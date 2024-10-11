https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/200-muridiyle-canakkalede-yasayan-sahte-mehdiye-operasyon-baglilik-torenleri-duzenleyip-kacak-kazi-1089107384.html

200 müridiyle Çanakkale'de yaşayan 'sahte mehdi'ye operasyon: Bağlılık törenleri düzenleyip, kaçak kazı yapmış

200 müridiyle Çanakkale'de yaşayan 'sahte mehdi'ye operasyon: Bağlılık törenleri düzenleyip, kaçak kazı yapmış

Sputnik Türkiye

Çanakkale'de yaklaşık 200 sözde müridiyle birlikte yaşayan ve kendisini 'mehdi' ilan eden Mustafa Çabuk, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Sahte mehdinin... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T14:13+0300

2024-10-11T14:13+0300

2024-10-11T14:13+0300

türkiye

çanakkale

mehdi

sahte mehdi

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tarikat

mürit

kaçak kazı

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Çanakkale'nin Bayramiç'in Külcüler köyünde bulunan yaklaşık 200 kişiden oluşan ve kendilerini 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la 18 ay önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köyün yakınlarında bulunan Koç Termal ve Hilal Evleri'ni 2 yıllığına kiraladı. 'Hz. Mehdi ulusa sesleniyor'Ardından termal tesislerde, sosyal medya üzerinden sözde tebliğ hesapları bulunan ve canlı yayınlarla 'Hz. Mehdi Ulusa Sesleniyor' programları yapan sözde tarikat, sosyal medya hesapları üzerinden dini bilgiler vermeye başladı. Müritleri ile birlikte termal oteli kiralayan Çabuk, burada “Mehdi'ye Bağlılık” töreni düzenledi. Youtube hesabı üzerinden yapılan 'Hz. Mehdi as. Ulusa Sesleniyor' programında soruları yanıtlayan Çabuk, mehdinin alametlerinden bahsetti.Kasım ayında kaçak kazı yaparken yakalandıBayramiç'e bağlı Külcüler köyünde bulunan tarikat üyeleri, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la birlikte Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yaparken gözaltına alındı. Şüphelilerin, kazdıkları alanda 'ahit sandığı' aradıkları öğrenildi. Hadislerde bahsedilen mehdi olduğunu iddia eden şüpheli Mustafa Çabuk, ahit sandığının yerinin kendisine melekler tarafından bildirildiğini iddia ediyor. Sahte mehdi Mustafa Çabuk'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı. Tutukluluk sürelerinin bitiminin ardından serbest kalan Mustafa Çabuk'un, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için aranmasının olduğu ortaya çıktı.Müritlerinin gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirmiş Kendini mehdi ilan eden ve 2020 yılında İstanbul'da kurduğu suç örgütünün merkezini Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyündeki Koç Termal Tesisi ve Hilal Doğa Evleri'ne taşıyan yaklaşık 200 sözde müridiyle birlikte yaşayan ve kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk'un insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı tespit edildi. Mustafa Çabuk, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık suçları'yla ilgili jandarma ve polis tarafından düzenlenen ortak şafak operasyonuyla sabaha karşı 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen sahte mehdi Mustafa Çabuk ve 15 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/kenyada-429-kisinin-oldugu-aclik-tarikati-lideri-hakkindaki-suclamalari-reddetti-1086780269.html

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çanakkale, mehdi, sahte mehdi, operasyon, tarikat, mürit, kaçak kazı