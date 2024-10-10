https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/yusuf-akkas-kimdir-1089043596.html

Yusuf Akkaş kimdir?

Yusuf Akkaş kimdir?

Sputnik Türkiye

Köfteci Yusuf isimli işletmenin sahibi olan Yusuf Akkaş kimdir ve bir zincir işletme haline gelen köfteci serüveni nasıl başlamıştır? 10.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden de popüler hale gelen Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş.Yusuf Akkaş kimdir?Akkaş, köfteciliğe 1996 senesinde İznik'te küçük bir dükkanda başladı.Dükkanlar işlek hale gelmeye başlayınca, şubeleşti ve günlük 100 tona kadar et satmaya başladı. Köfteci Yusuf'un tek sahibinin Yusuf Akkaş olduğu bilinmektedir. Resmi internet sitesinde tüm payların Köfteci Yusuf'a ait olduğu yazılmıştır. Köfteci Yusuf'un sahibi kimdir?Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş aslen Bursalıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/koftede-domuz-eti-skandali-unlu-kofteci-paylasim-yapti-1089027827.html

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