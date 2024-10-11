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‘AB, Rusya'ya füze sağladığı iddiasıyla İran'a yönelik yaptırımları genişletmeyi planlıyor’
‘AB, Rusya'ya füze sağladığı iddiasıyla İran'a yönelik yaptırımları genişletmeyi planlıyor’
Sputnik Türkiye
AB’nin Rusya'ya füze sağladığı iddiasıyla İran'a yönelik yaptırımları genişletmeyi planladığı belirtildi. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T18:41+0300
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Üst düzey bir Avrupalı ​​kaynak gazetecilere verdiği demeçte, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının 14 Ekim'de Lüksemburg'da yapılacak toplantıda, Rusya'ya balistik füze tedarik ettiği iddiasıyla İran'a karşı yaptırımları genişletmeyi planladıklarını söyledi.Kaynak, “14 Ekim Pazartesi günü onaylamayı planladığımız yaptırımlar, Rusya'ya füze tedarikiyle ilgili" dedi.Daha önce ABD merkezli CNN televizyonu, İran’ın Rusya’ya Ukrayna’daki muharebe operasyonlarında kullanılmak üzere kısa menzilli balistik füze sağladığını öne sürmüştü.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, iddiaaları reddederek Moskova ve Tahran arasındaki ikili işbirliğini Ukrayna'daki çatışmayla ilişkilendirmeye yönelik her türlü girişimin, Batı'nın Kiev'e silah sağlamaya devam etmesini meşrulaştırmak için yapıldığını açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya silah sevkiyatı yapıldığı yönündeki spekülasyonların hiçbir dayanağı olmadığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/ukrayna-krizi-abd-silah-ureticilerini-zenginlestiriyor-raytheona-milyarlar-akiyor-1089106332.html
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avrupa birliği, rusya, iran, yaptırım, balistik füze, iddia, lüksemburg, abd, cnn, ukrayna, nasır kenani, dmitriy peskov
avrupa birliği, rusya, iran, yaptırım, balistik füze, iddia, lüksemburg, abd, cnn, ukrayna, nasır kenani, dmitriy peskov

‘AB, Rusya'ya füze sağladığı iddiasıyla İran'a yönelik yaptırımları genişletmeyi planlıyor’

18:41 11.10.2024
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AB’nin Rusya'ya füze sağladığı iddiasıyla İran'a yönelik yaptırımları genişletmeyi planladığı belirtildi.
Üst düzey bir Avrupalı ​​kaynak gazetecilere verdiği demeçte, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının 14 Ekim'de Lüksemburg'da yapılacak toplantıda, Rusya'ya balistik füze tedarik ettiği iddiasıyla İran'a karşı yaptırımları genişletmeyi planladıklarını söyledi.
Kaynak, “14 Ekim Pazartesi günü onaylamayı planladığımız yaptırımlar, Rusya'ya füze tedarikiyle ilgili" dedi.
Daha önce ABD merkezli CNN televizyonu, İran’ın Rusya’ya Ukrayna’daki muharebe operasyonlarında kullanılmak üzere kısa menzilli balistik füze sağladığını öne sürmüştü.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, iddiaaları reddederek Moskova ve Tahran arasındaki ikili işbirliğini Ukrayna'daki çatışmayla ilişkilendirmeye yönelik her türlü girişimin, Batı'nın Kiev'e silah sağlamaya devam etmesini meşrulaştırmak için yapıldığını açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya silah sevkiyatı yapıldığı yönündeki spekülasyonların hiçbir dayanağı olmadığını söylemişti.
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