https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/sakarya-meydan-muharebesinden-kaldigi-degerlendirilen-103-yillik-patlamamis-top-mermisi-bulundu-1089076569.html
Sakarya Meydan Muharebesi'nden kaldığı değerlendirilen 103 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
Sakarya Meydan Muharebesi'nden kaldığı değerlendirilen 103 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Haymana ilçesinde Sakarya Meydan Muhaberesi'nden kaldığı değerlendirilen 103 yıllık patlamamış top mermisi bulundu. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T22:18+0300
2024-10-10T22:18+0300
2024-10-10T22:18+0300
yaşam
top mermisi
sakarya meydan muharebesi
ankara
haymana
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Ankara'nın Haymana ilçesinde Ercan Aktaş isimli bir vatandaş mahallede gezdiği esnada yerde top mermisi buldu. Bunun üzerine Aktaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, patlamamış top mermisinin etrafını çevirerek güvenlik tedbiri aldı.Bölgeye ulaşan Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı bomba uzmanı, patlamamış top mermisini güvenli alana taşıyarak imha etti. Sakarya Meydan Muhaberesi döneminden kaldığı değerlendirilen top mermisinin, 103 yıllık olduğu tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/organlari-bagislanan-genc-4-hastaya-umut-oldu--1089068802.html
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top mermisi, sakarya meydan muharebesi, ankara, haymana
top mermisi, sakarya meydan muharebesi, ankara, haymana
Sakarya Meydan Muharebesi'nden kaldığı değerlendirilen 103 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
Ankara'nın Haymana ilçesinde Sakarya Meydan Muhaberesi'nden kaldığı değerlendirilen 103 yıllık patlamamış top mermisi bulundu.
Ankara'nın Haymana ilçesinde Ercan Aktaş isimli bir vatandaş mahallede gezdiği esnada yerde top mermisi buldu.
Bunun üzerine Aktaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, patlamamış top mermisinin etrafını çevirerek güvenlik tedbiri aldı.
Bölgeye ulaşan Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı bomba uzmanı, patlamamış top mermisini güvenli alana taşıyarak imha etti.
Sakarya Meydan Muhaberesi döneminden kaldığı değerlendirilen top mermisinin, 103 yıllık olduğu tahmin ediliyor.