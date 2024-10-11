https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/almanya-basbakani-scholz-19-ekimde-turkiyeyi-ziyaret-edecek-erdogan-ile-gorusecek-1089104583.html

Almanya Başbakanı Scholz 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek: Erdoğan ile görüşecek

Almanya Başbakanı Scholz 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek: Erdoğan ile görüşecek

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T13:38+0300

2024-10-11T13:38+0300

2024-10-11T13:38+0300

politika

almanya

türkiye

recep tayyip erdoğan

olaf scholz

göçmen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/12/1077517982_0:95:2835:1690_1920x0_80_0_0_32bf3787dcc60c03d641705862015ae1.jpg

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Scholz'un gelecek hafta sonu Türkiye'yi ziyaret edeceğini, 19 Ekim'de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirtti.Büchner, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleneceğini aktardı.Görüşmenin içeriğine ilişkin önceden bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Büchner, ancak Orta Doğu'daki durumun yanı sıra göç, ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları konularının ele alınmasının beklendiğini kaydetti.Büchner, Eurofighter satışı konusunda Almanya hükümetinin tutumuna ilişkin bir soru üzerine de yapılacak görüşmelerle ilgili bir şey söyleyemeyeceğini, bunun dışında bilindiği gibi silah ihracatına ilişkin burada ayrıntılı bir açıklama yapılmadığını dile getirdi.Bir gazetecinin "Bu ziyaretle ilgili yeni bir şey beklememiz gerekir mi?" sorusunu Büchner, silah ihracatına ilişkin bir şey söylemeyeceğini ve duyuracak bir şeyin olmadığını yineleyerek "Ancak elbette Alman Şansölyesi'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı ziyaretinden her zaman yeni bir şeyler bekleyebilirsiniz." diye yanıtladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/orban-yasadisi-gocmenleri-bruksele-gondermekle-tehdit-etti-1088739067.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, türkiye, recep tayyip erdoğan, olaf scholz, göçmen