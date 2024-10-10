https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/tekirdagda-kozmetik-fabrikasi-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1089077698.html
Tekirdağ'da kozmetik fabrikası yangını: Ekipler müdahale ediyor
Tekirdağ'da kozmetik fabrikası yangını: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında söndürme... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T23:29+0300
2024-10-10T23:29+0300
2024-10-10T23:51+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
tekirdağ
fabrika
itfaiye
itfaiye ekipleri
kozmetik
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Tekirdağ Çerkezköy'de kozmetik üretimi yapılan fabrikada yangın meydana geldi. Tekirdağ Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/beyoglu-belediyesinin-bahcesinde-yangin-trafo-alev-aldi-1089063678.html
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tekirdağ, çerkezköy, kozmetik fabrikası yangın, yalıboyu organize sanayi bölgesi, yangın
tekirdağ, çerkezköy, kozmetik fabrikası yangın, yalıboyu organize sanayi bölgesi, yangın
Tekirdağ'da kozmetik fabrikası yangını: Ekipler müdahale ediyor
23:29 10.10.2024 (güncellendi: 23:51 10.10.2024)
Tekirdağ'da Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında söndürme çalışmaları itfaiye ekipleri tarafından devam ediyor.
Tekirdağ Çerkezköy'de kozmetik üretimi yapılan fabrikada yangın meydana geldi.
Tekirdağ Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.