https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/turkan-soray-dunyada-savaslar-bitsin-1089077917.html
Türkan Şoray: Dünyada savaşlar bitsin
Türkan Şoray: Dünyada savaşlar bitsin
Sputnik Türkiye
3. Bozok Film Festivali^ne katılım sağlayan Türkan Şoray, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında sorulan soruyu yanıtladı. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T23:46+0300
2024-10-10T23:46+0300
2024-10-10T23:46+0300
türkiye
türkan şoray
israil
israil-filistin
filistin
gazze
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Bozok Üniversitesi paydaşlığında 8-10 Ekim günleri arasında düzenlenen 3. Bozok Film Festivali sona erdi. Film gösterimleri, ünlü yönetmen ve oyuncularla söyleşi, atölye çalışmaları etkinliklerinin sinemaseverlerle buluştuğu festivalin onur konuğu 'Türk Sinemasının Sultanı' Türkan Şoray oldu.Söyleşi sonrası açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı Şoray, festival çerçevesinde üniversite öğrencileriyle birlikte olmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek festivalin gençlere yeteneklerini ortaya çıkarmaları noktasında fırsat tanındığını ve festivale katkı sunan herkese teşekkür ettiğini söyledi. İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarına yönelik sorulan soruyu da yanıtlayan Şoray, “Dünyada savaşlar bitsin istiyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/sakarya-meydan-muharebesinden-kaldigi-degerlendirilen-103-yillik-patlamamis-top-mermisi-bulundu-1089076569.html
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türkan şoray, israil, israil-filistin, filistin, gazze
türkan şoray, israil, israil-filistin, filistin, gazze
Türkan Şoray: Dünyada savaşlar bitsin
3. Bozok Film Festivali^ne katılım sağlayan Türkan Şoray, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında sorulan soruyu yanıtladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Bozok Üniversitesi paydaşlığında 8-10 Ekim günleri arasında düzenlenen 3. Bozok Film Festivali sona erdi.
Film gösterimleri, ünlü yönetmen ve oyuncularla söyleşi, atölye çalışmaları etkinliklerinin sinemaseverlerle buluştuğu festivalin onur konuğu 'Türk Sinemasının Sultanı' Türkan Şoray oldu.
Söyleşi sonrası açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı Şoray, festival çerçevesinde üniversite öğrencileriyle birlikte olmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek festivalin gençlere yeteneklerini ortaya çıkarmaları noktasında fırsat tanındığını ve festivale katkı sunan herkese teşekkür ettiğini söyledi.
İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarına yönelik sorulan soruyu da yanıtlayan Şoray, “Dünyada savaşlar bitsin istiyorum" dedi.