizlilik (stealth), yüksek manevra kabiliyeti, ağ merkezli savaş yetenekleri ve füzyon sensörleri gibi modern savaş gereksinimlerine göre tasarlandığı ifade edildi. Su-57, Rusya'nın ilk gerçek 5. nesil savaş uçağı olarak üretildi.
Azami hız: Yaklaşık Mach 2.0 (2 bin 140 km/s)
Süpersonik seyir (afterburner kullanmadan süpersonik hızda uçma yeteneği)
Menzil: Yaklaşık 3 bin 500 km (hava ikmali olmadan)
Servis irtifası: 20 bin metreye kadar çıkabilir.
Eurofighter Typhoon ise 4++ nesil olarak Avrupa konsorsiyumu tarafından üretildi. 5. nesil savaş uçağı olmayan savaş uçağı, çok rollü bir savaş uçağı olarak ifade ediliyor. Stealth yeteneğinin eksik olduğu belirtilen uçağın 5. nesil savaş uçakları kadar düşük radar görünürlüğü olmadığı ifade edildi.
Azami hız: Yaklaşık Mach 2.0 (2 bin 495 km/s)
Menzil: Yaklaşık 2 bin 900 km (hava ikmali olmadan)
Servis irtifası: 19 bin 800 metreye kadar çıkabilir.
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