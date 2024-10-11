https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/ab-rusyaya-fuze-sagladigi-iddiasiyla-irana-yonelik-yaptirimlari-genisletmeyi-planliyor-1089120628.html
‘AB, Rusya'ya füze sağladığı iddiasıyla İran'a yönelik yaptırımları genişletmeyi planlıyor’
‘AB, Rusya'ya füze sağladığı iddiasıyla İran'a yönelik yaptırımları genişletmeyi planlıyor’
Sputnik Türkiye
AB’nin Rusya'ya füze sağladığı iddiasıyla İran'a yönelik yaptırımları genişletmeyi planladığı belirtildi. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T18:41+0300
2024-10-11T18:41+0300
2024-10-11T18:41+0300
dünya
avrupa birliği
rusya
iran
yaptırım
balistik füze
iddia
lüksemburg
abd
cnn
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1b/1055893585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c323c2662be3275eea1cb8ba9d4adc77.jpg
Üst düzey bir Avrupalı kaynak gazetecilere verdiği demeçte, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının 14 Ekim'de Lüksemburg'da yapılacak toplantıda, Rusya'ya balistik füze tedarik ettiği iddiasıyla İran'a karşı yaptırımları genişletmeyi planladıklarını söyledi.Kaynak, “14 Ekim Pazartesi günü onaylamayı planladığımız yaptırımlar, Rusya'ya füze tedarikiyle ilgili" dedi.Daha önce ABD merkezli CNN televizyonu, İran’ın Rusya’ya Ukrayna’daki muharebe operasyonlarında kullanılmak üzere kısa menzilli balistik füze sağladığını öne sürmüştü.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, iddiaaları reddederek Moskova ve Tahran arasındaki ikili işbirliğini Ukrayna'daki çatışmayla ilişkilendirmeye yönelik her türlü girişimin, Batı'nın Kiev'e silah sağlamaya devam etmesini meşrulaştırmak için yapıldığını açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya silah sevkiyatı yapıldığı yönündeki spekülasyonların hiçbir dayanağı olmadığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/ukrayna-krizi-abd-silah-ureticilerini-zenginlestiriyor-raytheona-milyarlar-akiyor-1089106332.html
avrupa birliği
rusya
iran
iddia
lüksemburg
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1b/1055893585_103:0:751:486_1920x0_80_0_0_25d202053db6b868d137567391cd1970.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa birliği, rusya, iran, yaptırım, balistik füze, iddia, lüksemburg, abd, cnn, ukrayna, nasır kenani, dmitriy peskov
avrupa birliği, rusya, iran, yaptırım, balistik füze, iddia, lüksemburg, abd, cnn, ukrayna, nasır kenani, dmitriy peskov
‘AB, Rusya'ya füze sağladığı iddiasıyla İran'a yönelik yaptırımları genişletmeyi planlıyor’
AB’nin Rusya'ya füze sağladığı iddiasıyla İran'a yönelik yaptırımları genişletmeyi planladığı belirtildi.
Üst düzey bir Avrupalı kaynak gazetecilere verdiği demeçte, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının 14 Ekim'de Lüksemburg'da yapılacak toplantıda, Rusya'ya balistik füze tedarik ettiği iddiasıyla İran'a karşı yaptırımları genişletmeyi planladıklarını söyledi.
Kaynak, “14 Ekim Pazartesi günü onaylamayı planladığımız yaptırımlar, Rusya'ya füze tedarikiyle ilgili" dedi.
Daha önce ABD merkezli CNN televizyonu, İran’ın Rusya’ya Ukrayna’daki muharebe operasyonlarında kullanılmak üzere kısa menzilli balistik füze sağladığını öne sürmüştü.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, iddiaaları reddederek Moskova ve Tahran arasındaki ikili işbirliğini Ukrayna'daki çatışmayla ilişkilendirmeye yönelik her türlü girişimin, Batı'nın Kiev'e silah sağlamaya devam etmesini meşrulaştırmak için yapıldığını açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya silah sevkiyatı yapıldığı yönündeki spekülasyonların hiçbir dayanağı olmadığını söylemişti.