https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/tekirdagda-kozmetik-fabrikasi-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1089077698.html

Tekirdağ'da kozmetik fabrikası yangını: Ekipler müdahale ediyor

Tekirdağ'da kozmetik fabrikası yangını: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında söndürme... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T23:29+0300

2024-10-10T23:29+0300

2024-10-10T23:51+0300

türkiye

yangın

yangın söndürme

tekirdağ

fabrika

itfaiye

itfaiye ekipleri

kozmetik

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Tekirdağ Çerkezköy'de kozmetik üretimi yapılan fabrikada yangın meydana geldi. Tekirdağ Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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türkiye

tekirdağ

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tekirdağ, çerkezköy, kozmetik fabrikası yangın, yalıboyu organize sanayi bölgesi, yangın