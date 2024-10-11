https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/6-milyon-kisi-surucu-belgesini-yenilemedi-hangi-belgeler-gerekli-randevu-nasil-aliniyor---1089096776.html

6 milyon kişi sürücü belgesini yenilemedi: Hangi belgeler gerekli, randevu nasıl alınıyor?

6 milyon kişi sürücü belgesini yenilemedi: Hangi belgeler gerekli, randevu nasıl alınıyor?

Sputnik Türkiye

Eski tip sürücü belgesi kullanan 6 milyon 264 bin kişinin cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için yıl sonuna kadar sürücü belgesini değiştirmesi gerekiyor. 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T11:44+0300

2024-10-11T11:44+0300

2024-10-11T12:25+0300

yaşam

ehliyet

sürücü

sürücü belgesi

nüfus

nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü

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Eski sürücü belgelerinin, 1 Ocak 2016'da verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık 2024'te sona eriyor.Bu tarihe kadar eski tip sürücü belgelerini yenileyen vatandaşlar ehliyetlerini indirimli olarak alabilecek. Süre sonunda belgelerini yenilemeyenler ise cezai yaptırımlarla karşılaşacak.6 milyon 264 bin kişi sürücü belgesini yenilemediNüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kişiselleştirme Şube Müdürü Kemal Kalkan, yaptığı açıklamada, nüfus müdürlüklerine bugüne kadar 27 milyon 803 bin kişinin yeni tip sürücü belgesi için başvurduğunu söyledi.Kalkan, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi uygulamasında son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlenmiş olup günümüz itibarıyla sürücü belgesini yenilemeyen 6 milyon 264 bin vatandaşımız bulunmaktadır." dedi.'Belgelerini yenilemeyenler cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalacak'Yıl sonuna dek vatandaşların 15 liraya sürücü belgelerini yenileyebileceklerini bildiren Kalkan, şöyle devam etti:Kalkan, "13 liralık değerli kağıt bedeli Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden veya anlaşmalı bankalardan ödenebilmekte. 2 liralık vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının Güçlendirme Vakfı'nın anlaşmalı olduğu bankalardan ödenebilmektedir. Çoğu kamu bankası 15 liralık bedeli tek bir paket halinde ödeme şeklini kabul etmektedir" bilgisini verdi.Yeni tip sürücü belgelerinin basımının en fazla 2 iş günü sürdüğünü aktaran Kalkan, "Basım işlemleri tamamlanarak tüm gönderiler PTT'ye teslim edilmektedir. PTT tarafından da 56 il merkezinde 1 gün içerisinde, diğer il merkezlerinde 2 gün, köy ve ilçelerde ise 4 gün içerisinde teslimat yapılmaktadır." diye konuştu.Sağlık raporunu unutmayınVatandaşların sağlık raporu alarak randevularına gelmesi gerektiğini ifade eden Kalkan, yıl sonunda olabilecek yoğunluk dolayısıyla bir an önce belgelerin yenilenmesini tavsiye etti.İndirimli yenileme fırsatıEski tip sürücü belgelerini 31 Aralık 2024'e kadar yenileyenler, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı olmak üzere toplamda 15 lira ödeyerek yeni tip sürücü belgelerine sahip olabiliyor.Ehliyetini yenilemeyenleri ne bekliyor?Belirtilen süre içerisinde yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve bu tarihten sonra başvuru yapanlar bu bedelle ehliyet yenileme imkanından faydalanamayacak. 2025 yılı için bedeller Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.Başvuru süreciSürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar, Alo 199 çağrı merkezi, mobil uygulama veya randevu.nvi.gov.tr üzerinden randevu alarak gerekli evraklarla birlikte nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunabiliyor. Başvurular tamamlandıktan sonra sürücü belgeleri PTT aracılığıyla başvuru sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor.Sürücü belgesi başvuru sürecinde, kişiler geçici sürücü belgesi ile araç kullanabiliyor.Yetkililer, başvuru sürecinde herhangi bir ücret talep edilmediğini ve sahte sitelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.Ehliyeti yenilemek için hangi belgeler gerekli?Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

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