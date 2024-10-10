https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/sakarya-meydan-muharebesinden-kaldigi-degerlendirilen-103-yillik-patlamamis-top-mermisi-bulundu-1089076569.html

Sakarya Meydan Muharebesi'nden kaldığı değerlendirilen 103 yıllık patlamamış top mermisi bulundu

Sakarya Meydan Muharebesi'nden kaldığı değerlendirilen 103 yıllık patlamamış top mermisi bulundu

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Haymana ilçesinde Sakarya Meydan Muhaberesi'nden kaldığı değerlendirilen 103 yıllık patlamamış top mermisi bulundu. 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T22:18+0300

2024-10-10T22:18+0300

2024-10-10T22:18+0300

yaşam

top mermisi

sakarya meydan muharebesi

ankara

haymana

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Ankara'nın Haymana ilçesinde Ercan Aktaş isimli bir vatandaş mahallede gezdiği esnada yerde top mermisi buldu. Bunun üzerine Aktaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, patlamamış top mermisinin etrafını çevirerek güvenlik tedbiri aldı.Bölgeye ulaşan Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı bomba uzmanı, patlamamış top mermisini güvenli alana taşıyarak imha etti. Sakarya Meydan Muhaberesi döneminden kaldığı değerlendirilen top mermisinin, 103 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

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top mermisi, sakarya meydan muharebesi, ankara, haymana