https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/beyoglu-belediyesinin-bahcesinde-yangin-trafo-alev-aldi-1089063678.html
Beyoğlu Belediyesi'nin bahçesinde yangın: Trafo alev aldı
Beyoğlu Belediyesi'nin bahçesinde yangın: Trafo alev aldı
Sputnik Türkiye
Beyoğlu Belediyesi’nin bahçesinde bulunan trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T16:53+0300
2024-10-10T16:53+0300
2024-10-10T16:53+0300
türkiye
beyoğlu
trafo
patlama
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Olay, saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafo yanmaya başladıBeyoğlu Belediyesi’nin bahçesinde bulunan trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken belediye binası kısa sürede tahliye edildi.Olayda can kaybı ve yaralanın olmadığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/antalyada-tur-teknesinde-yangin-sulara-gomuldu-1088885760.html
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beyoğlu, trafo, patlama
Beyoğlu Belediyesi'nin bahçesinde yangın: Trafo alev aldı
Beyoğlu Belediyesi’nin bahçesinde bulunan trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
Olay, saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi.
Beyoğlu Belediyesi’nin bahçesinde bulunan trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken belediye binası kısa sürede tahliye edildi.
Olayda can kaybı ve yaralanın olmadığı öğrenildi.