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UNICEF: Dünya çapında 370 milyondan fazla kadın çocukken cinsel saldırıya maruz kaldı
UNICEF: Dünya çapında 370 milyondan fazla kadın çocukken cinsel saldırıya maruz kaldı
Sputnik Türkiye
UNICEF, son raporunda 370 milyondan fazla kadının çocukken cinsel saldırıya maruz kaldığını duyurdu. Raporun ‘çocukluk çağındaki cinsel şiddete ilişkin’ bir... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T17:44+0300
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370 milyon rakamının dünya genelinde her 8 kadından birine tekabül ettiğini belirten UNICEF, raporun, özellikle ergenlik çağındaki kızlarda, çoğu zaman ömür boyu sürecek etkilere sahip olan cinsel şiddetin dünya çapındaki boyutunu ortaya koyduğunu kaydetti.UNICEF açıklamasında şunları belirtti:Rapordaki veriler, çocuklara yönelik cinsel şiddetin coğrafi, kültürel ve ekonomik sınırları aşarak yaygın olduğunu gösteriyor. Sahra Altı Afrika, 79 milyon kız ve kadınla (yüzde 22) en yüksek mağdur sayısına sahip. Afrika’yı Doğu ve Güneydoğu Asya'da 75 milyon (yüzde 8), Orta ve Güney Asya'da 73 milyon (yüzde 9), Avrupa ve Kuzey Amerika'da 68 milyon (yüzde 14), Latin Amerika ve Karayipler'de 45 milyon (yüzde 18), Kuzey Afrika ve Batı Asya'da 29 milyon (yüzde 15) ve Okyanusya'da 6 milyon (yüzde 34) takip ediyor.Mültecilik gibi kırılgan ortamlarda risk daha da büyükSiyasi ya da güvenlik krizleri nedeniyle kaçan çok sayıda mültecinin olduğu kırılgan ortamlarda, kızlar daha da büyük bir riskle karşı karşıya kalıyor. Bu ortamlarda çocukluk çağında cinsel saldırı yaygınlığı her 4'te 1'den biraz fazla bir rakama tekabül ediyor.Veriler, erkek çocuklarının ve erkeklerin de çocukken cinsel saldırıdan etkilendiğini gösteriyor. Tahmini olarak 240 ila 310 milyon erkek çocuk ve erkek veya yaklaşık 11'de 1 kişi, çocukluk döneminde cinsel saldırıya maruz kalmış. Temassız cinsel saldırılar da dahil edildiğinde bu tahmin 410 ila 530 milyon arasına çıkmaktadır.
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çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel istismar, kadına yönelik taciz, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, çocuklara cinsel taciz, cinsel şiddet
çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel istismar, kadına yönelik taciz, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, çocuklara cinsel taciz, cinsel şiddet

UNICEF: Dünya çapında 370 milyondan fazla kadın çocukken cinsel saldırıya maruz kaldı

17:44 10.10.2024
© FotoğrafUNICEF: Dünya çapında 370 milyondan fazla kadın çocukken cinsel saldırıya maruz kaldı
UNICEF: Dünya çapında 370 milyondan fazla kadın çocukken cinsel saldırıya maruz kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© Fotoğraf
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UNICEF, son raporunda 370 milyondan fazla kadının çocukken cinsel saldırıya maruz kaldığını duyurdu. Raporun ‘çocukluk çağındaki cinsel şiddete ilişkin’ bir ilk olduğunu vurgulayan UNICEF, çevrimiçi ve sözlü cinsel şiddet mağdurları da eklenince bu rakamın 650 milyona çıktığını vurguladı.
370 milyon rakamının dünya genelinde her 8 kadından birine tekabül ettiğini belirten UNICEF, raporun, özellikle ergenlik çağındaki kızlarda, çoğu zaman ömür boyu sürecek etkilere sahip olan cinsel şiddetin dünya çapındaki boyutunu ortaya koyduğunu kaydetti.
UNICEF açıklamasında şunları belirtti:
“(Çocukken mağdur olunan) Çevrimiçi veya sözlü taciz gibi ‘temas içermeyen’ cinsel şiddet biçimleri de eklendiğinde, etkilenen kız ve kadın sayısı dünya genelinde 650 milyona, yani her 5 kadından 1'ine yükseliyor. Bu da her türlü şiddet ve tacizi etkili bir şekilde ele almak için kapsamlı önleme ve destek stratejilerine acil ihtiyaç olduğunu gösteriyor.”
Rapordaki veriler, çocuklara yönelik cinsel şiddetin coğrafi, kültürel ve ekonomik sınırları aşarak yaygın olduğunu gösteriyor. Sahra Altı Afrika, 79 milyon kız ve kadınla (yüzde 22) en yüksek mağdur sayısına sahip. Afrika’yı Doğu ve Güneydoğu Asya'da 75 milyon (yüzde 8), Orta ve Güney Asya'da 73 milyon (yüzde 9), Avrupa ve Kuzey Amerika'da 68 milyon (yüzde 14), Latin Amerika ve Karayipler'de 45 milyon (yüzde 18), Kuzey Afrika ve Batı Asya'da 29 milyon (yüzde 15) ve Okyanusya'da 6 milyon (yüzde 34) takip ediyor.

Mültecilik gibi kırılgan ortamlarda risk daha da büyük

Siyasi ya da güvenlik krizleri nedeniyle kaçan çok sayıda mültecinin olduğu kırılgan ortamlarda, kızlar daha da büyük bir riskle karşı karşıya kalıyor. Bu ortamlarda çocukluk çağında cinsel saldırı yaygınlığı her 4'te 1'den biraz fazla bir rakama tekabül ediyor.
Veriler, erkek çocuklarının ve erkeklerin de çocukken cinsel saldırıdan etkilendiğini gösteriyor. Tahmini olarak 240 ila 310 milyon erkek çocuk ve erkek veya yaklaşık 11'de 1 kişi, çocukluk döneminde cinsel saldırıya maruz kalmış. Temassız cinsel saldırılar da dahil edildiğinde bu tahmin 410 ila 530 milyon arasına çıkmaktadır.
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