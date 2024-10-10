https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-katarda-yatirimcilarla-bir-araya-geldi-250nin-uzerinde-ust-duzeyde-1089037144.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Katar'da yatırımcılarla bir araya geldi: '250'nin üzerinde üst düzeyde katılımcı vardı'
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Katar'da yatırımcılarla bir araya geldi: '250'nin üzerinde üst düzeyde katılımcı vardı'
Sputnik Türkiye
Resmi ziyaret için Katar'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek burada Türkiye'ye yatırım yaparlarsa... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T02:41+0300
2024-10-10T02:41+0300
2024-10-10T02:43+0300
ekonomi
mehmet şimşek
katar
yatırımcı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Katar'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kevari ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) CEO'su Mansur bin İbrahim el-Mahmud ile görüşmesinin ardından Bakan Şimşek Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen 'Invest in Türkiye' programı kapsamında yatırımcılarla buluştu.Programda konuşma gerçekleştiren Bakan Şimşek Türkiye'nin ekonomik hedeflerini ve doğrudan yatırımları artırma stratejilerini aktardı.Şimşek, Katarlı iş insanları ve yatırımcılara, Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlattı.Türkiye'nin doğrudan yatırımları artırma hedeflerine dikkat çeken Şimşek, ülkenin stratejik avantajlarını detaylarıyla dile getirdi.'Neden Türkiye'ye yatırım yaparlarsa uzun vadede bunun kendileri için ülkemiz için bölgemiz için çok olumlu olacağını söyledik'Program sonrası Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:Doha temaslarının ardından Kuveyt'e geçecek olan Bakan Şimşek, burada Maliye Bakanı ve Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Nura Süleyman el-Fassam'ın yanı sıra Kuveyt Yatırım Otoritesi CEO'su Ganim Süleyman el-Guneyman ile bir araya gelecek.
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mehmet şimşek, katar, yatırımcı, ekonomi
mehmet şimşek, katar, yatırımcı, ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Katar'da yatırımcılarla bir araya geldi: '250'nin üzerinde üst düzeyde katılımcı vardı'
02:41 10.10.2024 (güncellendi: 02:43 10.10.2024)
Resmi ziyaret için Katar'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek burada Türkiye'ye yatırım yaparlarsa uzun vadede bunun kendileri için Türkiye için bölge için neden çok olumlu olacağını aktardıklarını söyledi. Şimşek, programa katılımın yoğun olduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Katar'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.
Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kevari ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) CEO'su Mansur bin İbrahim el-Mahmud ile görüşmesinin ardından Bakan Şimşek Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen 'Invest in Türkiye' programı kapsamında yatırımcılarla buluştu.
Programda konuşma gerçekleştiren Bakan Şimşek Türkiye'nin ekonomik hedeflerini ve doğrudan yatırımları artırma stratejilerini aktardı.
Şimşek, Katarlı iş insanları ve yatırımcılara, Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlattı.
Türkiye'nin doğrudan yatırımları artırma hedeflerine dikkat çeken Şimşek, ülkenin stratejik avantajlarını detaylarıyla dile getirdi.
'Neden Türkiye'ye yatırım yaparlarsa uzun vadede bunun kendileri için ülkemiz için bölgemiz için çok olumlu olacağını söyledik'
Program sonrası Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Bugün birçok sektörden Katar'ın önde gelen iş insanları ve girişimcileriyle bir araya geldik. Türkiye'de uygulamakta olduğumuz istikrar ve reform programını anlattık. Program gerçekten sonuç veriyor. Ayrıca Türkiye'nin uzun vadeli potansiyeli ile ilgili bir değerlendirme yaptık. Neden Türkiye'ye yatırım yaparlarsa uzun vadede bunun kendileri için ülkemiz için bölgemiz için çok olumlu olacağını söyledik. Özellikle Türkiye ekonomisinin büyük olduğunu, büyüme performansının güçlü olduğunu altyapısının gerçekten son yıllarda muazzam bir şekilde geliştiğini belirttik. Tabii Türkiye ekonomisi çok çeşitli sektörler anlamında zenginlik sunuyor ve bölgenin hatta küresel ölçekte çok önemli bir yatırım destinasyonu olarak öne çıkıyor. Makroekonomik istikrarın pekişmesi ile birlikte inanıyorum ki Katar'da da yatırımlar artacak. Yatırımcının ilgisi çok büyük 250'nin üzerinde üst düzeyde bir katılımcı vardı. Bu da Türkiye’ye olan muhabbeti ve bunun yanı sıra Türkiye ekonomisine olan ilgiyi de gösteriyor. Bu ilginin bir önceki seneye göre bu kadar artmış olması bizleri sevindiriyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."
Doha temaslarının ardından Kuveyt'e geçecek olan Bakan Şimşek, burada Maliye Bakanı ve Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Nura Süleyman el-Fassam'ın yanı sıra Kuveyt Yatırım Otoritesi CEO'su Ganim Süleyman el-Guneyman ile bir araya gelecek.