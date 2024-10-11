https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/11-ekim-dunya-kiz-cocuklari-gunu--1089080859.html
11 Ekim: Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim: Dünya Kız Çocukları Günü
Sputnik Türkiye
Her yıl 11 Ekim'de kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü, dünya genelinde kız çocuklarının haklarına dikkat çekmek amacıyla 2011 yılında Birleşmiş Milletler... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T03:11+0300
2024-10-11T03:11+0300
2024-10-11T03:11+0300
yaşam
dünya kız çocukları günü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/10/1057480399_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_e9708f63a599e5d647e6a6b2fd3bcc64.jpg
Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim'de kutlanan ve 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildi. Bu gün, dünya genelinde kız çocuklarının haklarına dikkat çekmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara karşı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenmekte.Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının eğitime erişimini artırmak, cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığa karşı mücadele etmek, kız çocuklarının sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetlere erişimini sağlamak, kızların potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek olmayı amaçlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/turkiyeden-kuzey-isiklari-manzaralari-1089080277.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/10/1057480399_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_155a26ef8be4392d9b8497fec9706c1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
11 ekim, dunya kiz cocuklari gunu, dünya kız çocukları günü ne zaman, dünya kız çocukları günü, dünya kız çocukları günü 2024, 11 ekim kız çocukları günü, 11 ekim dünya kız çocukları günü, 11 ekim ne günü, 11 ekim dünya ne günü,
11 ekim, dunya kiz cocuklari gunu, dünya kız çocukları günü ne zaman, dünya kız çocukları günü, dünya kız çocukları günü 2024, 11 ekim kız çocukları günü, 11 ekim dünya kız çocukları günü, 11 ekim ne günü, 11 ekim dünya ne günü,
11 Ekim: Dünya Kız Çocukları Günü
Her yıl 11 Ekim'de kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü, dünya genelinde kız çocuklarının haklarına dikkat çekmek amacıyla 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildi.
Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim'de kutlanan ve 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildi. Bu gün, dünya genelinde kız çocuklarının haklarına dikkat çekmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara karşı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenmekte.
Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının eğitime erişimini artırmak, cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığa karşı mücadele etmek, kız çocuklarının sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetlere erişimini sağlamak, kızların potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek olmayı amaçlıyor.