Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Katar'da yatırımcılarla bir araya geldi: '250'nin üzerinde üst düzeyde katılımcı vardı'

"Bugün birçok sektörden Katar'ın önde gelen iş insanları ve girişimcileriyle bir araya geldik. Türkiye'de uygulamakta olduğumuz istikrar ve reform programını anlattık. Program gerçekten sonuç veriyor. Ayrıca Türkiye'nin uzun vadeli potansiyeli ile ilgili bir değerlendirme yaptık. Neden Türkiye'ye yatırım yaparlarsa uzun vadede bunun kendileri için ülkemiz için bölgemiz için çok olumlu olacağını söyledik. Özellikle Türkiye ekonomisinin büyük olduğunu, büyüme performansının güçlü olduğunu altyapısının gerçekten son yıllarda muazzam bir şekilde geliştiğini belirttik. Tabii Türkiye ekonomisi çok çeşitli sektörler anlamında zenginlik sunuyor ve bölgenin hatta küresel ölçekte çok önemli bir yatırım destinasyonu olarak öne çıkıyor. Makroekonomik istikrarın pekişmesi ile birlikte inanıyorum ki Katar'da da yatırımlar artacak. Yatırımcının ilgisi çok büyük 250'nin üzerinde üst düzeyde bir katılımcı vardı. Bu da Türkiye’ye olan muhabbeti ve bunun yanı sıra Türkiye ekonomisine olan ilgiyi de gösteriyor. Bu ilginin bir önceki seneye göre bu kadar artmış olması bizleri sevindiriyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."