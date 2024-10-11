https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/almanya-basbakani-scholz-19-ekimde-turkiyeyi-ziyaret-edecek-erdogan-ile-gorusecek-1089104583.html
Almanya Başbakanı Scholz 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek: Erdoğan ile görüşecek
Almanya Başbakanı Scholz 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek: Erdoğan ile görüşecek
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T13:38+0300
2024-10-11T13:38+0300
2024-10-11T13:38+0300
politika
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olaf scholz
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Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Scholz'un gelecek hafta sonu Türkiye'yi ziyaret edeceğini, 19 Ekim'de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirtti.Büchner, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleneceğini aktardı.Görüşmenin içeriğine ilişkin önceden bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Büchner, ancak Orta Doğu'daki durumun yanı sıra göç, ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları konularının ele alınmasının beklendiğini kaydetti.Büchner, Eurofighter satışı konusunda Almanya hükümetinin tutumuna ilişkin bir soru üzerine de yapılacak görüşmelerle ilgili bir şey söyleyemeyeceğini, bunun dışında bilindiği gibi silah ihracatına ilişkin burada ayrıntılı bir açıklama yapılmadığını dile getirdi.Bir gazetecinin "Bu ziyaretle ilgili yeni bir şey beklememiz gerekir mi?" sorusunu Büchner, silah ihracatına ilişkin bir şey söylemeyeceğini ve duyuracak bir şeyin olmadığını yineleyerek "Ancak elbette Alman Şansölyesi'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı ziyaretinden her zaman yeni bir şeyler bekleyebilirsiniz." diye yanıtladı.
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almanya, türkiye, recep tayyip erdoğan, olaf scholz, göçmen
Almanya Başbakanı Scholz 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek: Erdoğan ile görüşecek
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.
Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Scholz'un gelecek hafta sonu Türkiye'yi ziyaret edeceğini, 19 Ekim'de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirtti.
Büchner, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleneceğini aktardı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin önceden bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Büchner, ancak Orta Doğu'daki durumun yanı sıra göç, ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları konularının ele alınmasının beklendiğini kaydetti.
Büchner, Eurofighter satışı konusunda Almanya hükümetinin tutumuna ilişkin bir soru üzerine de yapılacak görüşmelerle ilgili bir şey söyleyemeyeceğini, bunun dışında bilindiği gibi silah ihracatına ilişkin burada ayrıntılı bir açıklama yapılmadığını dile getirdi.
Bir gazetecinin "Bu ziyaretle ilgili yeni bir şey beklememiz gerekir mi?" sorusunu Büchner, silah ihracatına ilişkin bir şey söylemeyeceğini ve duyuracak bir şeyin olmadığını yineleyerek "Ancak elbette Alman Şansölyesi'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı ziyaretinden her zaman yeni bir şeyler bekleyebilirsiniz." diye yanıtladı.