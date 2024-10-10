https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/rafael-nadal-tenisi-biraktigini-acikladi-1089054208.html
Rafael Nadal tenisi bıraktığını açıkladı
Rafael Nadal tenisi bıraktığını açıkladı
Sputnik Türkiye
38 yaşındaki Rafael Nadal, tenisi bıraktığını duyurdu. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T12:42+0300
2024-10-10T12:42+0300
2024-10-10T12:42+0300
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2024
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Sputnik Türkiye
rafael nadal tenisi bıraktığını açıkladı, rafael nadal, nadal tenisi bıraktı mı
rafael nadal tenisi bıraktığını açıkladı, rafael nadal, nadal tenisi bıraktı mı
Rafael Nadal tenisi bıraktığını açıkladı
© AARafael Nadal
© AA
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38 yaşındaki Rafael Nadal, tenisi bıraktığını duyurdu.