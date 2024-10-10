https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/yusuf-akkas-kimdir-1089043596.html
Yusuf Akkaş kimdir?
Yusuf Akkaş kimdir?
Sputnik Türkiye
Köfteci Yusuf isimli işletmenin sahibi olan Yusuf Akkaş kimdir ve bir zincir işletme haline gelen köfteci serüveni nasıl başlamıştır? 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T10:22+0300
2024-10-10T10:22+0300
2024-10-10T10:22+0300
türkiye
yusuf akkaş
köfteci yusuf
köfte
domuz
et
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Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden de popüler hale gelen Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş.Yusuf Akkaş kimdir?Akkaş, köfteciliğe 1996 senesinde İznik'te küçük bir dükkanda başladı.Dükkanlar işlek hale gelmeye başlayınca, şubeleşti ve günlük 100 tona kadar et satmaya başladı. Köfteci Yusuf'un tek sahibinin Yusuf Akkaş olduğu bilinmektedir. Resmi internet sitesinde tüm payların Köfteci Yusuf'a ait olduğu yazılmıştır. Köfteci Yusuf'un sahibi kimdir?Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş aslen Bursalıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/koftede-domuz-eti-skandali-unlu-kofteci-paylasim-yapti-1089027827.html
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Yusuf Akkaş kimdir?
Köfteci Yusuf isimli işletmenin sahibi olan Yusuf Akkaş kimdir ve bir zincir işletme haline gelen köfteci serüveni nasıl başlamıştır?
Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden de popüler hale gelen Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş.
Akkaş, köfteciliğe 1996 senesinde İznik'te küçük bir dükkanda başladı.
Dükkanlar işlek hale gelmeye başlayınca, şubeleşti ve günlük 100 tona kadar et satmaya başladı.
Köfteci Yusuf'un tek sahibinin Yusuf Akkaş olduğu bilinmektedir. Resmi internet sitesinde tüm payların Köfteci Yusuf'a ait olduğu yazılmıştır.
Köfteci Yusuf'un sahibi kimdir?
Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş aslen Bursalıdır.