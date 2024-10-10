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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/tekirdagda-kozmetik-fabrikasi-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1089077698.html
Tekirdağ'da kozmetik fabrikası yangını: Ekipler müdahale ediyor
Tekirdağ'da kozmetik fabrikası yangını: Ekipler müdahale ediyor
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Tekirdağ'da Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında söndürme... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
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yangın söndürme
tekirdağ
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kozmetik
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Tekirdağ Çerkezköy'de kozmetik üretimi yapılan fabrikada yangın meydana geldi. Tekirdağ Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/beyoglu-belediyesinin-bahcesinde-yangin-trafo-alev-aldi-1089063678.html
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tekirdağ, çerkezköy, kozmetik fabrikası yangın, yalıboyu organize sanayi bölgesi, yangın
tekirdağ, çerkezköy, kozmetik fabrikası yangın, yalıboyu organize sanayi bölgesi, yangın

Tekirdağ'da kozmetik fabrikası yangını: Ekipler müdahale ediyor

23:29 10.10.2024 (güncellendi: 23:51 10.10.2024)
© AA / Mehmet Akif Aldoğanyangın
yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© AA / Mehmet Akif Aldoğan
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Tekirdağ'da Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında söndürme çalışmaları itfaiye ekipleri tarafından devam ediyor.
Tekirdağ Çerkezköy'de kozmetik üretimi yapılan fabrikada yangın meydana geldi.
Tekirdağ Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Beyoğlu Belediyesi'nin bahçesinde yangın: Trafo alev aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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