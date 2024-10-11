https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/abd-iranin-petrol-ve-petrokimya-sektorlerine-yonelik-yaptirimlarini-genisletti-1089126615.html
ABD, İran'ın petrol ve petrokimya sektörlerine yönelik yaptırımlarını genişletti
ABD, İran'ın petrol ve petrokimya sektörlerine yönelik yaptırımlarını genişletti
Sputnik Türkiye
ABD, İran'ın İsraile yönelik saldırısının ardından cevaben İran'ın petrol ve petrokimya sektörlerine yönelik yaptırımları genişlettiğini duyurdu. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T22:49+0300
2024-10-11T22:49+0300
2024-10-11T22:49+0300
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petrol
petrokimya
yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yaptığı saldırıya yanıt olarak bu ülkenin petrol ve petrokimya sektörlerine yönelik yaptırımları genişlettiği kaydedildi.Açıklamada, bu kararla İran'ın enerji gelirlerini elde etme kabiliyetini sınırlayarak ülkenin üzerindeki mali baskının artırıldığı aktarıldı.Birden fazla ülkede 10 kuruluş ve 17 gemi yaptırım listesindeYabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) ABD'nin yaptırım listesinde olan İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Triliance Petrokimya'yı desteklemek üzere İran petrol ve petrokimya ürünlerinin sevkiyatına karıştıkları gerekçesiyle birden fazla ülkedeki 10 kuruluş ve 17 geminin yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının da 6 kuruluş ile 6 gemiyi yaptırım listesine aldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/iran-saldirisi-sonrasi-abd-israile-misilleme-icin-tam-destek-vermisti-basra-korfezindeki-abd-usleri-1089123892.html
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abd, israil, iran, petrol, petrokimya, yaptırım
abd, israil, iran, petrol, petrokimya, yaptırım
ABD, İran'ın petrol ve petrokimya sektörlerine yönelik yaptırımlarını genişletti
ABD, İran'ın İsraile yönelik saldırısının ardından cevaben İran'ın petrol ve petrokimya sektörlerine yönelik yaptırımları genişlettiğini duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yaptığı saldırıya yanıt olarak bu ülkenin petrol ve petrokimya sektörlerine yönelik yaptırımları genişlettiği kaydedildi.
Açıklamada, bu kararla İran'ın enerji gelirlerini elde etme kabiliyetini sınırlayarak ülkenin üzerindeki mali baskının artırıldığı aktarıldı.
Birden fazla ülkede 10 kuruluş ve 17 gemi yaptırım listesinde
Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) ABD'nin yaptırım listesinde olan İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Triliance Petrokimya'yı desteklemek üzere İran petrol ve petrokimya ürünlerinin sevkiyatına karıştıkları gerekçesiyle birden fazla ülkedeki 10 kuruluş ve 17 geminin yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının da 6 kuruluş ile 6 gemiyi yaptırım listesine aldığı bildirildi.