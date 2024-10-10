Türkan Şoray: Dünyada savaşlar bitsin

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
10 Ekim Ankara Gar Katliamı: ‘Kusurlu olanlar hesap vermedi’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kahverengi kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Ayhan Günyıl, stüdyo konuğumuz
12:06
84 dk
HABER MASASI
2 genç kızı katleden Katil Semih Çelik'in annesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mezhepçilik tartışmaları
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kim bu et baronları
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Meclis’teki kanser eylemiyle gündeme gelen Yontar, Sputnik’e konuştu
19:21
2 dk
TÜRK EDEBİYATININ 'KAPTAN'I
Attila İlhan neden akıl hastanesinde kaldı?
19:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/turkan-soray-dunyada-savaslar-bitsin-1089077917.html
Türkan Şoray: Dünyada savaşlar bitsin
Türkan Şoray: Dünyada savaşlar bitsin
Sputnik Türkiye
3. Bozok Film Festivali^ne katılım sağlayan Türkan Şoray, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında sorulan soruyu yanıtladı. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T23:46+0300
2024-10-10T23:46+0300
türkiye
türkan şoray
israil
israil-filistin
filistin
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084877432_0:257:2728:1792_1920x0_80_0_0_9ad1027fcd1563df6ac84bbc8f8ef703.jpg
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Bozok Üniversitesi paydaşlığında 8-10 Ekim günleri arasında düzenlenen 3. Bozok Film Festivali sona erdi. Film gösterimleri, ünlü yönetmen ve oyuncularla söyleşi, atölye çalışmaları etkinliklerinin sinemaseverlerle buluştuğu festivalin onur konuğu 'Türk Sinemasının Sultanı' Türkan Şoray oldu.Söyleşi sonrası açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı Şoray, festival çerçevesinde üniversite öğrencileriyle birlikte olmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek festivalin gençlere yeteneklerini ortaya çıkarmaları noktasında fırsat tanındığını ve festivale katkı sunan herkese teşekkür ettiğini söyledi. İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarına yönelik sorulan soruyu da yanıtlayan Şoray, “Dünyada savaşlar bitsin istiyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/sakarya-meydan-muharebesinden-kaldigi-degerlendirilen-103-yillik-patlamamis-top-mermisi-bulundu-1089076569.html
türkiye
israil
filistin
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084877432_0:2:2728:2048_1920x0_80_0_0_b2bc7568a951c1643918891bb670d138.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkan şoray, israil, israil-filistin, filistin, gazze
türkan şoray, israil, israil-filistin, filistin, gazze

Türkan Şoray: Dünyada savaşlar bitsin

23:46 10.10.2024
© İHA / İHA-AW228497Türkan Şoray
Türkan Şoray - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© İHA / İHA-AW228497
Abone ol
3. Bozok Film Festivali^ne katılım sağlayan Türkan Şoray, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında sorulan soruyu yanıtladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Bozok Üniversitesi paydaşlığında 8-10 Ekim günleri arasında düzenlenen 3. Bozok Film Festivali sona erdi.
Film gösterimleri, ünlü yönetmen ve oyuncularla söyleşi, atölye çalışmaları etkinliklerinin sinemaseverlerle buluştuğu festivalin onur konuğu 'Türk Sinemasının Sultanı' Türkan Şoray oldu.
Söyleşi sonrası açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı Şoray, festival çerçevesinde üniversite öğrencileriyle birlikte olmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek festivalin gençlere yeteneklerini ortaya çıkarmaları noktasında fırsat tanındığını ve festivale katkı sunan herkese teşekkür ettiğini söyledi.
İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarına yönelik sorulan soruyu da yanıtlayan Şoray, “Dünyada savaşlar bitsin istiyorum" dedi.
Ankara'nın Haymana ilçesinde Sakarya Meydan Muhaberesi'nden kaldığı değerlendirilen 103 yıllık patlamamış top mermisi bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
YAŞAM
Sakarya Meydan Muharebesi'nden kaldığı değerlendirilen 103 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
Dün, 22:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала