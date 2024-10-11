https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/11-ekim-dunya-kiz-cocuklari-gunu--1089080859.html

11 Ekim: Dünya Kız Çocukları Günü

11 Ekim: Dünya Kız Çocukları Günü

Sputnik Türkiye

Her yıl 11 Ekim'de kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü, dünya genelinde kız çocuklarının haklarına dikkat çekmek amacıyla 2011 yılında Birleşmiş Milletler... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T03:11+0300

2024-10-11T03:11+0300

2024-10-11T03:11+0300

yaşam

dünya kız çocukları günü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/10/1057480399_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_e9708f63a599e5d647e6a6b2fd3bcc64.jpg

Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim'de kutlanan ve 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildi. Bu gün, dünya genelinde kız çocuklarının haklarına dikkat çekmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara karşı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenmekte.Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının eğitime erişimini artırmak, cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığa karşı mücadele etmek, kız çocuklarının sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetlere erişimini sağlamak, kızların potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek olmayı amaçlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/turkiyeden-kuzey-isiklari-manzaralari-1089080277.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

11 ekim, dunya kiz cocuklari gunu, dünya kız çocukları günü ne zaman, dünya kız çocukları günü, dünya kız çocukları günü 2024, 11 ekim kız çocukları günü, 11 ekim dünya kız çocukları günü, 11 ekim ne günü, 11 ekim dünya ne günü,