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11 Ekim: Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim: Dünya Kız Çocukları Günü
Sputnik Türkiye
Her yıl 11 Ekim'de kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü, dünya genelinde kız çocuklarının haklarına dikkat çekmek amacıyla 2011 yılında Birleşmiş Milletler... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
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Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim'de kutlanan ve 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildi. Bu gün, dünya genelinde kız çocuklarının haklarına dikkat çekmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara karşı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenmekte.Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının eğitime erişimini artırmak, cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığa karşı mücadele etmek, kız çocuklarının sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetlere erişimini sağlamak, kızların potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek olmayı amaçlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/turkiyeden-kuzey-isiklari-manzaralari-1089080277.html
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11 ekim, dunya kiz cocuklari gunu, dünya kız çocukları günü ne zaman, dünya kız çocukları günü, dünya kız çocukları günü 2024, 11 ekim kız çocukları günü, 11 ekim dünya kız çocukları günü, 11 ekim ne günü, 11 ekim dünya ne günü,
11 ekim, dunya kiz cocuklari gunu, dünya kız çocukları günü ne zaman, dünya kız çocukları günü, dünya kız çocukları günü 2024, 11 ekim kız çocukları günü, 11 ekim dünya kız çocukları günü, 11 ekim ne günü, 11 ekim dünya ne günü,

11 Ekim: Dünya Kız Çocukları Günü

03:11 11.10.2024
© Sputnik / Сергей Аверин / Multimedya arşivine gidinDonbasslı küçük bir kız çocuğu, öldürülen çocuklar anısına mum yakıyor
Donbasslı küçük bir kız çocuğu, öldürülen çocuklar anısına mum yakıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© Sputnik / Сергей Аверин
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Her yıl 11 Ekim'de kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü, dünya genelinde kız çocuklarının haklarına dikkat çekmek amacıyla 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildi.
Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim'de kutlanan ve 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildi. Bu gün, dünya genelinde kız çocuklarının haklarına dikkat çekmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara karşı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenmekte.
Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının eğitime erişimini artırmak, cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığa karşı mücadele etmek, kız çocuklarının sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetlere erişimini sağlamak, kızların potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek olmayı amaçlıyor.
Türkiye'de kuzey ışıkları görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
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Türkiye'den kuzey ışıkları manzaraları
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